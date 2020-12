Mais les soldats qui ont fait irruption dans le camp le 19 novembre étaient également érythréens, selon des témoins. Le chaos a rapidement suivi – des jours de pillage, de punition et d’effusion de sang qui se sont terminés par des dizaines de réfugiés isolés et forcés de traverser la frontière vers l’Érythrée.

Les réfugiés venaient d’Érythrée, dont la frontière se trouve à 30 miles de là, dans le cadre d’un vaste exode ces dernières années mené par des jeunes désespérés fuyant le régime tyrannique de leur chef, l’un des autocrates les plus anciens d’Afrique. En Éthiopie, l’adversaire de longue date de l’Érythrée, ils pensaient qu’ils étaient en sécurité.

Le déploiement des Érythréens au Tigré est l’élément le plus récent d’une mêlée qui a grandement terni la réputation jadis éclatante de M. Abiy. L’année dernière seulement, il a reçu le prix Nobel de la paix pour avoir fait la paix avec M. Isaias. Maintenant, il semble que l’accord de paix tant loué entre les anciens ennemis a en fait jeté les bases pour qu’ils fassent la guerre contre Tigray, leur adversaire commun.

En fait, selon des entretiens avec deux douzaines de travailleurs humanitaires, de réfugiés, de fonctionnaires des Nations Unies et de diplomates – y compris un haut responsable américain – des soldats érythréens se battent au Tigré, apparemment en coordination avec les forces de M. Abiy, et font face à des accusations crédibles d’atrocités contre des civils. . Parmi leurs cibles figuraient les réfugiés qui avaient fui l’Érythrée et son chef dur, le président Isaias Afwerki.

Depuis lors, la campagne de M. Abiy a été menée par un méli-mélo de forces, y compris des troupes fédérales, des milices ethniques et, évidemment, des soldats érythréens.

À Hitsats, les soldats érythréens se sont d’abord heurtés aux miliciens tigréens locaux lors de batailles qui ont traversé le camp. Des dizaines de personnes ont été tuées, dont quatre Éthiopiens employés par le Comité international de sauvetage et le Conseil danois pour les réfugiés, ont déclaré des travailleurs humanitaires.

Le chaos s’est aggravé dans les jours qui ont suivi, lorsque les soldats érythréens ont pillé des fournitures humanitaires, volé des véhicules et incendié des champs remplis de récoltes et une zone boisée voisine utilisée par les réfugiés pour ramasser du bois, ont déclaré des travailleurs humanitaires. Le réservoir d’eau principal du camp a été criblé de coups de feu et vidé.

Leurs récits sont étayés par des images satellites, obtenues et analysées par le New York Times, qui montrent de grandes parcelles de terre nouvellement brûlée dans et autour du camp des Hitsats après le passage des forces érythréennes.