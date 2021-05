Des règles de recyclage à l’échelle nationale et des collectes de déchets alimentaires planifiées dans le cadre du remaniement des bacs

Tous les conseils en Angleterre auraient les mêmes règles de recyclage pour les ménages sous un remaniement gouvernemental des collectes de bacs.

Des normes de recyclage à l’échelle nationale mettraient fin à la confusion actuelle sur les matériaux que les résidents peuvent mettre en retrait.

Et tous les foyers pourraient recevoir une collecte hebdomadaire des déchets alimentaires, afin de réduire la quantité de déchets mis en décharge.

Les ministres lancent une consultation publique sur les plans visant à rationaliser le recyclage à partir de 2023, en donnant aux autorités locales et aux entreprises de gestion des déchets une liste des matériaux spécifiques qu’ils doivent collecter auprès des foyers et des entreprises, tels que le plastique, le papier et le carton, le verre, le métal et les déchets alimentaires.

La collecte gratuite des déchets de jardin pour chaque maison est également envisagée, un service pour lequel les ménages paient actuellement 100 millions de livres sterling par an. Les conseils ont la possibilité de fournir ou non des collectes de déchets de jardin.

conseillé

Les propositions, présentées dans un document de consultation, aideraient le gouvernement à atteindre son objectif d’éliminer tous les déchets évitables d’ici 2050.

À l’heure actuelle, moins de la moitié – 45 pour cent – des déchets ménagers sont recyclés, en partie parce que les règles varient d’un conseil à l’autre, avec des détails insuffisants donnés aux ménages.

Environ 9,5 millions de tonnes de nourriture par an au Royaume-Uni sont jetées par les ménages, les fabricants, les détaillants et autres, selon une organisation caritative anti-gaspillage. Envelopper.

Le gouvernement dit qu’il fournira au conseil un financement supplémentaire et un soutien pour les collectes de recyclage, en partie grâce à la réforme de l’industrie de l’emballage, obligeant les entreprises à assumer le coût total de la gestion de leurs déchets d’emballage. L’idée est de réduire la quantité d’emballages inutiles jetés.

Le secrétaire à l’Environnement, George Eustice, a déclaré: «Les habitants veulent des collectes de recyclage plus fréquentes. Des collectes régulières de nourriture et de déchets de jardin leur permettront de se débarrasser plus rapidement de leurs déchets, sans frais supplémentaires pour eux.

«Nos propositions augmenteront les taux de recyclage et garantiront que moins de déchets seront mis en décharge.»

En 2019, un peu plus d’un tiers des conseils de district et des autorités unitaires d’Angleterre – 133 sur 309 – ont proposé un service séparé de collecte des déchets alimentaires.

La consultation, qui se déroule jusqu’au 4 juillet, vise également à fixer de nouvelles «normes minimales de service» pour la collecte des poubelles sur les collectivités locales, les obligeant à effectuer au moins une fois par quinzaine des collectes standard des ordures, parallèlement à la collecte hebdomadaire des déchets alimentaires.

Les ministres mènent déjà des consultations sur un système de consignation pour les contenants de boissons, selon lequel les consommateurs seraient incités à retourner et recycler les bouteilles et les canettes.