Vêtu des dernières modes et avec un brushing frais, travailler à la télévision de jour semble amusant et glamour.

Mais dans les coulisses, s’habiller pour une place sur le petit écran n’est pas aussi simple qu’il y paraît.

Au-delà des contraintes évidentes – telles que ne pas jurer avant 21 heures et pas de pénis en érection à l’écran – il y a des règles strictes de la télé diurne qui dictent tout, de couvrir les épaules à l’endroit où les hôtes achètent leurs vêtements.

Mercredi, Andrea McLean a été décrite comme une « personne fougueuse » sur Loose Women, après avoir marqué sa dernière apparition en décidant d’une tenue qui lui découvrait les épaules.





(Image: ITV)



Même si elle avait l’air aussi raffinée que jamais, pour ceux qui le savaient, la robe bordeaux profonde et festive d’Andrea enfreignait une règle importante.

Le joueur de 51 ans a abordé ce fait directement, affirmant que les épaules des fans étaient « interdites » à la télévision de jour.

Nous examinons ici les règles secrètes qui contrôlent l’apparence des stars de la télé à leurs fans à la maison.

Pas d’épaules

Pour l’œil non averti, Andrea avait l’air de la star de la télévision parfaite alors qu’elle faisait ses adieux à Loose Women mercredi.

De ses cheveux ondulés gonflables à sa robe à épaules dénudées, avec une taille ajustée et des manches longues, elle était l’image de l’élégance discrète de la télévision.







Mais lors d’une discussion sur l’expression «mouton habillé en agneau», Andrea a insisté sur le fait qu’elle se fichait de ce que les gens pensaient de son choix de tenue.

Mais la femme de 51 ans a admis qu’elle avait « enfreint les règles » car les épaules sont apparemment « interdites » à la télévision de jour.

« L’Andrea assis ici maintenant est un individu fougueux », s’est exclamée la co-vedette Janet Street-Porter.

En hochant la tête, Andrea a expliqué: « J’ai littéralement eu les épaules, même si je ne suis pas techniquement autorisé parce que c’est la télévision de jour. »

Aucun équipement de créateur

Bien que ce ne soit pas une règle absolue, les animateurs de télé sont généralement encouragés à ne choisir que des tenues dans les magasins que leurs téléspectateurs peuvent aspirer à visiter.

Cela signifie faire du shopping dans la rue principale, plutôt que de porter les dernières togs de créateurs.

Amanda Holden a attiré notre attention sur cette règle en 2017, lorsqu’elle a expliqué que sur This Morning, les présentatrices doivent porter des marques de grande rue comme Zara et Marks & Spencer.







(Image: Instagram)



L’idée est que si les téléspectateurs tombent amoureux d’une tenue, ils devraient pouvoir la recréer en se promenant dans leur grande rue locale.

Elle a dit OK! : « J’aime vraiment ça! Tout ce que je porte ce matin – et Holly [Willoughby] porte – est choisi parce que nous savons que tout le monde peut aller l’acheter.

« Tout vient de Zara, tout vient de Topshop, ou LK Bennett, ou Marks & Spencer. »

Elle a ajouté: « J’aime le fait que les gens disent » oh, ce pull a l’air bien, mais je ne pourrai pas me le permettre, attendez, c’est Marks and Sparks « ou BHS.

« Ce matin rend la mode vraiment accessible aux gens, je pense. »







(Image: hollywilloughby / Instagram)



Bien sûr, les règles sont faites pour être enfreintes – et ce n’est peut-être que lorsqu’elles le sont, que les téléspectateurs remarquent même qu’elles existent.

Les fans de Holly ont afflué sur les réseaux sociaux pour commenter quand elle portait une robe coûteuse de 475 £ sur This Morning la semaine dernière – même si elle venait d’Asos.

Pas de rayures ni de tissus à carreaux

En plus d’être contraints de savoir où ils achètent leurs vêtements, les célébrités doivent également tenir compte des tissus eux-mêmes – et de la façon dont ils apparaissent à la caméra.

Heureusement, ils ont l’aide d’experts pour ce faire.







(Image: ITV)



La styliste Angie Smith de la star du matin Holly Willoughby est la clé de ses tenues abordables mais ambitieuses.

Et Angie a une longue liste de contrôle des exigences, y compris la conception.

Elle a déclaré au site Web WhoWhatWear le mois dernier: « Les rayures et les carreaux peuvent clignoter à la télévision, donc ils sont un grand non, malheureusement. Nous aimons tous les deux la couleur, alors j’essaie toujours d’en faire autant que possible, car je le pense fonctionne vraiment pour elle. «

Gardez-le pratique

En plus de leur apparition devant la caméra, les animateurs de télévision doivent également tenir compte du travail qu’ils vont faire.

Il ne sert à rien d’avoir l’air glamour s’ils frissonnent à l’extérieur sur place.

Angie a abordé cette question en expliquant: « Tous [Holly’s] les regards doivent fonctionner à 360 ° parce que nous ne savons jamais ce qu’elle fera ce jour-là. «

Rendez-le approprié

Bien sûr, vous avez choisi la robe de soirée parfaite pour ce spectacle de décembre avant Noël.

Mais que se passe-t-il si une célébrité décède ce jour-là? Les présentateurs sont avisés de prévoir l’inattendu – un fait particulièrement vrai pour ceux qui parlent de l’actualité du jour.







(Image: ITV)



Si les nouvelles de dernière heure tournaient le centre de la série vers une mort très médiatisée, les téléspectateurs pourraient bien remarquer l’ajout rapide d’une veste sombre à une tenue auparavant joyeuse.

Dans un e-mail détaillé adressé aux talents à l’écran en 2017, Sam Smith, présentateur de l’émission Inside Out South West de la BBC, a déclaré que le point de départ pour les femmes lisant les nouvelles devrait toujours être une «veste intelligente».

Elle a ajouté: « Vous avez besoin d’au moins un noir pour les histoires sombres. »

Soyez bref

Alors que la présentatrice de Loose Women, Stacey Solomon, arbore une belle tête aux cheveux épais, beaucoup de ses pairs ont choisi de se faire couper.







(Image: ITV)



La décision n’est pas entièrement due à la mode.

Comme Sam Smith l’a expliqué dans son e-mail: « La longueur des épaules et au-dessus est plus facile à gérer. »

Et elle a ajouté: « J’ai porté le mien en dessous de la longueur des épaules pendant des années. C’était un cauchemar et cela a nécessité un niveau d’attention ridicule. »

Couvrir

Alors que certaines émissions sont plus détendues que d’autres, en général, les téléspectateurs ne devraient pas s’attendre à voir trop de chair à l’écran.







(Image: staceysolomon / Instagram)



Comme Sam Smith l’a écrit à son personnel: « Les jupes devraient atteindre quelque part autour de vos genoux – peut-être controversée – mais je crois honnêtement que n’importe où ailleurs est distrayant. »