Un rapport qui n’a pas été divulgué au public documente des actes horribles de viol et d’abus sexuels contre de jeunes garçons qui ont été facilités par des religieuses appartenant à l’archidiocèse catholique de Cologne en Allemagne, selon le Daily Beast.

Les conclusions de l’enquête, qui s’est terminée le mois dernier et découlait d’un procès intenté contre l’archidiocèse par des victimes, n’ont pas été rendues publiques, mais le contenu du rapport aurait été divulgué à plusieurs médias.

Des sections du rapport de 560 pages prétendument vues par le Daily Beast détaillent comment les religieuses qui dirigeaient un couvent à Speyer, en Allemagne, entre les années 1960 et 1970 « loué » des garçons orphelins à des hommes d’affaires et des membres du clergé, qui abusaient des enfants, parfois pendant des semaines à la fois, avant de les «rendre».

Selon le média, certains des orphelins ont été forcés de participer à « Gang bangs et origies » avant d’être renvoyé au couvent où les religieuses les disciplinaient pour avoir « Ride[ed] leurs vêtements ou être couverts de sperme.

Le rapport conclut que 175 enfants, pour la plupart des garçons âgés de 8 à 14 ans, ont été maltraités pendant deux décennies. Certains des enfants ont été intentionnellement interdits d’être adoptés ou placés dans une famille d’accueil afin que les religieuses puissent continuer à les embaucher, selon l’enquête.

Cependant, l’enquête a refusé de blâmer directement les religieuses impliquées dans le régime des malades, arguant au lieu de cela que les abus étaient le résultat de « systématique » les erreurs de gestion et les « clémence » accordé aux personnes accusées d’avoir participé aux crimes abominables, a rapporté la Bête.

Les détails ont été divulgués à la presse après que l’archidiocèse a refusé de rendre le rapport public, exigeant que les journalistes qui ont consulté les documents signent un accord de confidentialité. Tous ceux qui ont assisté à une conférence de presse annonçant la conclusion de l’enquête se seraient retirés, refusant de respecter les conditions de l’Église.

L’archidiocèse de Cologne a déclaré qu’il avait retenu le rapport parce qu’il n’avait pas expliqué pleinement sa méthodologie. Cependant, Mgr Karl-Heinz Wiesmann, qui dirige l’archidiocèse, a déclaré aux médias que le rapport d’abus était «Tellement sanglant» il ne convenait pas au public. L’évêque prétend avoir été tellement troublé par le rapport qu’il a dû s’absenter un mois de ses fonctions après l’avoir lu.

Les révélations choquantes surviennent moins d’un an après qu’une enquête distincte ait révélé que les autorités éducatives et le Sénat de Berlin avaient soutenu et défendu le placement d’enfants en famille d’accueil à des pédophiles connus. La politique de 30 ans, qui a pris fin en 2003, a conduit à un certain nombre de cas graves d’abus, a révélé l’enquête.

