Des réfugiés afghans trouvent du réconfort et un nouveau départ au Canada

Alors que le soleil du matin accueillait Omida Amini dans son logement temporaire dans un hôtel du sud de Regina, elle a ressenti une délicieuse sensation de libération, semblable à un oiseau qui n’est plus confiné dans sa cage.

Cela faisait plus de deux ans qu’elle n’avait pas ressenti cette émotion accablante, qui avait été impitoyablement volée aux femmes en Afghanistan par les talibans, a déclaré Amini.

En tant que PDG de Women’s Integrity for Society Empowerment (WIS), Amini travaillait sans relâche pour autonomiser les femmes dans son comté déchiré par la guerre. Cependant, après que les talibans ont interdit aux femmes en décembre 2022 de pouvoir travailler, ses efforts ont été contrecarrés, la forçant à fermer le bureau.

Après leur retour au pouvoir en août 2021, les talibans ont rapidement mis en œuvre une série de mesures oppressives contre les femmes en Afghanistan. Ils ont lancé une interdiction de l’éducation des femmes, suivie de restrictions strictes sur la capacité des femmes à travailler. En plus de leurs restrictions oppressives, les talibans ont récemment imposé une interdiction des salons de beauté à travers le pays.

Confrontée à l’incertitude, Amini a pris la difficile décision de quitter son pays et s’est réfugiée au Pakistan en février 2023. En tant que femme célibataire, il n’a pas été facile pour elle d’entrer dans l’aéroport, car les talibans ont imposé des restrictions qui obligent les femmes à avoir un compagnon masculin, ou « Mahram », pour voyager.

Amini dit que les pots-de-vin sont devenus son seul moyen d’échapper à ses circonstances oppressives.

« Je demandais désespérément aux familles de m’accepter comme leur fille, espérant que cela me permettrait d’entrer à l’aéroport et de quitter le pays. Mais personne n’a pu m’aider car ils craignaient que les talibans ne le découvrent », a expliqué Amini. « Chaque fois que je repense à ces jours, cela perturbe mon sommeil et m’empêche de rire, me faisant pleurer à la place. C’est alors que j’ai vraiment compris les défis auxquels on est confronté sans famille de soutien », se souvient-elle.

Amini, qui a consacré de nombreuses années à s’occuper de femmes nécessiteuses, s’est retrouvée à éprouver une fois de plus un profond désir du soutien de ses parents, tout comme dans son enfance où elle avait désespérément besoin de leur présence. Cependant, elle n’avait jamais eu la chance de les avoir à ses côtés, car sa mère était décédée tragiquement alors qu’elle n’avait que quatre ans et son père avait été victime d’agresseurs inconnus avant même sa naissance.

Amini a été élevée par son oncle, le seul tuteur restant de toute leur famille. Cependant, à son grand chagrin, lui aussi est décédé quelques jours seulement avant son départ pour le Pakistan.

« Lorsque je cherchais une maison plus grande pour mieux soigner mon oncle malade », a déclaré Amini, « les propriétaires ont refusé de me louer parce qu’ils avaient reçu des instructions des talibans interdisant la location de propriétés aux femmes célibataires ».

Après avoir relevé tous les défis, Amini, ainsi que plus de 300 autres réfugiés afghans pris en charge par le gouvernement, sont arrivés au Canada mercredi à bord d’un vol nolisé en provenance du Pakistan.

« Le Canada est le pays des opportunités. Je veux profiter de ces opportunités pour continuer mon combat pour l’égalité et les droits des femmes dans mon pays », a déclaré Amini.

Le Canada s’est engagé à faire venir 40 000 Afghans vulnérables au pays après le retour des talibans, et jusqu’à présent, plus de 34 000 Afghans sont arrivés au Canada.

Cependant, il y a encore des Afghans vivant dans un état d’incertitude au Pakistan, attendant patiemment le traitement de leurs documents par des pays comme le Canada, les États-Unis et divers pays européens qui se sont engagés à évacuer et à offrir une assistance aux personnes vulnérables d’Afghanistan.

Jawid Yousufi attend son visa depuis février de l’année dernière après avoir fui l’Afghanistan et cherché refuge à Islamabad, la capitale du Pakistan.

« Les réfugiés ici sont dans un état de désespoir et d’incertitude. Ils se sentent perdus, ne sachant pas quoi faire ensuite », a déclaré Yousufi. « Beaucoup d’entre eux vivent dans des conditions misérables, endurant des souffrances mentales. Ils sont confrontés à de graves problèmes de santé mentale.

Un autre défi auquel sont confrontés les réfugiés au Pakistan est l’obtention d’un permis de sortie. Yousufi, qui a fui illégalement au Pakistan pour échapper à la persécution des talibans, a obtenu un visa français. Cependant, il est actuellement incapable de réserver son vol car il a besoin d’un permis de sortie du gouvernement pakistanais avant de pouvoir quitter le pays.

Yousufi était un journaliste en Afghanistan qui a travaillé avec plusieurs chaînes d’information et journaux. Il a été attaqué et blessé par des hommes armés inconnus à Kaboul quelques jours avant la prise du pouvoir par les talibans.

Il pense que l’attaque était une réponse à ses rapports controversés.

« Les talibans ont menti en disant qu’ils pardonnaient. Ils transportent par camion ceux qui étaient leurs ennemis et se sont battus contre eux avec des armes à feu ou éduquent les gens par le biais d’autres activités sociales », a déclaré Nasih, un autre réfugié afghan qui a récemment déménagé au Canada et qui vit maintenant en Colombie-Britannique.

Nasih, qui a préféré utiliser un pseudonyme pour protéger l’identité des membres de sa famille vivant toujours en Afghanistan, a travaillé avec les forces internationales en Afghanistan, y compris les Forces armées canadiennes.

Bien que Nasih ait commencé une nouvelle vie au Canada, il s’inquiète pour les membres de sa famille qui sont toujours en Afghanistan et craint les talibans. Il souhaite faire venir sa famille au Canada ou les aider à quitter l’Afghanistan pour d’autres pays.



Le reportage de cette histoire a été payé par le biais du projet Afghan Journalists in Residence financé par Meta.