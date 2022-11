Des réfugiés et un étudiant à l’étranger versent des larmes, de l’humanité et de la grâce au forum sur la sécurité d’Halifax

Ce n’est pas tous les jours que vous rencontrez quelqu’un qui vous inspire.

Pour Sahar Gholizadah – une étudiante iranienne de 19 ans en visite à Halifax – ce jour-là était samedi, lorsqu’elle a serré dans ses bras en larmes la journaliste iranienne, auteure et militante des droits des femmes Masih Alinejad, une voix de premier plan dans les manifestations mondiales contre le régime iranien, au Forum sur la sécurité internationale d’Halifax.

“Elle est l’une de mes héroïnes”, a déclaré Gholizadah, qui travaille comme serveur à l’hôtel Halifax Westin Nova Scotian, qui a accueilli le HISF.

“C’est une dame, elle est contre le régime et elle fait de son mieux pour informer les autres [and] être le représentant du peuple iranien, pour partager notre voix [and] ce qui se passe dans mon pays », a déclaré Gholizadah, qui étudie la microbiologie à l’Université Dalhousie.

Sahar Gholizadah, 19 ans, étudiante iranienne en visite à Halifax. Elle a embrassé en larmes la journaliste iranienne, auteure et militante des droits des femmes Masih Alinejad, l’une des principales voix des protestations mondiales contre le régime iranien. (Brian MacKay/Nouvelles de CBC)

Leur étreinte sincère a suivi la dénonciation ardente d’Alinejad du régime extrémiste de Téhéran lors d’une table ronde au HISF. Cela s’est produit alors que l’Iran a prononcé d’autres condamnations à mort la semaine dernière à des manifestants engagés dans des manifestations anti-gouvernementales.

Gholizadah, une serveuse de banquet, préparait un plateau lorsqu’elle leva les yeux et vit Alinejad sur l’un des nombreux écrans géants installés dans tout l’hôtel.

“J’étais comme, ‘Oh, mon dieu'”, a-t-elle dit. “Je devrais la rencontrer, lui parler et lui dire : ‘Je suis tellement reconnaissante que vous fassiez de votre mieux pour notre soutien et que vous soyez notre voix pour les étrangers.'”

Ce n’était pas la seule rencontre émouvante de ce week-end lors de la conférence, où des diplomates, des soldats, des universitaires et des journalistes de haut niveau ont discuté – souvent dans un langage guindé – des nombreuses crises géopolitiques mondiales.

Le Forum sur la sécurité internationale d’Halifax, qui s’est terminé dimanche, a entendu, entre autres, la ministre de la Défense Anita Anand, le secrétaire américain à la Défense Lloyd Austin, le président du comité militaire de l’OTAN, l’amiral Rob Bauer et Sviatlana Tsikhanouskaya, le chef de l’opposition biélorusse en exil.

Connexion à la ville natale

Les tragédies de l’Iran et de l’Ukraine ont dominé les panels et les discours du week-end. Les organisateurs de HISF ont remis le prix John McCain – du nom du sénateur américain et héros de la guerre du Vietnam aujourd’hui décédé – aux femmes ukrainiennes.

À la réception de l’hôtel, Olga Stefanishyna, vice-Premier ministre ukrainienne chargée de l’intégration européenne et euro-atlantique, a été surprise lorsqu’elle s’est retrouvée face à face avec la femme qui travaillait à la réception. Elle était une réfugiée de sa ville natale, la ville portuaire maintenant battue d’Odessa.

“Nous avons pleuré”, a déclaré Stefanishyna. “Je sais ce qu’elle ressentait.”

REGARDER | Le personnel de l’hôtel se retrouve face à des dignitaires de leur pays d’origine :

Le personnel de l’hôtel au forum sur la sécurité d’Halifax partage des liens avec les problèmes actuels Alors que les meilleurs soldats, diplomates et experts en sécurité se réunissaient pour le Forum sur la sécurité internationale d’Halifax, des arrivées récentes d’Iran et d’Ukraine avaient des liens profondément personnels avec les questions dont les délégués étaient là pour discuter.

Plus d’une douzaine de réfugiés ukrainiens travaillent à l’hôtel. Tout au long du week-end, alors que le sort de leur nation était débattu et disséqué, ils ont travaillé en silence en versant des boissons, en servant des tables et en préparant les chambres pour les plus hautes personnalités de la sécurité, de la défense et de la politique.

Leur présence a été accueillie avec surprise et ravissement par de nombreux participants.

“Je viens juste à table pour prendre une commande”, a déclaré Kateryna Tsurkan, 26 ans, également originaire d’Odessa. “Tout le monde ne sait pas, bien sûr, que je viens d’Ukraine. Alors j’ai commencé à poser des questions en ukrainien, et ils ont dit : « Oh mon Dieu, tu viens d’Ukraine. »”

L’ancien président ukrainien Petro Porochenko, l’un des nombreux hauts fonctionnaires participant au Forum sur la sécurité internationale d’Halifax. (Brian MacKay/ CBC News)

À un moment donné, elle a pris l’ordre de l’ancien président ukrainien Petro Porochenko, un habitué de la conférence annuelle, qui s’est ému lorsqu’elle a dit d’où elle venait.

Continuer sa vie

Tsurkan a déclaré que les questions qu’elle entendait le plus souvent de la part des participants étaient les plus évidentes. Depuis combien de temps est-elle au Canada? Combien de temps compte-t-elle rester ?

L’ancienne professeur d’anglais est arrivée avec son fiancé il y a cinq mois. La deuxième question est plus difficile et douloureuse à répondre.

Elle a dit qu’elle et son fiancé ne savent pas ce que l’avenir leur réserve, et pour cette raison, ils ont décidé de se marier au Canada, même si leur famille et leurs amis restent à la maison ou dispersés au vent.

“Je suis un peu nerveux et je suis excité, mais vous savez, je suis triste en même temps, parce que je sais que ma famille ne peut pas venir [to Canada]”, a déclaré Tsurkan, qui a fait du shopping virtuellement avec sa mère.

“Nous devons continuer notre vie. C’est pourquoi ma mère m’a dit : ‘Tu sais quoi… si tu voulais te marier maintenant, tu devrais te marier maintenant.'”

Tsurkan a déclaré que presque toutes les personnes qu’elle a rencontrées, en particulier lors de la conférence, ont été gentilles et solidaires.

Maksym Dmytrukh, 26 ans, diplômé en imprimerie, sert maintenant des verres dans le même hôtel d’Halifax. Originaire de la région de Lviv, il a été libéré des forces armées ukrainiennes pour des raisons médicales au début de cette année. Lui et sa femme ont fui au Canada il y a plusieurs mois.

Maksym Dmytrukh, 26 ans, diplômé en imprimerie, sert maintenant des verres dans le même hôtel d’Halifax. Libéré des Forces armées ukrainiennes pour des raisons médicales, lui et sa femme se sont enfuis au Canada il y a plusieurs mois. (Brian MacKay/Nouvelles de CBC)

Il a profité de la conférence et de ses rencontres fortuites avec les participants pour exprimer sa gratitude.

“Tout d’abord, je dis merci, car l’aide de chacun a signifié beaucoup pour les Ukrainiens. C’est très important”, a-t-il déclaré.

Chaque matin, dit-il, il se réveille et fait défiler son téléphone pour les dernières nouvelles de chez lui – où les missiles russes ont frappé, si sa famille a encore de l’électricité.

Rentrer à la maison?

Dmytrukh et Tsurkan ont déclaré qu’ils aimeraient rentrer chez eux et reprendre leur vie.

C’est un thème qui est revenu dans un certain nombre de conversations que Stefanishyna a eues avec des réfugiés ukrainiens qu’elle a rencontrés au forum sur la sécurité.

“Je vois tellement de chagrin dans leurs yeux, et en même temps, je suis heureuse de sentir que – en regardant dans leurs yeux – je sais qu’ils sont en sécurité”, a-t-elle déclaré.

Stefanishyna s’est dite convaincue que tous les réfugiés qu’elle a rencontrés veulent rentrer chez eux dès que la situation le permettra.

Elle a dit qu’elle les avait assurés que les participants au forum de ce week-end faisaient tout ce qu’ils pouvaient pour que cela se produise le plus tôt possible.