Des remboursements automatiques sont désormais requis pour les vols retardés et annulés

La nouvelle règle de remboursement du ministère américain des Transports pour les voyageurs aériens impose un remboursement automatique pour les vols considérablement retardés ou annulés.

Les vols intérieurs retardés de trois heures ou plus et les vols internationaux retardés de six heures ou plus peuvent bénéficier d’un remboursement complet.

Les compagnies aériennes doivent effectuer des remboursements dans les sept jours pour les achats par carte de crédit et dans les 20 jours pour les autres modes de paiement.

La règle exige également le remboursement des frais de bagages enregistrés si les bagages ne sont pas livrés dans un délai spécifié, ainsi que pour les services payants non fonctionnels ou indisponibles comme le Wi-Fi.

La nouvelle règle de remboursement du ministère des Transports pour les voyageurs aériens est désormais pleinement en vigueur.

Si votre vol est annulé ou retardé de plus de trois heures pour un itinéraire national ou de six heures pour un itinéraire international, vous avez automatiquement droit à un remboursement.

« Les passagers méritent de récupérer leur argent lorsqu’une compagnie aérienne leur est redevable – sans maux de tête ni marchandage », a déclaré le secrétaire aux Transports Pete Buttigieg dans un communiqué. déclaration lorsque le règlement a été annoncé ce printemps. « Notre nouvelle règle établit une nouvelle norme exigeant que les compagnies aériennes effectuent rapidement des remboursements en espèces à leurs passagers. »

Certaines parties de la nouvelle règle du DOT sont entrées en vigueur dès mai, lorsque le financement de la Federal Aviation Administration a été réautorisé, mais certaines dispositions avaient un délai de mise en œuvre plus long. Buttigieg a souligné ce que les nouvelles règles signifieraient pour les voyageurs et les compagnies aériennes lettre à l’aviation cadres en juillet.

Voici ce que les voyageurs doivent savoir sur le fonctionnement de la nouvelle règle et à quoi elle leur donne droit.

Remboursements pour les vols annulés

Même avant l’annonce de la nouvelle règle, le DOT exigeait des compagnies aériennes qu’elles remboursent les voyageurs dont les vols étaient annulés, à condition qu’ils choisissent de ne pas prendre d’autres vols proposés par la compagnie aérienne.

La politique du DOT précise comment et quand ces remboursements doivent être traités. Selon les dernières directives, une compagnie aérienne doit effectuer les remboursements automatiquement, sans que les passagers ne les demandent spécifiquement. Les compagnies aériennes et les agents de billetterie sont également tenus d’effectuer le remboursement dans un délai de sept jours pour les achats par carte de crédit et de 20 jours pour les autres modes de paiement.

Les remboursements doivent être effectués selon le mode de paiement d’origine – ils ne peuvent pas être couverts par des bons ou des crédits de la compagnie aérienne si les billets n’ont pas été payés de cette manière. Et les remboursements doivent couvrir la valeur totale non utilisée du billet. Les compagnies aériennes ne seront pas tenues d’émettre des remboursements pour les segments d’un itinéraire déjà effectués avant l’annulation du voyage.

Altitude de croisière :Vous avez été expulsé d’un vol ? Ce que les compagnies aériennes vous doivent et pourquoi ce n’est peut-être rien.

Remboursements pour vols retardés

Le changement le plus important apporté à la politique du DOT réside dans la manière dont il clarifie ce qui constitue un retard important. Là où la politique précédente était ambiguë, la nouvelle règle précise que les vols retardés deviennent éligibles au remboursement après trois heures pour un itinéraire intérieur ou six heures pour un itinéraire international. Ces délais s’appliquent aussi bien aux retards de départ qu’à l’arrivée.

La politique couvre également les vols « considérablement modifiés », ce que le DOT explique signifie « départs ou arrivées d’un aéroport différent ; augmentation du nombre de correspondances ; cas où les passagers sont rétrogradés à une classe de service inférieure ; ou correspondances dans différents aéroports ou vols. sur différents avions moins accessibles ou moins accommodants pour une personne en situation de handicap.

Toutes les directives de remboursement en cas d’annulation s’appliquent également aux vols retardés. Autrement dit, les remboursements doivent être effectués automatiquement, dans leur intégralité, selon le mode de paiement initial. Et comme pour les annulations, les voyageurs ne peuvent obtenir un remboursement en cas de retard que s’ils choisissent de ne pas voyager sur le vol retardé ou sur un autre itinéraire si la compagnie aérienne en propose un.

Remboursements pour problèmes de bagages

Les passagers ont désormais également droit au remboursement des frais de bagages enregistrés si leurs bagages n’arrivent pas à temps à leur destination. En vertu de la nouvelle règle du DOT, les frais de bagages deviennent remboursables pour les passagers qui déposent une réclamation de bagages mal gérés si leurs bagages ne sont pas livrés dans les 12 heures sur un itinéraire national, ou dans les 15 à 30 heures sur un itinéraire international, selon la durée du vol. .

Remboursements des frais aériens

La règle du DOT exige également que les compagnies aériennes remboursent les frais tels que le Wi-Fi à bord, la sélection de siège ou les divertissements à bord si le passager a payé pour un tel service mais qu’il n’était pas fonctionnel ou indisponible pendant son vol.

Exonérations de voyage médicales et gouvernementales

Les passagers auront bientôt également droit à un crédit aérien valable au moins cinq ans à compter de la date d’émission s’ils sont restreints par un gouvernement ou conseillés par un professionnel de la santé de ne pas voyager parce qu’on leur a diagnostiqué une maladie transmissible grave après avoir réservé un vol. La politique du DOT stipule que les compagnies aériennes peuvent exiger des passagers demandant ce crédit qu’ils fournissent des preuves documentaires à l’appui de leur demande. Cette partie de la politique n’entrera pleinement en vigueur qu’en mai.

(Cette histoire a été mise à jour pour corriger une faute d’orthographe/faute de frappe, pour ajouter une vidéo et pour ajouter de nouvelles informations.)

Zach Wichter est un journaliste de voyage pour USA TODAY basé à New York. Vous pouvez le joindre à [email protected].