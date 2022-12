Des renforts majeurs en route pour l’offensive des Bears de Chicago dimanche contre les Lions – Shaw Local

LAKE FOREST – Pour la première fois depuis des semaines, l’attaque des Bears pourrait en fait ressembler à l’attaque qu’elle était censée être.

Les Bears ont des renforts majeurs en vue du match de dimanche contre les Lions de Detroit au Ford Field de Detroit. Les gardes Cody Whitehair (genou) et Teven Jenkins (cou) entrent tous les deux dans le week-end sans désignation de blessure. On s’attend à ce qu’ils assument leurs rôles de départ à la garde gauche et droite, respectivement.

Le receveur Equanimeous St. Brown (commotion cérébrale) ne détient aucune désignation de blessure et semble susceptible de revenir. Le receveur Chase Claypool (genou) est discutable mais s’est entraîné deux fois cette semaine dans une capacité limitée.

Tout cela devrait être de la musique aux oreilles du quart-arrière Justin Fields. C’est certainement pour l’entraîneur-chef Matt Eberflus.

“C’est bien d’être de retour à pleine puissance, bien sûr, par rapport à qui nous avons en ce moment”, a déclaré Eberflus vendredi au Halas Hall. “Mais c’est bien. Les gars regardent vite, regardent vite [in practice]. Nous sommes ravis de courir sur une surface rapide, ce qui est cool, et nous sommes ravis de cela.

Les Bears se sont entraînés à l’intérieur vendredi afin de s’habituer au gazon artificiel, la même surface de jeu avec laquelle ils auront affaire au Ford Field. Ce sera un répit bien mérité pour une équipe des Bears qui s’est habituée au froid au cours des dernières semaines.

Le retour de Claypool n’est pas certain mais serait un énorme coup de pouce pour le jeu de passes. Il a quitté un match du 4 décembre contre Green Bay après s’être blessé au genou sur un tacle maladroit. Il n’a pas joué depuis.

Les Bears ont échangé un choix de deuxième ronde à Pittsburgh en échange de Claypool à la date limite des échanges de novembre. Depuis qu’il a rejoint les Bears, Claypool a capté 12 passes pour 111 verges en cinq matchs.

“Je vais faire tout ce que je peux pour jouer”, a déclaré Claypool cette semaine. “Donc, je m’attends à ce que je joue, mais je dois aussi être intelligent. Je dois juste m’assurer que, même si je veux vraiment jouer, je dois juste prendre la bonne décision.

St. Brown, qui a subi une commotion cérébrale le 18 décembre contre Philadelphie, a refusé une demande d’entrevue vendredi parce qu’il est toujours techniquement dans le protocole de commotion cérébrale. Il ne détient cependant pas de désignation de blessure pour le match. Cela semble indiquer qu’il sera prêt à partir dimanche.

Son ajout serait un coup de pouce plus subtil pour l’attaque. St. Brown a capté 18 passes pour 300 verges et un touché, mais sa contribution ne se limite pas à attraper des passes.

“Il assure le leadership”, a déclaré Eberflus. « Il fait un très bon travail avec les autres joueurs. Il peut jouer à plusieurs postes, c’est une grande cible. Vous savez, le jeu sur lequel il s’est blessé était un gros troisième essai pour commencer ce match. Donc, il a fait un excellent travail toute l’année en termes de leadership.

Rapport de blessure : En plus des joueurs mentionnés ci-dessus, le garde Ja’Tyre Carter est blessé au dos et le secondeur Sterling Weatherford est malade.

Le receveur Dante Pettis (cheville) et l’ailier serré Trevon Wesco (mollet) sont discutables pour le match de dimanche. Pettis s’est blessé à la cheville à l’entraînement cette semaine.