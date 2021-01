À une époque où la plupart des gens du monde occidental sont déconnectés de la provenance de leur nourriture et de sa empreinte carbone, un nouveau mouvement émerge vers autosuffisance.

Prendre un « culture‘, qui voit les gens passer leurs vacances dans des fermes, des ranchs et des retraites agricoles, est une tendance qui a été identifiée dans un nouveau rapport de tendance d’Euronews, produit en collaboration avec l’agence de prévision des tendances de voyage Globetrender.

Cela fait également partie d’une tendance plus large que Globetrender a identifiée plus tôt dans l’année appelée « Zéro Miles, Zéro Déchet », qui voit Singapour Airlines cultiver sa propre salade pour les repas en vol dans les entrepôts AeroFarms à côté de l’aéroport et dans les restaurants. comme Silo à Londres, qui met en œuvre des mesures strictes de non-gaspillage – de la fabrication de sa propre farine, lait d’avoine et beurre à des assiettes fabriquées à partir de sacs en plastique réformés et toutes les livraisons d’ingrédients venant dans des conteneurs réutilisables.

En voici cinq (presque) refuges entièrement autonomes pour rester qui vous donne la possibilité de vous connecter et d’apprendre ce que vous consommez…

1. Heckfield Place, Royaume-Uni

Ce grand hôtel de campagne récemment rénové du Hampshire se trouve sur un domaine de 438 acres qui comprend sa propre ferme, gérée selon les principes de la biodynamie.

Il possède des champs et des poly-tunnels pour tout, du blé aux pommes, tandis que les fleurs de l’hôtel sont toutes cultivées dans le jardin clos sur place.

Heckfield Place élève également ses propres poulets élevés en plein air, porcs, moutons et même des vaches laitières pour la production de lait et de fromage.

2. Fregate Island Private, Seychelles

Fregate Island Private aux Seychelles vous offre une expérience Robinson Crusoé dans le summum du luxe.

Cet éco-paradis exclusif est déterminé à être autosuffisant car importer des choses serait coûteux et mauvais pour l’environnement. Au lieu de cela, il cultive 80% de sa nourriture.

Plus de 50 types différents de fruits et légumes prospèrent dans ses jardins biologiques sur place et il y a une maison hydroponique pour les tomates et les épinards. Frégate distille même l’eau de mer pour la boire.

3. Datai Langkawi, Malaisie

Un autre jardin d’Eden se trouve sur l’île malaisienne de Langkawi dans le complexe cinq étoiles Datai, qui est entouré d’une ancienne forêt tropicale.

Non seulement il a son propre naturaliste résident, Irshad Mobarak, mais son propre système de gestion des eaux usées, un broyeur de déchets organiques pour transformer les restes en compost, une ferme de vers et des jardins de permaculture qui sont ouverts aux clients pour en apprendre davantage sur la production d’aliments biologiques autosuffisants. .

4. Anna Tasca Lanza, Sicile

Case Vecchie est une ferme du XIXe siècle en Sicile qui fait partie de l’école de cuisine Anna Tasca Lanza.

D’avril à décembre, vous pouvez participer à des cours de cuisine pratiques et à des ateliers sur les ingrédients de saison, dont une grande partie est cultivée sur la terre.

Il y a des oliveraies, par exemple, où vous pouvez voir comment l’huile est extraite au moulin à olives et apprendre à l’utiliser dans les plats siciliens. Vous pouvez également découvrir comment faire de la ricotta avec un berger et un fromager local.

5. Stedsans in the Woods, Suède

Stedsans in the Woods est une cachette autosuffisante au bord du lac avec des cabanes en bois et ses propres parcelles de permaculture pour la culture de la nourriture.

Les menus de son restaurant forestier, où les gens mangent en commun, sont principalement à base de plantes, mais ils servent aussi de la viande d’animaux «qui n’ont eu qu’une mauvaise journée dans leur vie». Le poisson est pêché localement, le vin est naturel et ils fabriquent également leurs propres boissons sans alcool à partir d’herbes médicinales.

«L’année prochaine, nous élargirons notre concept en organisant des retraites pour reconnecter les gens à la nature», déclare le co-fondateur Flemming Schiøtt Hansen.

« Nous proposerons des conférences et des cours de cuisine, emmènerons les gens à la recherche de nourriture et se baigner dans la forêt, les inciterons à aider dans les jardins, organiserons des cérémonies de cacao et nous asseoir autour d’un feu. »

Jenny Southan est rédactrice et fondatrice de l’agence de prévision des tendances de voyage Globetrender.