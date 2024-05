Des règles plus strictes à la frontière américaine pour les chiens pourraient perturber les projets de voyage estivaux

Contenu de l’article

Les résidents de Windsor-Essex voyageant avec leurs chiens cet été pourraient rencontrer des obstacles à la frontière alors que de nouvelles règles plus strictes entreront en vigueur le 1er août.

Les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) mettent à jour leurs réglementations sur l’importation de chiens en s’assurant que tout chien entrant aux États-Unis ne présente pas de risque pour les personnes et les autres animaux.