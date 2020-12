«Les voyages et les visites familiales associés à cette période de l’année entraîneront sans aucun doute plus de cas, plus de pression sur le NHS et les services de soins, et plus de décès.

«En transformant les deuxième et troisième vagues en un tsunami implacable, nous commencerions 2021 de la pire des manières.

Elle a déclaré que les infirmières ne profiteraient pas de Noël « sachant ce qui les attend en janvier » et a appelé le gouvernement à être « plus clair sur les risques – pas seulement les règles », avertissant: « Ce virus ne décolle pas Noël et nous ne devrions pas non plus. «

Jusqu’à trois ménages peuvent se mélanger entre le 23 et le 27 décembre, tandis que les voyages à destination et en provenance de l’Irlande du Nord sont également autorisés les 22 et 28 décembre.

Dans le but de contrôler la propagation du coronavirus, le secrétaire à la Santé Matt Hancock a annoncé jeudi que Bedfordshire, Buckinghamshire, Berkshire, Peterborough, Hertfordshire, Surrey (à l’exception de Waverley), Hastings et Rother (à la frontière du Kent dans l’East Sussex), et Portsmouth, Gosport et Havant dans le Hampshire passeront tous au niveau 3.