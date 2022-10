Des réductions de dépenses allant jusqu’à 40 milliards de livres sterling attendues après l’annonce de Liz Truss

Le Premier ministre Liz Truss a confirmé aujourd’hui pour la première fois que ses réductions d’impôts nécessiteront des réductions des plans de dépenses publiques – estimées par un groupe de réflexion économique de premier plan à 40 milliards de livres sterling.

Le revirement du Premier ministre sur l’impôt sur les sociétés signifie qu’elle a fait marche arrière sur 45% du paquet de 45 milliards de livres sterling de réductions d’impôts non financées annoncé par l’ancien chancelier Kwasi Kwarteng le 23 septembre, mais 55% – environ 25 milliards de livres sterling – restent à financer.

Deux jours seulement après avoir annoncé à la Chambre des communes qu’il n’y aurait pas de réduction des services publics, Mme Truss a clairement indiqué qu’elle serait obligée de freiner ses plans de dépenses pour combler un trou noir calculé avant les annonces d’aujourd’hui à environ 62 milliards de livres sterling.

S’exprimant à Downing Street, le Premier ministre a déclaré: “Nous ferons tout ce qui est nécessaire pour garantir que la dette diminue en tant que part de l’économie à moyen terme.

« Nous contrôlerons la taille de l’État pour nous assurer que l’argent des contribuables est toujours bien dépensé.

« Notre secteur public deviendra plus efficace pour fournir des services de classe mondiale au peuple britannique.

“Et les dépenses augmenteront moins rapidement que prévu.”

Les plans de dépenses actuels du gouvernement, définis par Rishi Sunak dans son examen des dépenses d’octobre 2021, prévoient une augmentation moyenne de 3,8 % au-dessus de l’inflation du total des budgets départementaux chaque année jusqu’en 2024/25.

L’augmentation totale de la trésorerie a été calculée l’année dernière à 150 milliards de livres sterling, ce qui devait alors valoir 90 milliards de livres sterling en termes réels. Mais la flambée de l’inflation a bouleversé les calculs du Trésor.

Mme Truss a déclaré que les 18,7 milliards de livres sterling économisés en augmentant l’impôt sur les sociétés à 25p en 2023 seront utilisés comme un “acompte” pour le plan budgétaire à moyen terme qui définira le 31 octobre comment elle entend équilibrer les livres.

Mais le directeur général de la Resolution Foundation, Torsten Bell, a déclaré qu’il restait entre 20 et 40 milliards de livres sterling à fournir en réductions de dépenses ou en hausses d’impôts, si le gouvernement veut faire baisser la dette en proportion du PIB d’ici 2026/27.

“Les deux dernières semaines ont vu l’annonce et le dénouement de la pire erreur directe dans l’élaboration de la politique économique britannique depuis des générations”, a déclaré M. Bell.

« Aujourd’hui, le Premier ministre s’est débarrassé de sa chancelière et a saccagé près de la moitié de ses réductions d’impôts.

“Cependant, la nécessité de financer les réductions d’impôts restantes et les perspectives économiques plus sombres – y compris les coûts d’intérêt de la dette plus élevés – signifient que malgré les volte-face d’aujourd’hui, Jeremy Hunt n’a que deux semaines pour décider comment combler un trou noir de plusieurs dizaines de milliards de dollars. livres dans les finances publiques.

“Et bien que l’accent soit mis en grande partie sur les retombées politiques, le public sera beaucoup plus préoccupé par l’impact durable sur les finances de sa famille, notamment sur ses hypothèques. Toute cette débâcle a été un rappel douloureux, mais il semble nécessaire, que l’élaboration de la politique économique n’est pas un jeu. »