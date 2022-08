Des rendus CAO bruts montrent le prochain iPad d’entrée de gamme

On dit depuis longtemps qu’Apple actualisera l’iPad d’entrée de gamme cette année, avec un nouveau modèle supposé passer de Lightning à USB-C, ainsi qu’un chipset plus rapide. Aujourd’hui, certains rendus CAO plutôt grossiers du futur appareil ont fui à travers un fabricant de boîtiers, et vous pouvez les voir ci-dessous.

Malheureusement, ceux-ci ne clarifient pas du tout la situation du port, car il y a une marque rouge sur le hublot. Les rendus montrent un îlot de caméra à l’arrière avec un capteur et un flash LED, ainsi que la disposition avant du modèle précédent, avec la caméra sur la lunette supérieure et le capteur d’empreintes digitales Touch ID intégré dans le bouton Accueil de la lunette inférieure. . Ces lunettes sont toujours importantes, malgré le passage supposé à un écran de 10,5″ ou 10,9″, contre 10,2″ actuellement.











Rendus CAO iPad 2022

Le nouvel iPad aurait également le chipset A14 à bord, le même qui alimente la série iPhone 12, et une option plus récente que l’A13 intégrée à la version 2021 de cette tablette. Cela ressemble donc à une année d’amélioration progressive assez sûre pour la tablette la moins chère d’Apple, du moins si ces rendus sont précis.











Plus de rendus CAO iPad 2022

Le nouvel appareil devrait mesurer 248,62 x 179,5 x 6,98 mm, ce qui signifie qu’il sera plus court, plus large et plus fin que le modèle actuel. Il sera probablement dévoilé en septembre aux côtés des nouveaux iPhones ou lors d’un éventuel événement séparé en octobre. Il devrait être lancé avec le nouvel iPadOS 16 à bord, même si la mise à jour pourrait être retardée pour les iPad existants.

