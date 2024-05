Des règles arrivant plus tôt pour les jeunes générations | Nouvelles

Pour diffusion immédiate : 29 mai 2024

Boston, Massachusetts — L’âge moyen des premières règles – la première période menstruelle – a diminué parmi les jeunes générations aux États-Unis, en particulier celles appartenant à des minorités raciales et à des statuts socio-économiques inférieurs, selon une nouvelle étude menée par des chercheurs de la Harvard TH Chan School of. Santé publique. Il a également été constaté que le temps moyen nécessaire pour que le cycle menstruel se régularise augmente.

Le étude a été publié le 29 mai dans JAMA Network Open. Il s’agit de la dernière publication de l’Apple Women’s Health Study, une étude longitudinale sur les cycles menstruels, les conditions gynécologiques et la santé globale des femmes menée par la Harvard Chan School, l’Institut national des sciences de la santé environnementale et Apple.

« Nos résultats peuvent conduire à une meilleure compréhension de la santé menstruelle tout au long de la vie et de l’impact de notre environnement sur ce signe vital essentiel », a déclaré Shruthi Mahalingaiah, co-chercheuse principale et professeure adjointe de santé environnementale, reproductive et féminine à la Harvard Chan School.

Alors que des études antérieures ont montré des tendances vers des règles plus précoces au cours des cinq dernières décennies, les données sont limitées sur la façon dont ces tendances se présentent au sein de différents groupes raciaux et statuts socio-économiques. De plus, peu d’études disposent de données suffisantes pour identifier des tendances concernant la régularité du cycle menstruel.

Les chercheurs ont utilisé l’ensemble de données vaste et diversifié de l’Apple Women’s Health Study pour combler cette lacune en matière de recherche. Les participantes qui se sont inscrites à l’étude entre novembre 2018 et mars 2023 – 71 341 au total – ont déclaré elles-mêmes l’âge auquel elles ont commencé à avoir leurs règles, ainsi que leur race et leur statut socio-économique. Les chercheurs ont divisé les participants en cinq tranches d’âge : nés entre 1950-1969, 1970-1979, 1980-1989, 1990-1999 et 2000-2005. Les âges des premières règles ont été définis comme étant précoces (moins de 11 ans), très précoces (moins de 9 ans) et tardives (16 ans et plus). Un sous-groupe de participantes (61 932) a déclaré le temps nécessaire pour que leur cycle menstruel devienne régulier et a été divisé en cinq catégories : jusqu’à deux ans, entre trois et quatre ans, plus de cinq ans, n’est pas devenu régulier, ou est devenu régulier avec l’utilisation d’hormones. Un autre sous-ensemble (9 865) a fourni son indice de masse corporelle (IMC) à l’âge des premières règles.

L’étude a révélé qu’à mesure que l’année de naissance augmentait (c’est-à-dire des participantes plus jeunes), l’âge moyen des premières règles diminuait et le temps écoulé entre les premières règles et la régularité du cycle menstruel augmentait. Parmi les participantes nées entre 1950 et 1969, l’âge moyen des premières règles était de 12,5 ans et les taux de premières règles précoces et très précoces étaient de 8,6 % et 0,6 %, respectivement. Parmi les participantes nées entre 2000 et 2005, l’âge moyen des premières règles était de 11,9 ans et les taux de règles précoces et très précoces étaient respectivement de 15,5 % et 1,4 %. Dans les deux groupes, le pourcentage de participantes ayant atteint la régularité de leur cycle menstruel dans les deux ans suivant la ménarche a diminué de 76 % à 56 %. Les chercheurs ont observé que ces tendances étaient présentes dans tous les groupes sociodémographiques, mais étaient plus prononcées parmi les participants identifiés comme noirs, hispaniques, asiatiques ou métis, et qui se considéraient comme appartenant à un statut socio-économique faible.

Les résultats ont montré que l’IMC à l’âge des premières règles pourrait expliquer en partie la tendance à des règles commençant plus tôt – en d’autres termes, que l’obésité infantile, un facteur de risque de puberté précoce et une épidémie croissante aux États-Unis, pourrait être un facteur contribuant à des règles plus précoces. . D’autres facteurs possibles pouvant expliquer cette tendance comprennent les habitudes alimentaires, le stress psychologique et les expériences négatives de l’enfance, ainsi que des facteurs environnementaux tels que les perturbateurs endocriniens et la pollution de l’air.

« Il est essentiel de continuer à étudier les premières règles et leurs facteurs déterminants », a déclaré l’auteur correspondant Zifan Wang, chercheur postdoctoral au département de santé environnementale de la Harvard Chan School. « Des règles précoces sont associées à un risque plus élevé de problèmes de santé, tels que les maladies cardiovasculaires et le cancer. Pour répondre à ces problèmes de santé – qui, selon nos résultats, pourraient commencer à toucher davantage de personnes, avec un impact disproportionné sur des populations déjà défavorisées – nous avons besoin d’investir beaucoup plus dans la recherche sur la santé menstruelle.

Les auteurs ont noté certaines limites de l’étude, notamment le fait qu’elle repose en grande partie sur des auto-évaluations rétrospectives.

Parmi les autres auteurs de la Harvard Chan School figuraient Gowtham Asokan, Jukka-Pekka Onnela, Michelle Williams, Russ Hauser et Brent Coull.

L’étude a été rendue possible grâce au financement d’Apple, Inc. et des National Institutes of Health (subvention Z01ES103333).

« Régularité des règles et du temps de cycle chez les femmes nées entre 1950 et 2005 aux États-Unis », Zifan Wang, Gowtham Asokan, Jukka-Pekka Onnela, Donna D. Baird, Anne Marie Z. Jukic, Allen J. Wilcox, Christine L. Curry , Tyler Fischer-Colbrie, Michelle A. Williams, Russ Hauser, Brent A. Coull, Shruthi Mahalingaiah, JAMA Network Open, 29 mai 2024, doi : 10.1001/jamanetworkopen.2024.12854

Visitez le site Web de la Harvard Chan School pour connaître les dernières nouvelles, les communiqués de presse et les offres multimédias.

image : iStock/Nataliia Nesterenko

Pour plus d’informations:

Maya Brownstein

[email protected]

###

La Harvard TH Chan School of Public Health rassemble des experts dévoués de nombreuses disciplines pour former les nouvelles générations de leaders mondiaux de la santé et produire des idées puissantes qui améliorent la vie et la santé des personnes partout dans le monde. En tant que communauté de scientifiques, d’éducateurs et d’étudiants de premier plan, nous travaillons ensemble pour transposer les idées innovantes du laboratoire dans la vie des gens, non seulement en réalisant des percées scientifiques, mais également en travaillant à changer les comportements individuels, les politiques publiques et les pratiques de soins de santé. Chaque année, plus de 400 membres du corps professoral de la Harvard Chan School enseignent à plus de 1 000 étudiants à temps plein du monde entier et en forment des milliers d’autres grâce à des cours en ligne et de formation des cadres. Fondée en 1913 sous le nom de Harvard-MIT School of Health Officers, l’école est reconnue comme le plus ancien programme de formation professionnelle en santé publique aux États-Unis.