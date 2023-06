Des réfugiés afghans entreprennent un périlleux voyage vers le Canada

Après le retour au pouvoir des talibans en Afghanistan en août 2021, des milliers d’Afghans qui avaient travaillé avec les forces de l’OTAN, y compris les États-Unis et le Canada, ont été évacués d’Afghanistan dans le cadre de programmes spéciaux.

Jusqu’à présent, le Canada a accueilli plus de 32 000 Afghans vulnérables, y compris ceux qui ont aidé le gouvernement du Canada, des journalistes et des militants des droits de la personne.

Mais bon nombre des Afghans vulnérables qui ne figuraient pas sur la liste des évacués dans les pays occidentaux se sont réfugiés temporairement dans des pays voisins comme l’Iran, le Pakistan et le Tadjikistan, et certains ont fait de longs et dangereux voyages à travers plusieurs continents dans le but d’atteindre le Canada.

« Ce n’était pas important pour moi dans quel pays j’irais, ce qui m’importait était de trouver la paix et d’être accepté comme immigrant là-bas, où je pourrais être protégé », a déclaré Hamid, dont le vrai nom CTV News a accepté de ne pas utiliser pour protéger son identité, a déclaré dans une interview avec CTVNews.ca.

Pour réaliser son rêve, Hamid a décidé de quitter l’Iran où il vivait depuis un an, étudiant et travaillant comme ouvrier général après avoir été contraint de quitter l’Afghanistan.

Hamid travaillait avec l’ancien gouvernement afghan à Kaboul et étudiait pour une maîtrise dans une université iranienne, qui proposait à l’époque des cours en ligne en raison du COVID-19.

Avant que les combattants talibans n’atteignent Kaboul, où il vivait, il a senti qu’il devait partir, car si les talibans découvraient qu’il travaillait avec l’ancien gouvernement afghan, sa vie serait en danger.

Hamid a pensé que ce serait une bonne idée de demander à l’université où il poursuivait sa maîtrise de l’aider à sortir d’Afghanistan, et heureusement, cela a fonctionné. Hamid s’est retrouvé en Iran une semaine après l’entrée des talibans à Kaboul.

Au milieu du chaos et de l’incertitude qui ont suivi le retour au pouvoir des talibans, environ un million d’Afghans se sont retrouvés déplacés en Iran en quête de sécurité, la plupart d’entre eux sans papiers légaux.

Hamid a eu la chance d’avoir obtenu un visa qui le protégeait d’une éventuelle arrestation par la police iranienne. Cependant, il restait préoccupé par la possibilité que son visa expire.

Puis, une lueur d’espoir a émergé lorsque la nouvelle du programme brésilien de visas humanitaires, qui visait à offrir un refuge à ceux qui fuyaient les conflits et les persécutions, s’est répandue. Bien qu’il ne s’agisse pas de la destination principale des réfugiés afghans, l’ouverture d’esprit du Brésil et son engagement humanitaire ont offert une bouée de sauvetage à ceux qui cherchaient désespérément la sécurité.

Hamid a obtenu le visa du Brésil et s’est envolé en toute sécurité vers sa prochaine destination, Sao Paulo.

AU CANADA ET AUX ÉTATS-UNIS

« Le vrai voyage commence à partir d’ici », a déclaré Sabor, un autre Afghan qui a également bénéficié d’un visa humanitaire brésilien de l’Iran pour se rendre à Sao Paulo. Sabor n’est pas son vrai nom. CTV News utilise un pseudonyme pour protéger son identité.

Après avoir passé 23 jours dans un camp de réfugiés à Sao Paulo, Sabor a remarqué que quelques-uns de ses colocataires et amis qui étaient également arrivés là-bas quittaient le camp discrètement, sans l’informer ni les autres de leur destination.

« J’ai vu la photo d’un ami sur Facebook le montrant en Californie, quand je lui ai demandé comment il était arrivé là-bas, il a dit que si vous aviez 2 000 dollars, partez », a décrit Sabor.

Selon les demandeurs d’asile avec lesquels CTVNews.ca s’est entretenu, ils s’abstiennent généralement de partager les détails de leur voyage avec d’autres par mesure de précaution pour éviter d’attirer l’attention et de tomber entre les mains de trafiquants de personnes. Les réfugiés qui ont assez d’argent pour payer des frais plus élevés aux passeurs auront un voyage plus facile tandis que ceux qui ont moins d’argent seront emmenés par des itinéraires plus dangereux et périlleux, principalement à pied.

Selon les réfugiés, une partie de l’argent qu’ils ont donné aux passeurs a été utilisée pour soudoyer la police des frontières des pays qu’ils traversent le long du voyage pour arriver aux États-Unis.

Le voyage de Nasrullah Babor a commencé à Sao Paulo, au Brésil, et de là, il s’est rendu au Pérou. Par la suite, il a traversé l’Équateur, la Colombie, le Panama, le Costa Rica, le Nicaragua, le Honduras, le Guatemala, le Mexique et les États-Unis avant d’arriver finalement au Canada. Hamid et Sabor ont fait le même voyage à des moments différents.

«J’étais en route depuis trois mois et j’ai dépensé environ 7 000 $ US pour me rendre au Canada», a déclaré Babor, qui a commencé son voyage au Canada en août 2022, une semaine après son arrivée au Brésil en provenance du Pakistan.

Babor dit avoir vu cinq cadavres dans la jungle du Panama, des personnes qui sont probablement mortes de faim ou d’épuisement.

« Vous pouviez voir l’apocalypse dans vos propres yeux. Personne ne vous aide là-bas », a-t-il déclaré.

Le Brésil a offert des visas humanitaires aux ressortissants afghans vulnérables, ce qui permet aux réfugiés de rester jusqu’à six mois au Brésil, puis ils peuvent demander un autre permis de deux ans, selon Sabor.

Il était temps pour Sabor de partir, mais il y avait un problème. Il n’avait pas assez d’argent pour donner aux passeurs.

« J’ai emprunté de l’argent à mes amis à l’étranger et j’ai préparé 2 000 dollars américains », a déclaré Sabor.

Sabor et six autres réfugiés du Pakistan, d’Inde, de Chine et du Venezuela se sont dirigés vers la frontière du Pérou. Ils ont donné 700 dollars chacun à un passeur du nom de Sandra pour les emmener au port maritime de Necocli sur la côte caraïbe.

« Elle (Sandra) ne nous a pas accompagnées pendant tout le voyage. Elle avait d’autres passeurs prêts à la frontière de chaque pays pour nous emmener », a ajouté Sabor.

Au moment où le groupe de Sabor est arrivé en Colombie, ils avaient voyagé avec trois passeurs, et à chacun, ils ont payé 100 dollars supplémentaires afin de soudoyer la police des frontières des pays traversés, selon Sabor.

TRAVERSER LE GAP DU DARIEN

Pour la plupart des Afghans, la partie difficile du voyage commence à Necoclí, une ville colombienne située au bord du Darien Gap qui relie l’Amérique centrale et l’Amérique du Sud.

Il n’y a pas de routes qui traversent les jungles épaisses du Darien Gap, ce qui signifie que les demandeurs d’asile doivent généralement prendre de petits bateaux et marcher des centaines de kilomètres pour atteindre leur destination.

Après trois jours à Necoclí, Sabor et ses amis ont rencontré un autre passeur qui leur a promis de les faire passer par un chemin soi-disant facile avec moins de marche pour 350 dollars. Plus tard, le groupe de Sabor – qui est depuis passé à 30 personnes – s’est rendu compte que le passeur avait menti.

« À travers la jungle perfide, nous avons marché pendant cinq jours et cinq nuits. C’était un endroit d’un danger sans précédent, comme je n’en avais jamais vu. Avec un terrain rocheux, des chemins boueux et un paysage imprévisible, chaque pas était un défi. Il y avait des endroits où la boue atteignait les genoux, mais nous avons continué, déterminés à franchir tous les obstacles qui se dressaient devant nous », a déclaré Sabor.

Hamid a également caractérisé la jungle panaméenne comme la partie la plus dangereuse du voyage.

« Il n’y a que toi et ton Dieu. Personne d’autre », a-t-il déclaré.

«Chaque jour, nous avons enduré la tâche épuisante de marcher dans la jungle pendant 14 heures, en commençant à 4 heures du matin et en continuant jusqu’à 22 heures. Le voyage était incroyablement difficile car nous avons rencontré des montagnes escarpées et un terrain rocheux dangereux. Chaque pas exigeait la plus grande prudence, car le moindre faux pas aurait pu entraîner une chute mortelle. La conscience constante du danger imminent nous a rappelé les enjeux élevés auxquels nous étions confrontés à chaque seconde qui passait. »

Hamid a dit que si quelque chose arrivait à quelqu’un dans la jungle, personne ne s’arrêtait pour l’aider.

« Dans ce voyage, une deuxième option n’existait tout simplement pas. Nous avions une famille du Bangladesh dans notre groupe qui voulait laisser ses trois enfants dans la jungle. Ils les ont littéralement abandonnés trois fois, mais mes coéquipiers et moi avons sauvé les enfants », a-t-il déclaré.

Hamid dit qu’au cours des dernières 24 heures du voyage dans la jungle, ils ont marché sans nourriture ni eau.

Après trois mois d’épreuves endurées au cours de leurs voyages respectifs à travers l’Amérique du Sud et l’Amérique centrale, Hamid, Sabor et Babor sont arrivés aux États-Unis après avoir traversé le mur Trump à la frontière mexicaine. Cependant, ils se sont vite rendu compte qu’obtenir une résidence à long terme et retrouver leur famille aux États-Unis était une possibilité peu probable. Par conséquent, ils ont pris la décision de poursuivre leur voyage vers le Canada, à la recherche d’un endroit paisible où se sentir chez eux.

Ils sont arrivés au Canada à différentes dates en décembre 2022, en passant par la frontière à Roxham Road, la voie non officielle par laquelle les réfugiés doivent entrer au Canada. En traversant le territoire canadien, ils ont déclaré avoir été «arrêtés» par la police des frontières canadienne et emmenés pour une enquête plus approfondie.

Quelques heures plus tard, ils ont été guidés vers des logements temporaires en Ontario et à Montréal. Sabor a été emmené à Montréal, où il a passé environ un mois dans un hôtel avant de se rendre à Toronto.

À Toronto, Sabor a enduré une longue période d’attente de deux mois pour obtenir des documents vitaux, y compris le permis de travail et le principal document d’identification et de statut connu sous le nom de « papier brun ». Le document sert de justificatif d’identité crucial pour les demandeurs d’asile au Canada, il accorde à son titulaire l’autorisation légale de travailler et de résider au Canada.

Hamid et Babor ont d’abord cherché refuge dans un hôtel près des chutes du Niagara. Ils ont récemment obtenu avec succès leurs permis de travail et leurs « papiers bruns ». Leurs permis de travail sont valides jusqu’en 2025, leur assurant une base stable, tandis que leurs « papiers bruns » garantissent leur statut légal au Canada jusqu’en 2027.

Hamid et Sabor sont tous les deux mariés et ont des enfants vivant toujours en Afghanistan, mais Babor est célibataire. Ils ont tous fait le difficile voyage séparément.



Le reportage de cette histoire a été payé par le biais du projet Afghan Journalists in Residence financé par Meta.