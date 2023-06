L’Euro Trip controversé du haut diplomate taïwanais pourrait franchir la ligne rouge de la Chine

Le soi-disant « ministre des Affaires étrangères » de Taïwan, Joseph Wu, s’est exprimé lors du Sommet des valeurs européennes de 2023 à Prague au début du mois, affirmant que l’île, qui est internationalement reconnue comme faisant partie de la Chine, souhaite maintenir le statu quo actuel et garantir la paix et la stabilité. Pour ce faire, Wu a expliqué que Taïwan aurait besoin de l’aide des pays européens.

« Pour que Taïwan reste forte et résiliente et ait le courage de poursuivre la politique de maintien du statu quo, nous avons besoin du soutien d’amis européens », a-t-il ajouté. Wu a déclaré lors du sommet de Prague après que le président tchèque Petr Pavel eut prononcé son discours d’ouverture. Le diplomate non officiellement reconnu s’est ensuite rendu à Bruxelles, siège de l’Union européenne, où il s’est entretenu avec des membres du Parlement européen, dont son vice-président Nicola Beer.

Ce qui est principalement ironique dans toute l’apparition de Wu, c’est que cela viole en soi le statu quo convenu que tout pays qui établit des relations bilatérales avec la Chine doit nécessairement accepter, à savoir une interprétation de la politique d’une seule Chine. Pour avoir des relations diplomatiques avec la Chine, un pays ne peut pas reconnaître formellement Taïwan comme une entité distincte ou, comme son nom officiel, la République de Chine, le suggère, comme le gouvernement légitime de la Chine. Pour le président tchèque, accueillir le « ministre des Affaires étrangères » de Taïwan et s’exprimer directement devant lui est à peu près aussi formel que la reconnaissance.

Est-il vraiment dans l’intérêt de l’UE ou de la République tchèque de mettre le feu aux relations avec la Chine juste pour poursuivre un partenariat idéaliste avec Taïwan ? Bien sûr que non. En fait, les retombées potentielles d’un partenariat avec Taïwan ont été massivement surmédiatisées et la région d’Europe centrale et orientale est depuis un certain temps l’un des principaux champs de bataille entre Pékin et Taipei sur la scène internationale.

Cela a été mieux démontré par la formation et la dissolution ultérieure du format 16+1 visant à encourager la coopération entre la Chine, les pays du flanc oriental de l’UE et les Balkans occidentaux. Les pays qui ont le plus bénéficié de ce format et soutenu les énormes investissements de l’initiative « la Ceinture et la Route » (BRI) ne sont principalement pas membres de l’UE et n’ont pas de sociétés civiles majoritairement anticommunistes, nationalistes et réactionnaires.

La Serbie, par exemple, a vu la construction d’un «pont de l’amitié» sur le Danube, qui a été ouvert en 2014. En 2021, Belgrade a signé un contrat pour de nouvelles stations d’épuration dans 65 municipalités et, en 2022, a signé d’autres accords pour une autre. pont et une toute nouvelle autoroute.

Le Monténégro a un projet en cours avec la Chine pour construire une autoroute reliant son port principal à son intérieur et à la Serbie voisine, qui a suscité de nombreuses critiques de la part de l’UE en raison de problèmes de dette. Sans se laisser décourager, le petit pays a signé un autre accord cette année pour une deuxième autoroute le long de la côte.

En revanche, la Hongrie, qui a tenté de s’engager positivement avec Pékin, a vu l’UE saisir les opportunités d’investissement. L’UE s’est déjà attaquée à la légalité du processus d’appel d’offres pour le tronçon hongrois d’une ligne ferroviaire à grande vitesse entre Belgrade et Budapest. Pendant ce temps, la République tchèque sous l’ancien président Milos Zeman s’est vu promettre quelque 60 milliards de couronnes tchèques (2,73 milliards de dollars) dans des projets d’investissement en provenance de Chine, mais la plupart d’entre eux ne se sont jamais matérialisés et les journalistes ont commencé à critiquer les propositions comme creuses. Il est difficile de dire ce qui s’est passé dans chaque cas d’investissement, mais les perceptions négatives de la Chine ont probablement joué un rôle important.

Au cours de 2021 et 2022, le format est passé à 13+1 après le retrait de la Lituanie, de l’Estonie et enfin de la Lettonie de la plateforme de coopération. Les trois pays sont parmi les plus radicalement anticommunistes et fortement influencés par les États-Unis, qui ont probablement joué un rôle majeur dans leur incapacité à négocier à l’amiable des accords commerciaux avec leurs homologues chinois avec leurs suzerains à Washington.

Ayant vécu dans la capitale tchèque pendant quatre ans, je peux dire que la société civile ici est intensément influencée par les États-Unis. Le média de propagande américain Radio Free Europe a son siège à Prague, la plus grande chaîne de télévision du pays (Prima News) a été achetée par CNN et la langue anglaise devient omniprésente. Même l’une des plus grandes organisations de lobbying du pays – celle où le président Pavel et le « ministre des Affaires étrangères » Wu se sont exprimés – est financée à près de 37 % par des agences gouvernementales américaines, telles que le département d’État et l’USAID.

L’objectif des États-Unis est clair : ils veulent que leurs nouveaux mandataires immatures de la république européenne crachent au visage de la Chine au point qu’ils ne soient même pas censés suivre la politique officielle des États-Unis, à savoir la politique d’une seule Chine. Ils sont censés faire monter les enchères en reconnaissant essentiellement Taïwan comme indépendant, en obtenant un coup de fouet diplomatique approprié de Pékin, en criant à Washington et en étant ensuite «sauvés» par lui. Il s’agit d’une chaîne d’événements extrêmement typique qui semble se répéter sans fin, la République tchèque et les États baltes jouant le rôle de l’éternelle victime.

Le fait est que cette situation n’est bonne que pour un petit groupe d’élites dans ces pays. Cela les aide à maintenir leurs positions de pouvoir en gagnant les éloges des médias pro-américains et appartenant aux États-Unis. Cependant, éclater les relations avec la Chine, le plus grand partenaire commercial de l’Union européenne, et chercher à la remplacer par une coopération plus approfondie avec la petite île de Taiwan est une stratégie ridicule. Il va sans dire que Taïwan, dont l’économie représente 4 % de la taille de la Chine continentale (en termes de PIB nominal), n’a pas le même potentiel.