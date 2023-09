Des réductions de services de 10 millions de dollars pourraient bientôt survenir à San Jose, prévient le maire

Cet été, un débat acharné à la mairie de San Jose entre les intérêts des entreprises et des travailleurs, qui a abouti à des augmentations de salaire pour des milliers d’employés municipaux et à éviter une grève majeure, suscite désormais des inquiétudes quant à ce que pourrait laisser présager l’impact financier à long terme des augmentations de salaire.

Les augmentations de salaire ont forcé mardi les membres du conseil municipal à procéder à une maigre réduction de services de 2,8 millions de dollars – des réductions qui ne sont pas catastrophiques mais incluent une réduction du financement d’un événement extérieur majeur organisé par la ville.

Cependant, au cours des cinq prochaines années, alors que les syndicats de la police et des pompiers se préparent à renégocier leurs contrats et que les prévisions économiques sont sombres, le maire de San José affirme que la ville devra bientôt réduire son budget d’environ 10 millions de dollars par an.

« Nous nous sommes engagés à obtenir des augmentations non durables au cours des trois prochaines années », a déclaré le maire Matt Mahan dans une interview. « Les dépenses sont certaines. Les réductions sont inconnues. Mahan a déclaré qu’une tendance à la baisse prévue de certaines recettes fiscales et un taux d’inoccupation des bureaux du centre-ville qui atteint environ 26,6 % rendent les augmentations de salaires syndicales particulièrement intenables pour la situation financière future de la ville.

La plus grande réduction des services mardi par les membres du conseil a été la réduction du financement des événements Viva CalleSJ, une fête de rue ouverte bien-aimée qui attire des dizaines de milliers de résidents. L’espoir est que le personnel puisse collecter les 200 000 $ restants afin que la ville puisse encore organiser un troisième événement. D’autres réductions concernaient le budget et le personnel des services des parcs et loisirs et des travaux publics, y compris quatre postes vacants de brigadier scolaire.

Mardi, une écrasante majorité du public a soutenu le sauvetage des futurs événements Viva CalleSJ, et beaucoup ont plaidé pour que la ville trouve un moyen de conserver son financement.

« Ce qui me dérange particulièrement à propos de ces programmes (qui doivent être supprimés), c’est qu’ils s’adressent à ceux de notre société qui en ont le moins », a déclaré James Reber, directeur exécutif de la San Jose Parks Foundation, lors d’un commentaire public. «Le moindre accès à tous les programmes. Ils sont édifiants. Ils sont en fête. Et ils invitent les plus petits, les plus pauvres, les plus nécessiteux d’entre nous.

La réunion du conseil de mardi comprenait également le premier vote public sur les augmentations de salaires du syndicat – le maire étant le seul à rejeter l’accord – une décision qui marquera presque certainement un moment déterminant dans la relation glaciale entre Mahan et la ville. bloc ouvrier. Mardi, la décision du maire a suscité un tollé immédiat de la part du directeur exécutif du Conseil du travail de South Bay, Jean Cohen, qui supervise des dizaines de syndicats de la région.

« Il a été décevant, mais pas surprenant, de voir le maire Mahan abdiquer à nouveau son rôle de leader au profit de la majorité du conseil municipal et recourir à la démagogie, opposant les services municipaux à une rémunération équitable pour les employés municipaux qui les fournissent », a écrit Cohen dans un communiqué. « Les dirigeants sont élus pour servir le public, pour trouver des solutions et construire un consensus, et non pour dénigrer ceux sur qui ils veulent rejeter la faute. Puisque le maire ne peut pas tenir ses promesses électorales erronées ni bien travailler avec les autres, sa seule option est de blâmer ses collègues et les employés de la ville.

À la mi-août, deux syndicats négociant avec la ville ont réussi à obtenir des augmentations de salaire de 14,5 à 15 % au cours des trois prochaines années pour environ 4 500 employés, soit environ 3 % de plus que ce qu’était la meilleure et dernière offre de la ville avant l’échec des négociations en juin. .

L’accord – conclu par la section locale 101 du MEF-AFSCME et la section locale 21 de l’IFPTE – a permis d’éviter ce qui aurait pu devenir la plus grande grève menée par les salariés à San Jose depuis 1981. Dans leur lutte pour l’augmentation des salaires, les syndicats ont fait valoir que les salaires n’étaient pas adéquats et ont conduit à moral bas et départements en sous-effectif dans l’une des villes les plus chères du pays.

Jesse Perez, membre de l’équipe de négociation de la section locale 21 de l’IFPTE, a qualifié les augmentations salariales de « pas dans la bonne direction » et a évoqué un rapport de l’organisation à but non lucratif Working Partnerships USA, qui affirme que la ville dispose de dizaines de millions de dollars d’économies non dépensées pour couvrir facilement les augmentations de salaire des travailleurs. Mais Jim Shannon, qui supervise le budget de la ville, a déclaré que le chiffre de l’organisation à but non lucratif était inexact si l’on tient compte du fait qu’une grande partie des fonds a déjà été budgétisée.

« Il n’y a donc pas beaucoup d’argent pour augmenter les salaires sans compromis », a-t-il déclaré.