Des recruteurs militaires ukrainiens font une descente dans des bars et des restaurants à la recherche d’hommes non inscrits à la conscription

Des officiers de recrutement de l’armée ukrainienne ont perquisitionné des restaurants, des bars et une salle de concert à Kiev, vérifiant les documents d’enregistrement militaire et arrêtant les hommes qui ne les respectaient pas, ont rapporté samedi les médias et des témoins.

Les policiers sont descendus au Palais des Sports de Kiev après un concert vendredi soir du groupe de rock ukrainien Okean Elzy. Des séquences vidéo diffusées par les médias locaux semblent montrer des policiers postés devant les portes de la salle de concert interceptant des hommes alors qu’ils sortaient. Dans les images, les policiers semblent arrêter de force certains hommes.

Des contrôles ont également été effectués à Goodwine, un centre commercial haut de gamme, et à Avalon, un restaurant populaire.

Il est inhabituel que de tels raids aient lieu dans la capitale et cela reflète le besoin urgent de nouvelles recrues de l’Ukraine. Tous les hommes ukrainiens âgés de 25 à 60 ans sont éligibles à la conscription, et les hommes âgés de 18 à 60 ans ne sont pas autorisés à quitter le pays.

Un homme de 27 ans a déclaré qu’il avait quitté le concert alors que la dernière chanson jouait, après avoir été informé de l’existence des agents de recrutement. Il a déclaré avoir vu des soldats et des policiers parler à des gens, mais « n’avoir rien vu de très agressif ».

Il a déclaré que les hommes se sentaient en danger d’être enrôlés chaque fois qu’ils s’aventuraient à l’extérieur.

« Cet état intérieur de toujours être en danger est de retour », a-t-il déclaré à l’Associated Press, ne donnant son prénom que par crainte de représailles. Il a déclaré que sa dispense de conscription universitaire lui avait été retirée après que l’Ukraine ait adopté en avril des lois qui abaissaient l’âge d’éligibilité pour les hommes de 27 à 25 ans et supprimaient certaines exemptions de conscription.

REGARDER | Des milliers d’hommes ont fui l’Ukraine pour éviter d’être enrôlés : Comment des milliers d’Ukrainiens tentent d’échapper à la conscription L’Ukraine affirme avoir besoin de 500 000 soldats supplémentaires pour combattre la Russie, mais des milliers d’hommes ont fui le pays pour éviter d’être enrôlés. Briar Stewart, de CBC, a obtenu un accès rare à l’unité de contrôle des frontières moldaves chargée d’arrêter les hommes qui franchissaient furtivement la frontière et certains des hommes qui s’enfuyaient.

Des informations locales indiquent que des raids ont également été menés dans des clubs et des restaurants d’autres villes ukrainiennes, notamment Kharkiv et Dnipro, dans l’est et le centre de l’Ukraine.

L’Ukraine a intensifié sa campagne de mobilisation cette année. Une nouvelle loi est entrée en vigueur ce printemps, stipulant que les personnes éligibles au service militaire doivent saisir leurs informations dans un système en ligne sous peine de sanctions.

L’Ukraine rapporte des frappes sur un terminal pétrolier géré par la Russie

Par ailleurs, l’armée ukrainienne a annoncé samedi avoir frappé un terminal pétrolier sous contrôle russe dans la région partiellement occupée de Luhansk, qui fournit du carburant à l’effort de guerre russe.

« Cette base stockait du pétrole et des produits pétroliers, qui étaient notamment approvisionnés pour les besoins de l’armée russe », a écrit l’état-major ukrainien sur Telegram.

Les médias d’État russes ont rapporté que le terminal situé près de la ville de Rovenky avait été attaqué par un drone ukrainien et ont déclaré qu’il n’y avait eu aucune victime et que l’incendie avait été éteint, mais n’ont pas commenté l’étendue des dégâts.

Lundi, les forces ukrainiennes ont annoncé avoir frappé un important terminal pétrolier sur la côte sud de la péninsule de Crimée occupée par la Russie.

Le chancelier allemand Olaf Scholz, à droite, et le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy se serrent la main avant les négociations à Berlin vendredi. Kiev a demandé à plusieurs reprises à ses partenaires occidentaux de l’autoriser à utiliser les armes à longue portée qu’ils fournissent pour atteindre des cibles sur le sol russe. (Axel Schmidt/Reuters)

Les deux parties sont confrontées à la question de savoir comment poursuivre leur coûteuse guerre d’usure – un conflit qui a débuté avec l’invasion à grande échelle de l’Ukraine par la Russie en février 2022 et qui ne montre aucun signe de résolution.

L’objectif de l’Ukraine est de nuire à la capacité de la Russie à soutenir ses unités de première ligne, en particulier dans la région orientale de Donetsk, où le principal effort russe sur le champ de bataille met à rude épreuve les forces ukrainiennes fatiguées.

Kiev attend toujours des nouvelles de ses partenaires occidentaux concernant ses demandes répétées d’utiliser les armes à longue portée qu’ils fournissent pour atteindre des cibles sur le sol russe.

Par ailleurs, le ministère russe de la Défense a déclaré que 47 drones ukrainiens avaient été interceptés et détruits par ses systèmes de défense aérienne dans la nuit de samedi : 17 au-dessus de la région de Krasnodar, 16 au-dessus de la mer d’Azov, 12 au-dessus de la région de Koursk et deux au-dessus de la région de Belgorod, tous qui bordent l’Ukraine.

Le gouverneur de Belgorod Viatcheslav Gladkov a déclaré samedi qu’une personne avait été tuée et 14 autres blessées dans des bombardements et des attaques de drones ukrainiens au cours des 24 heures précédentes.

En Ukraine, l’armée de l’air du pays a déclaré que les défenses aériennes avaient abattu 24 des 28 drones lancés dans la nuit contre l’Ukraine.

Le gouverneur régional de Zaporizhzhia, Ivan Fedorov, a déclaré que deux femmes avaient été blessées samedi lors d’attaques russes contre la capitale de la région du sud de l’Ukraine, également appelée Zaporizhzhia.