Des remarques racistes mettent en lumière la rivalité entre LA Latinos et les Noirs

LOS ANGELES (AP) – Un enregistrement divulgué de commentaires grossiers et racistes qui ont conduit le président du conseil municipal de Los Angeles à démissionner de son poste a également fourni un regard sans fard sur les rivalités raciales de l’hôtel de ville et la lutte parfois cachée pour saisir et tenir politique pouvoir dans une ville en mutation.

L’ancienne présidente du Conseil, Nury Martinez, une démocrate, a démissionné de son poste et s’est excusée lundi, affirmant qu’elle avait honte de son langage raciste dans l’enregistrement vieux d’un an. Ses remarques, qui comprenaient la moquerie du fils noir d’un conseiller municipal blanc, sont intervenues lors d’une discussion avec d’autres membres du Conseil latino et un dirigeant syndical latino sur la protection de leur pouvoir politique lors du remaniement des limites des districts du conseil, connu sous le nom de redécoupage. Le processus d’une fois par décennie peut opposer un groupe à un autre pour obtenir un avantage politique lors des futures élections.

Le conseiller municipal blanc, Mike Bonin, a publié une déclaration avec son mari appelant à la démission de Martinez et d’autres personnes impliquées dans la discussion, la décrivant comme “un effort coordonné pour affaiblir la représentation politique noire à Los Angeles”.

Le California Legislative Black Caucus a déclaré que l’enregistrement “révèle un effort épouvantable pour décentraliser les voix noires pendant le processus critique de redécoupage”.

Les Noirs et les Latinos nouent souvent des alliances en politique, mais les tensions et les rivalités entre des groupes séparés par la race, la géographie, la partisanerie ou la religion ont une longue histoire à Los Angeles et, en fait, dans le pays. Les frictions peuvent toucher le logement, l’éducation et les emplois – même les prisons – ainsi que le butin du pouvoir politique.

“Essentiellement, ces deux communautés recherchaient les mêmes miettes de tarte”, a déclaré Michael Trujillo, un consultant démocrate vétéran basé à Los Angeles.

Sur l’enregistrement blasphématoire, le groupe a discuté du remaniement par la ville des limites des districts du Conseil, ainsi que de la nécessité de réélire les membres latinos et de protéger les intérêts économiques dans les districts latinos, a rapporté le Los Angeles Times, qui a obtenu l’enregistrement.

“Si vous allez parler de quartiers latinos, quel genre de quartiers essayez-vous de créer?” Martinez a demandé à un moment donné. “Vous allez juste créer des quartiers latinos pauvres sans rien ?”

Sur l’enregistrement, le président de la Fédération du travail du comté de Los Angeles, Ron Herrera, a exprimé la nécessité de faire preuve de prudence dans la gestion d’un district détenu par un conseiller noir qui avait été inculpé de corruption fédérale. Il a averti que la communauté noire pourrait considérer cela comme “une prise de contrôle hostile”.

“Parce que politiquement, ils vont nous poursuivre”, a déclaré Herrera sur l’enregistrement.

L’enregistrement a fait surface à un moment où le discours politique grossier est devenu monnaie courante dans tout le pays, souvent mêlé d’allégations sans fondement ou de théories du complot, mais dans ce cas impliquant des membres du même parti.

Jaime Regalado, ancien directeur exécutif du Pat Brown Institute of Public Affairs de la California State University, Los Angeles, a déclaré que l’enregistrement révèle la nature des luttes de pouvoir politiques qui se déroulent souvent au-delà de la vue du public.

“Ce que nous entendons sur la bande, c’est que tout le monde soit damné, en particulier la communauté afro-américaine”, a-t-il déclaré.

“Cela remonte en grande partie au moment où les Latinos ont commencé à s’organiser et à obtenir le pouvoir politique en premier lieu. Cela signifiait casser la porte de l’hôtel de ville », a déclaré Regalado.

Les politiciens noirs « essaient de protéger ce qu’ils ont. En même temps, vous pouvez comprendre les souhaits latino-américains de parité » au Conseil, compte tenu de la croissance de la population latino-américaine, a-t-il déclaré.

En 2005, lorsque le démocrate Antonio Villaraigosa est devenu le premier maire latino depuis plus d’un siècle, il a dû surmonter les craintes de la communauté noire que s’il était élu, les Noirs seraient évincés des emplois gouvernementaux et remplacés par des Latinos. Lorsqu’il était candidat, Villaraigosa parlait de surmonter la « fracture noir-brun » qui peut engendrer la violence.

Les dirigeants noirs craignent de perdre potentiellement des sièges historiquement noirs à la Chambre des États-Unis dans le sud de la Californie, au milieu de l’évolution démographique.

À Los Angeles, la population latino-américaine augmente depuis des décennies et représente aujourd’hui environ la moitié de la population. La population noire est d’environ 9%. Les Latinos disent depuis longtemps que leur représentation au Conseil est inférieure à leur part de la population, tandis que les Noirs ont maintenu une représentation démesurée, bien qu’ils représentent une part relativement faible des habitants de la ville. La ville fortement démocrate a donné naissance à une importante lignée de politiciens noirs, dont l’ancien maire Tom Bradley et la représentante démocrate américaine Maxine Waters.

Fernando Guerra du Center for the Study of Los Angeles de l’Université Loyola Marymount a qualifié le langage raciste d'”horrible”, mais a ajouté que l’enregistrement soulignait la réalité de la politique. Une fois le pouvoir acquis, “Vous n’allez pas le donner à quelqu’un d’autre.”

“Il existe un axiome politique selon lequel le pouvoir n’est pas abandonné, il est pris”, a-t-il déclaré. Malgré les frictions, “il n’y a pas un seul cas où un Latino occupe un siège noir à un poste important à Los Angeles”, comme le Congrès ou l’Assemblée législative.

Le différend a emporté la course à la mairie de la ville.

La représentante américaine Karen Bass, qui se présente à la mairie contre son compatriote démocrate Rick Caruso et pourrait devenir la première femme noire à occuper ce poste, a déclaré que les membres du Conseil latino « alimentaient le fossé entre les communautés noire et latino de notre ville ». Elle a également appelé les personnes impliquées à démissionner.

Caruso a promis de s’occuper du dysfonctionnement à l’hôtel de ville, et la divulgation de l’enregistrement pourrait jouer dans son message global. Il a également appelé à la démission des personnes impliquées.

Il l’a appelé “une journée déchirante”.

Michael R. Blood, l’Associated Press