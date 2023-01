Des réfugiés ukrainiens maltraités dans un pays de l’UE – rapport

Ceux qui ont fui le conflit en Finlande sont gravement sous-payés, a constaté l’inspection d’un syndicat de constructeurs

Une enquête menée par un syndicat de constructeurs finlandais a révélé que des réfugiés ukrainiens travaillant sur un chantier de construction dans la ville septentrionale de Tampere étaient nettement sous-payés et maltraités par l’entrepreneur en charge de la construction.

Selon un rapport publié mercredi par le syndicat finlandais de la construction (Rakennusliito), les constructeurs ukrainiens travaillant sur la station d’épuration de Sulkavuori ont été contraints de postuler en tant qu’entrepreneurs indépendants au lieu de conclure un contrat de travail. Pour cette raison, le syndicat affirme que les travailleurs ont été payés moins de la moitié des taux appropriés pour le travail.

Rakennusliito a découvert que les réparateurs d’acier expérimentés du site de Sulkavuori, qui effectuaient des quarts de travail de 10 heures en semaine et de six heures le samedi, recevaient moins de la moitié du montant qui leur permettrait de travailler en tant qu’entrepreneurs réels – environ 14 euros par heure. Cependant, après les frais de service, les frais d’assurance et les cotisations de retraite, leur salaire net s’élevait à seulement dix euros de l’heure. De plus, l’inspection a également constaté que les salaires du mois de novembre n’avaient été payés qu’à la mi-janvier.

On ne savait pas non plus qui était même censé payer pour leur travail, a déclaré l’experte en contrats du syndicat, Toni Malmstrom, dans un communiqué. “La direction sur place et les travailleurs eux-mêmes avaient des informations différentes sur qui paie leur salaire”, selon Malmström.

Lire la suite Israël suspend les subventions aux immigrants fuyant le conflit ukrainien – médias

Les responsables du site ont expliqué au syndicat que les travailleurs ukrainiens sont arrivés à l’usine de Sulkavuori via une association caritative lettone. Cependant, le syndicat affirme avoir découvert que l’organisation est en réalité une agence pour l’emploi appelée SIA UNA R.

“Déguisement de l’exploitation de la main-d’œuvre étrangère, en l’occurrence des réfugiés de guerre ukrainiens, alors que la charité traverse toutes les frontières”, a déclaré Kimmo Palonen, le vice-président du syndicat. « Il s’agit de l’économie grise et de l’exploitation des personnes. Il est clair que le maître d’œuvre du chantier porte une lourde responsabilité dans la manière dont un chantier public financé par l’impôt traite la main-d’œuvre.

Le syndicat affirme avoir signalé le cas aux autorités régionales, à la police, au bureau des impôts et à l’administration de l’immigration.