Des remises sur l’efficacité énergétique domestique pourraient bientôt être disponibles – si les États signent

« C’est un programme unique en son genre », a déclaré Kara Saul Rinaldi, PDG et fondatrice d’AnnDyl Policy Group. « Nous n’avons jamais eu de rabais fédéraux comme eux auparavant. »

Les rabais sont généralement conçus pour être livrés au point de vente, par un détaillant ou un entrepreneur. Leur valeur varie en fonction de facteurs tels que les dépenses du projet, le revenu du ménage et les économies d’énergie totales.

L’IRA consacre un total de 8,8 milliards de dollars à deux initiatives : le programme Home Efficiency Rebates (qui offre jusqu’à 8 000 $) et le programme Home Electrification and Appliance Rebates (jusqu’à 14 000 $).

Les remboursements font partie de la loi sur la réduction de l’inflation, qui a affecté 369 milliards de dollars de dépenses aux politiques de lutte contre le changement climatique, ce qui représente la plus grande législation climatique de l’histoire des États-Unis. Le président Joe Biden a signé la mesure en loi en août 2022.

Mais le délai varie selon les États – et certains peuvent choisir de ne pas mettre les fonds à disposition du tout.

Les consommateurs pourraient bientôt être en mesure d’accéder à 14 000 $ ou plus de remises fédérales pour apporter des améliorations éconergétiques à leur maison.

« Je pense que la politique [may] entrent en jeu, et si c’est le cas, cela signifie que les fonds devront être redistribués aux autres États », a déclaré Rinaldi d’AnnDyl Policy Group lors d’un récent appel à la presse de la Building Performance Association au sujet des programmes de remboursement.

L’IRA a passé de justesse la Chambre et le Sénat, sans un seul vote du GOP. La loi est une pièce maîtresse des objectifs de l’administration Biden de réduire les émissions de gaz à effet de serre et d’éviter les pires impacts du changement climatique.

En conséquence, l’État ne demande pas les remboursements fédéraux. Il n’est pas clair si cette position changera si le financement administratif devient disponible plus tard, a déclaré le porte-parole.

La loi sur la réduction de l’inflation permet aux États d’utiliser une part de leur subvention fédérale pour administrer les programmes de remboursement (pour embaucher du personnel, par exemple). Le gouverneur républicain de Floride, Ron DeSantis, candidat à la présidentielle de 2024, a opposé son veto à l’autorité de l’État de dépenser ce financement administratif, qui s’élevait à environ 5 millions de dollars, selon un porte-parole du ministère de l’Agriculture et des Services aux consommateurs de l’État.

Un État, la Floride, a publiquement signalé qu’il n’avait pas l’intention de demander ses 346 millions de dollars de fonds fédéraux alloués . (Seuls la Californie et le Texas ont une allocation d’État plus élevée.) Il n’est pas clair si d’autres États se retireront également.

Les premiers utilisateurs pourraient être en mesure de mettre en œuvre leurs programmes respectifs et de commencer à accorder des remises vers la fin de 2023, mais la plupart le feront probablement l’année prochaine, selon des responsables fédéraux et des experts en politique énergétique.

On ne sait cependant pas combien de temps l’argent pourrait commencer à couler vers les consommateurs.

« Vous pouvez obtenir des crédits d’impôt même si l’État [rebate] programme n’est pas encore en place », a déclaré Jennifer Amann, chercheuse principale au sein du programme de construction de l’American Council for an Energy-Efficient Economy.

Historiquement, ces allégements fiscaux pour les énergies propres ont largement accumulé aux ménages à revenu élevé — qui sont plus susceptibles d’être assujettis à l’impôt et donc de bénéficier des crédits d’impôt, qui ne sont pas remboursables. Mais les personnes à faible revenu peuvent jumeler les nouveaux remboursements avec des programmes existants comme le gouvernement fédéral Programme d’aide à l’intempérisation.

En « cumulant » les remises avec d’autres incitations, les personnes à faible revenu peuvent obtenir plus de 22 000 $ de soutien potentiel du gouvernement fédéral, selon une analyse du AnnDyl Policy Group. Les ménages à revenu moyen peuvent recevoir jusqu’à environ 19 000 $ et les personnes à revenu élevé peuvent recevoir plus de 7 200 $, selon l’analyse.

Des incitations à l’efficacité supplémentaires peuvent être disponibles auprès des services publics locaux, ont déclaré des experts.

Les limites de revenu de remboursement associées varient selon la région. Ils sont indexés sur le revenu médian d’une région, tel que défini par le Département américain du logement et du développement urbain.

Les « ménages à faible revenu » sont ceux qui gagnent 80 % ou moins du revenu typique de la région. Ceux qui ont des revenus « modérés » gagnent de 80 % à 150 % ; les ménages « au taux du marché » ont des revenus supérieurs à 150 %.