Des remises sur l’essence seront accordées aux conducteurs californiens grâce à un règlement de 50 millions de dollars. Comment postuler

Chauffeurs dans 10 comtés de Californie peut obtenir des rabais sur l’essence en raison d’un accord sur les prix abusifs entre l’État et trois sociétés de négoce de gaz.

En 2020, le ministère de la Justice de Californie a poursuivi Vitol, Inc., SK Energy Americas, Inc. et sa société mère SK Trading International, alléguant que les sociétés avaient travaillé ensemble en secret pour manipuler les prix après une explosion dans une raffinerie d’essence de Torrance en 2015.

Les sociétés se sont engagées « dans un projet visant à faire monter les prix du gaz pour leur propre profit », ce qui a limité la concurrence et a poussé les Californiens à payer plus à la pompe, selon le bureau du procureur général.

En juillet 2024, le procureur général de Californie, Rob Bonta, a annoncé que l’État avait atteint un Règlement de 50 millions de dollars avec les entreprises.

De ce montant, 37,5 millions de dollars seront distribué sous forme de rabais sur le gaz aux consommateurs concernés en Californie.

Personnes ceux qui ont acheté du carburant dans certaines parties de l’État peuvent désormais demander un remboursement, a déclaré Bonta. dans un communiqué de presse du 2 octobre.

Les prix du carburant au Chevron, à l’angle des rues Higuera et Marsh à San Luis Obispo, variaient entre un maximum de 7,299 $ pour le diesel à crédit et débit et un prix au comptant de 6,359 $ pour l’essence ordinaire en espèces le 25 septembre 2023.

Qui a droit aux remises sur le gaz ?

Toute personne ayant fait le plein de son réservoir dans certaines parties du centre ou du sud de la Californie entre le 20 février 2015 et le 10 novembre 2015 peut soumettre une réclamation.

Si vous avez acheté de l’essence dans les comtés de Los Angeles, San Diego, Orange, Riverside, San Bernardino, Kern, Ventura, Santa Barbara, San Luis Obispo ou Imperial au cours de cette période, vous avez droit à une remise sur l’essence.

Appel 877-725-7523 ou envoyez un e-mail à [email protected] pour savoir si vous avez été affecté par le règlement.

Les prix ont chuté de plus de 10 cents la semaine dernière dans trois stations de Morro Bay, en Californie.

Comment soumettre une réclamation

Les consommateurs éligibles peuvent soumettre une réclamation en ligne à CalGasLitigation.com ou envoyer un formulaire de réclamation par courrier.

Les candidats sont invités à fournir leur nom, leur adresse, leur numéro de permis de conduire et à répondre aux questions confirmant qu’ils ont acheté de l’essence en 2015.

Vous devez faire votre demande avant le 8 janvier 2025 pour recevoir l’argent du règlement.

Certains conducteurs californiens sont éligibles à des remises sur l’essence en raison d’un règlement de 50 $.

Combien d’argent les conducteurs californiens recevront-ils ?

Selon le site Web de règlement, le montant du paiement que les gens recevront dépendra du nombre de réclamations valides soumises.

Quand la remise sur le gaz sera-t-elle distribuée ?

Il y a pas de date fixe sur la date à laquelle les chèques de règlement seront livrés.

Le 28 février 2025, la Cour supérieure du comté de San Francisco, en Californie, tiendra une audience sur l’approbation ou non du règlement. La procédure d’approbation et d’appel pourrait prendre plus d’un an, a indiqué le site Internet du règlement.

Des remises sur le gaz seront envoyées aux Californiens une fois l’affaire résolue.

Les demandeurs peuvent recevoir les fonds de règlement via un compte de paiement électronique, tel que PayPal, Venmo ou Zelle, ou sous forme de chèque papier.