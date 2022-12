Des règles COVID assouplies et des foules meurtrières marquent l’année en Asie

Les catastrophes naturelles et les tragédies liées à la foule ont fait des centaines de morts en Asie et ont éclipsé la pandémie de COVID-19, la plupart des pays assouplissant ou levant complètement les restrictions strictes des deux années précédentes. Même la Chine, le dernier grand pays à avoir tenté de contrôler la transmission du virus grâce à une stratégie «zéro-COVID», a assoupli les règles rigoureuses qui ont déclenché de rares manifestations publiques.

Des troubles politiques ont frappé le Sri Lanka, endetté, où des manifestants ont fait irruption dans la résidence du président Gotabaya Rajapaksa et l’ont forcé à démissionner après avoir fui à l’étranger. Il est ensuite retourné dans le pays dirigé par un nouveau dirigeant, Ranil Wickremesinghe, qui a négocié un plan de sauvetage avec des prêteurs internationaux sous réserve de réformes économiques radicales.

Le Japon a été choqué par l’assassinat de l’ancien Premier ministre Shinzo Abe lors d’un rassemblement électoral le 8 juillet. Le suspect a cité les liens d’Abe avec l’Église de l’unification ultra-conservatrice, dont les liens avec le parti au pouvoir ont causé de gros maux de tête au nouveau Premier ministre, Fumio Kishida. .

À Séoul, 156 jeunes fêtards ont été écrasés à mort lorsque plus de 100 000 personnes ont afflué dans le quartier populaire de la vie nocturne de la ville pour les célébrations d’Halloween, la première depuis la levée des strictes restrictions COVID-19 du pays.

Plus tôt en octobre, lors d’un match de football en Indonésie, la police a tiré des gaz lacrymogènes après que des fans se sont répandus sur le terrain, envoyant des gens se précipiter vers les sorties, dont certaines étaient verrouillées, et provoquant un écrasement qui a fait 135 morts.

Toujours ce même mois, l’effondrement d’un pont suspendu récemment réparé dans l’État indien du Gujarat a tué 134 personnes alors que des centaines célébraient la saison des festivals hindous.

En novembre, un tremblement de terre peu profond de magnitude 5,6 a frappé l’île principale de Java en Indonésie, tuant 334 personnes et en blessant près de 600.

Et en Thaïlande, le massacre le plus meurtrier du pays a fait 36 ​​morts lorsqu’un policier licencié a pris d’assaut une garderie rurale et massacré principalement des enfants d’âge préscolaire.

La Chine est entrée dans l’année en tant qu’hôte des Jeux olympiques d’hiver de Pékin en février, avec des participants et des invités séquestrés dans une “bulle” dans le cadre des règles strictes du COVID-19.

Mais l’approche pandémique du pays – qui cherche à isoler chaque infection à un coût énorme pour l’économie et la liberté de mouvement – s’est effondrée lorsque des milliers de personnes sont descendues dans les rues des grandes villes pour protester contre les restrictions et appeler le dirigeant Xi Jinping et le Parti communiste à démissionner. Le parti a répondu par une démonstration de force massive et un nombre indéterminé de personnes ont été arrêtées.

Le gouvernement sous Xi, qui s’est accordé de nouveaux pouvoirs en tant que leader potentiel de la Chine à vie, a assoupli les mesures et a indiqué qu’il tolérerait plus de cas sans quarantaine ni fermeture de voyages ou d’entreprises alors qu’il met fin à sa stratégie “zéro-COVID”, même si les cas augmentent et menacent de submerger les ressources de santé.

The Associated Press