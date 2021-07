Des réfugiés afghans repérés fuyant vers la frontière pour échapper aux forces meurtrières des talibans alors qu’un groupe terroriste brutal balaie le pays

Les réfugiés afghans fuient vers les frontières pour échapper à l’avancée des forces meurtrières des talibans alors que le groupe terroriste brutal balaie le pays.

Il y a une crise humanitaire imminente en Afghanistan alors que l’escalade du conflit entraîne une augmentation des souffrances humaines et des déplacements de civils, avertissent les experts.

Un membre des talibans montre de nouvelles armes abandonnées par les États-Unis alors que les responsables afghans « fuient » Crédit: Sky News

Une famille afghane déplacée qui a quitté son domicile pendant le conflit en cours entre les talibans et les forces de sécurité afghanes Crédit : AFP

« Des dizaines de milliers de réfugiés afghans » tentent de quitter leur pays, selon le photojournaliste Rusen Taqwa.

Il a tweeté que « les convois de réfugiés qui partent de leur pays [have begun] d’entrer en Turquie en groupe via l’Iran ».

L’UNHCR, l’agence des Nations Unies pour les réfugiés, a averti que des familles terrifiées étaient « forcées de fuir leurs maisons ces dernières semaines, invoquant l’aggravation de la situation sécuritaire » après le retrait précipité des États-Unis d’Afghanistan.

« La résilience du peuple afghan a été poussée à ses limites par un conflit prolongé, des niveaux élevés de déplacements, l’impact de Covid-19, des catastrophes naturelles récurrentes, notamment la sécheresse, et l’aggravation de la pauvreté », a-t-il ajouté.

Une femme a déclaré : « Mon mari est mort en combattant les talibans à Ghazni. Il y a des batailles féroces là-bas maintenant.

« Nous avons utilisé la route de montagne [to Iran] et s’est fait arrêter par des soldats turcs à la frontière, mais ils nous ont laissés partir.

« Nous avons marché pendant des jours… mes enfants tombent malades. C’est une situation très difficile », a rapporté The Guardian.

POINTS DE MENACE TERRORISTE

Avec le retrait des Etats-Unis et de l’OTAN de la zone, la menace terroriste s’est « aggravée », a averti le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov lors d’une conférence des puissances mondiales.

Les forces talibanes ont augmenté ces dernières semaines, capturant des dizaines de districts et de régions frontalières clés aux forces de sécurité et à l’armée afghanes défaillantes, alors que les États-Unis et l’OTAN achèvent leur retrait.

« Il existe de réels risques que l’instabilité se répande dans les pays voisins », a ajouté Lavrov.

Radio Free Europe a déclaré dans un rapport que « la Turquie est devenue un point chaud de réfugiés pour les Afghans aux côtés de sa population de réfugiés syriens et irakiens toujours en expansion.

« Son emplacement clé à cheval entre l’Est et l’Ouest en a fait une escale pour les réfugiés dans leur voyage pour commencer une nouvelle vie en Europe.

« Selon les responsables des réfugiés, on estime que près de 200 000 réfugiés afghans vivent en Turquie.

« Un exode massif a lieu alors que les Afghans cherchent un nouveau foyer loin de l’insécurité et des menaces des talibans. »

Nisar Ahmad, un réfugié afghan vivant à Zeytinburnu, du côté européen d’Istanbul, a déclaré : « Je suis venu en Turquie pour me sauver la vie.

« Je travaillais avec les troupes américaines en Afghanistan.

Les Afghans constituent le plus grand groupe de demandeurs d’asile en Turquie.

Mais l’Iran et le Pakistan accueillent près de 90 pour cent des Afghans déplacés – plus de deux millions de réfugiés afghans enregistrés au total.

Les deux pays ont accordé l’accès au territoire et la protection aux réfugiés afghans, ainsi que des services de santé et d’éducation par le biais de systèmes nationaux.

La Turquie, quant à elle, est choisie comme « une sorte d’arrêt au stand », pour les réfugiés fuyant vers une sécurité permanente en Europe, a déclaré Ahmad.

Les hommes afghans célibataires qui sont des travailleurs subalternes constituent la majorité de ceux qui fuient vers la Turquie comme foyer temporaire.

Ahmad a expliqué : « La plupart des réfugiés qui arrivent en Turquie n’ont pas l’intention de rester ici. Tout le monde veut aller en Europe. »

Un échec à parvenir à un accord de paix en Afghanistan et à endiguer la violence actuelle entraînera de nouveaux déplacements à l’intérieur du pays, ainsi que vers les pays voisins et au-delà, a déclaré l’ONU.

Mais pour les familles qui n’ont pas la possibilité de fuir facilement pour se mettre en sécurité, les pères afghans craignent que les voyous talibans n’enlèvent de force leurs filles et les fassent travailler comme esclaves.

Des femmes terrifiées qui redoutent leur avenir fuient le pays déchiré par la guerre alors que les militants islamiques se battent pour prendre le contrôle total – ayant déjà pris 85 % de l’Afghanistan.

Leurs craintes ont été révélées alors qu’un photojournaliste de Reuters, lauréat du prix Pulitzer, a été tué à Kandahar alors qu’il couvrait le conflit en Afghanistan.

Le danois Siddiqui a été tué par des tirs des talibans alors qu’il rendait compte des efforts déployés par les forces spéciales afghanes pour reprendre la principale zone de marché de Spin Boldok, près de la frontière avec le Pakistan.

Les talibans s’emparent de plus de zones de l’Afghanistan assiégé

Les militants ont saisi de grandes parties de l’Afghanistan Crédit : Getty

Le danois Siddiqui a été brutalement tué par des tirs des talibans Crédit : Reuters