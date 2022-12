Des réfugiés rohingyas bloqués en mer d’Andaman pendant des semaines sans secours

Mais quelques jours après avoir quitté leur camp de réfugiés au Bangladesh, le moteur de leur bateau est tombé en panne. Et pendant plus de deux semaines et demie, tous les trois, ainsi que plus de 150 autres réfugiés musulmans rohingyas, se sont retrouvés à la dérive dans la mer d’Andaman, au nord-est de l’océan Indien. La nourriture et l’eau se sont épuisées il y a plus de dix jours, selon les proches des personnes à bord. Et jusqu’à 20 personnes sont déjà mortes, y compris des enfants, selon les Nations Unies.