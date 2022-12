Des réductions de la production de pétrole sur la table avant les sanctions russes

L’OPEP+, un groupe de 23 pays producteurs de pétrole dirigé par l’Arabie saoudite et la Russie, se réunira dimanche pour décider de la prochaine phase de la politique de production.

Claudio Galimberti, vice-président senior de l’analyse du cabinet de conseil en énergie Rystad, a déclaré à CNBC depuis le siège de l’OPEP à Vienne, en Autriche, qu’il pensait que le groupe “ferait mieux de maintenir le cap” et de reconduire la politique de production existante.

La réunion très attendue précède les sanctions potentiellement perturbatrices sur le pétrole russe, l’affaiblissement de la demande de brut en Chine et les craintes croissantes d’une récession.

Les producteurs de pétrole de l’OPEP et non-OPEP pourraient imposer des réductions plus importantes de la production de pétrole dimanche, ont déclaré des analystes de l’énergie, alors que l’influente alliance énergétique pèse l’impact d’une interdiction imminente sur les exportations de brut russe et d’un éventuel plafonnement des prix du pétrole russe.

Le Kremlin a précédemment averti que toute tentative d’imposer un plafond de prix sur le pétrole russe causerait plus de mal que de bien.

“L’autre facteur que l’OPEP devra prendre en compte est en effet le plafonnement des prix”, a déclaré Galimberti. “C’est toujours en l’air, et cela ajoute à l’incertitude.”

La crainte qu’une interdiction pure et simple des importations de brut russe ne fasse monter en flèche les prix du pétrole a toutefois incité le G-7 à envisager un plafonnement des prix sur le montant qu’il paiera pour le pétrole russe.

L’alliance énergétique a récemment laissé entendre qu’elle pourrait imposer des réductions de production plus importantes pour stimuler une reprise des prix du brut. Ce signal est venu malgré un rapport du Wall Street Journal suggérant qu’une augmentation de la production de 500 000 barils par jour était en discussion pour dimanche.

L’OPEP+ a convenu début octobre de réduire la production de 2 millions de barils par jour à partir de novembre. Il est intervenu malgré les appels des États-Unis à l’OPEP+ pour pomper davantage afin de faire baisser les prix du carburant et d’aider l’économie mondiale.

S’exprimant plus tôt cette semaine, Helima Croft de RBC Capital Markets a déclaré qu’il n’y avait aucune attente d’une augmentation de la production lors de la prochaine réunion de l’OPEP + et une “chance significative” d’une réduction plus importante de la production.

“Il y a tellement d’incertitude”, a déclaré mardi Croft à “Squawk Box” de CNBC. Les délégués de l’OPEP “doivent tenir compte de ce qui se passe avec la Chine mais aussi de ce qui se passe avec la production russe”.

“Je m’attends actuellement à ce que si les prix flirtent avec le Brent qui entre dans les années 70, l’OPEP procédera certainement à une réduction plus importante, mais la question est de savoir comment tiennent-ils compte de ce qui va arriver le lendemain ?” dit Croft. “Donc, je pense toujours que c’est à gagner.”

Les prix du pétrole, qui ont fortement chuté ces derniers mois, s’échangeaient légèrement à la baisse avant la réunion.

Brent international les contrats à terme se sont échangés en baisse de 0,2% à 87,78 dollars le baril vendredi matin à Londres, contre plus de 123 dollars début juin. Contrats à terme US West Texas Intermediate quant à lui, a chuté de 0,3 % pour s’échanger à 80,95 $, contre un niveau de 122 $ il y a six mois.