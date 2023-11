Des recrues qui pourraient remporter les Gold Glove Awards en 2024

Masyn Winn, SS, Cardinals (n°1, MLB n°30)

La force des bras de Winn de niveau 80 est depuis longtemps légendaire, et elle a déjà bien joué dans The Show. Il a réalisé 10 des 11 lancers les plus durs des joueurs de champ intérieur des Cardinals en 2023, atteignant une vitesse maximale de 98,4 mph, et nous savons qu’il a touché à trois chiffres dans le passé, donc il y a plus dans le réservoir. Cela dit, le reste des capacités défensives de Winn n’ont pas été à la hauteur dans les Majors ; il valait -3 retraits au-dessus de la moyenne en fin de saison, la plupart de ses difficultés étant survenues sur des jeux à sa droite vers le troisième but. Compte tenu de sa vitesse au moins positive, Winn a la capacité de corriger et d’être une présence plus imposante aux six en 24.