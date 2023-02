Des renforts russes affluent dans l’est de l’Ukraine, selon le gouverneur

Dimanche, David Arakhamia, chef du bloc parlementaire de Zelenskiy, a déclaré que Reznikov serait transféré à un autre poste ministériel, mais lundi, il a écrit qu'”il n’y aura pas de changement de personnel dans le secteur de la défense cette semaine”. Chargement Zelensky a déclaré qu’il devait montrer que l’Ukraine était un intendant sûr de milliards de dollars d’aide militaire et autre occidentale, et que son gouvernement était engagé dans le plus grand bouleversement politique et administratif depuis l’invasion de la Russie il y a près d’un an. « Dans un certain nombre de régions, notamment celles frontalières ou de première ligne, nous nommerons des chefs ayant une expérience militaire. Ceux qui peuvent se montrer les plus efficaces pour se défendre contre les menaces existantes », a-t-il déclaré. L’Union européenne a déclaré que Zelensky avait été invité à participer à un sommet des dirigeants de l’UE, au milieu des informations selon lesquelles il pourrait être à Bruxelles dès cette semaine, dans ce qui ne serait que son deuxième voyage à l’étranger connu depuis le début de l’invasion. Le bureau de Zelensky n’a pas répondu à une demande de commentaire.

Nouvelle offensive russe La Russie a lancé cinq missiles et 12 attaques aériennes ainsi que 36 bombardements sur une période de 24 heures, touchant des cibles du sud telles que Kherson, a déclaré l’état-major des forces armées ukrainiennes dans un communiqué lundi soir. Des avions ukrainiens ont lancé neuf frappes sur des zones de concentration des forces russes et deux positions anti-aériennes, a-t-il ajouté. Reuters n’a pas pu vérifier immédiatement les rapports sur le champ de bataille. L’analyste ukrainien de la défense Oleksandr Kovalenko a déclaré qu’une nouvelle offensive russe pourrait venir de l’une des quatre directions ; la région orientale de Lougansk, la région de Donetsk, la région de Zaporizhzhia et la ville et le port de Marioupol. « Les choses sont plus sérieuses dans la région de Donetsk, en particulier autour de Bakhmut et d’Avdiivka. Et les Russes y renforceront leurs contingents ainsi que leur équipement et leurs parachutistes », a déclaré Kovalenko, du groupe de réflexion Information Resistance Group, à la radio ukrainienne NV.

Pendant des mois, la principale cible de la Russie dans l’est de l’Ukraine a été Bakhmut, où ses médias d’État ont déclaré que le groupe de mercenaires Wagner avait pris pied. L’Ukraine a déclaré lundi soir que les forces russes y avaient entraîné des tirs de chars, de mortiers et d’artillerie au cours des dernières 24 heures. Des militaires ukrainiens tirent au mortier vers des positions russes sur la ligne de front près de Bakhmut, dans la région de Donetsk, en Ukraine, le mois dernier. Crédit:PA Kovalenko a déclaré que Marioupol, capturé par les forces russes en mai dernier, pourrait être utilisé par les Russes pour amener des troupes et du matériel pour une nouvelle offensive. “Il pourrait servir de plaque tournante de transport pour les forces d’occupation russes”, a-t-il déclaré. Kovalenko a déclaré que la contre-offensive de l’Ukraine ne se produirait pas de sitôt et que les forces ukrainiennes prendraient une position défensive, en particulier à Donetsk.