Des réductions de prestations sévères sont à blâmer pour l’augmentation de la pauvreté, admet l’ancien ministre conservateur du cabinet

«Cinq ans plus tard, avec le recul, je dirais que nous avons retiré trop d’argent de Universal Credit. Nous avons serré trop fort », a déclaré M. Crabb, ancien secrétaire au travail et aux retraites.

“Il y aura certainement plus de chômeurs, il y aura plus de familles qui s’appuieront sur le crédit universel et plus de personnes compteront dessus pendant de plus longues périodes”, a-t-il déclaré à BBC Radio 4.