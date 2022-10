Des reconstitueurs donnent vie à l’histoire de la guerre civile à Hainesville – Shaw Local

HAINESVILLE – Comme de nombreuses personnes impliquées dans le campement et la bataille annuels de la guerre civile de Hainesville, Wayne Carle a déclaré que son travail consiste à s’assurer que l’histoire est racontée.

L’homme d’Antioche a participé à des reconstitutions de la guerre civile pendant près de trois décennies et a aidé à organiser l’événement de Hainesville en tant que coordinateur militaire depuis ses débuts il y a six ans.

“Cela a toujours été ma passion, l’histoire de tout cela, et la reconstitution suit cette ligne”, a déclaré Carle, qui a grimpé en grade au fil des ans. Jouant un soldat de l’Union, il a commencé comme soldat et est maintenant major.

Candace H. Johnson pour Shaw Local News Network Les soldats de l’Union avancent contre les confédérés sur le champ de bataille dans la bataille racontée (Bataille de Shiloh AKA la bataille de Pittsburg Landing au Tennessee – 6-7 avril 1862) pendant le campement et la bataille de la guerre civile de Hainesville hébergé par le Northbrook Sports Club à Hainesville. (16/10/22) (Candace H.Johnson)

“C’est une période charnière de notre histoire”, a déclaré Carle, qui a servi dans le Corps des Marines des États-Unis. “Beaucoup de ceux qui étaient impliqués avaient soit un arrière-arrière-grand-père, soit quelqu’un qui était en [the Civil War] ou ils aiment qu’ils puissent courir avec des canons ou des mousquets.

Carle a estimé que l’événement de Hainesville, qui a eu lieu les 15 et 16 octobre au Northbrook Sports Club, a attiré jusqu’à 150 reconstitueurs, tous bénévoles. En plus des soldats, il y avait des marchands, des artisans, des femmes et des enfants décrivant comment les gens vivaient à l’époque de la guerre civile.

L’événement comprenait une bataille racontée avec des reconstitueurs décrivant la bataille de Shiloh qui a eu lieu entre les forces militaires en uniforme de l’Union et des Confédérés les 6 et 7 avril 1862 dans le Tennessee.

Avec des campements en vedette, les spectateurs ont vu des opérations chirurgicales sur le champ de bataille, des pompes funèbres et des expositions médicales d’époque.

Des présentateurs habillés d’époque ont joué les rôles d’Abraham et de Mary Lincoln, du politicien Elija Haines, du général Ulysses S. Grant, de l’abolitionniste William Irving Kirk et de Thomas Morris Chester. Correspondant de guerre afro-américain, avocat et soldat, Chester a servi comme recruteur de troupes noires pendant la guerre civile.

Les spectateurs ont été encouragés à poser des questions aux présentateurs et aux reconstitueurs, a déclaré George Duberstein, un administrateur de Hainesville qui organise l’événement au nom du village – le plus ancien village du comté de Lake. L’événement est né d’un petit rassemblement en 2014 dans un parc de Hainesville. En 2016, le Northbrook Sports Club a accepté d’accueillir le plus grand événement, a déclaré Duberstein, et il a lieu chaque année depuis.

Il attire généralement environ 1 000 spectateurs, a-t-il dit, et prend un an d’efforts pour s’organiser.

“C’est une période importante de notre histoire, et c’est une grande leçon d’histoire”, a-t-il déclaré. « C’est aussi très intéressant. Vous pouvez en apprendre beaucoup sur l’époque et les personnes qui s’y trouvent grâce aux reconstitueurs et apprendre des choses que vous n’avez peut-être pas apprises.

Duberstein a servi comme officier dans l’armée américaine pendant 27 ans, effectuant des tournées pendant la guerre du Vietnam.

« Ayant évidemment une formation militaire, j’ai vraiment une affinité avec ce qui se passe. J’aime aussi l’histoire, et c’est un moment déterminant dans le pays, pour le pays », a-t-il déclaré. « C’est pourquoi nous le faisons. Les gens ont vraiment une meilleure idée de ce qui s’est réellement passé.

Stuart Stefany de Waukegan, membre des Sons of Union Veterans of the Civil War et professeur d’art à la Woodland Middle School de Gurnee, a exposé un monument sculpté qu’il a créé pour honorer les anciens combattants de la guerre civile enterrés à Londres dans le cadre d’un effort des Monuments pour les vétérans britanniques de l’American Civil War Association, www.facebook.com/groups/themonumentalproject/.

Il collecte des fonds pour couler sa sculpture en bronze massif, acheter un piédestal et le placer définitivement au cimetière Islington et St. Pancreas à Londres d’ici l’été 2023.

Parmi les personnes présentes, Lori Saunders de Round Lake Beach enseigne la guerre civile dans le cadre de son cours d’études sociales de cinquième année à la Beach Elementary School.

Elle est allée à l’événement de Hainesville ces deux dernières années avec sa famille et a été rejointe cette année par Jose Luis Ruiz, un enseignant invité d’Espagne qui s’associe à elle pour enseigner deux classes bilingues à l’école.

Tous deux avaient l’impression que l’événement les avait aidés à mieux comprendre la guerre civile.

“C’était juste quelque chose que j’étais intéressé à vivre à un niveau différent”, a déclaré Saunders.

Elle utilise des photos et des vidéos dans le cadre de ses cours et utilisera des images de la reconstitution en classe.

“Cela leur donne vie”, a-t-elle déclaré.

De nombreux reconstitueurs, tels que Brad Hodge de Bloomingdale, participent à des événements chaque année.

Hodge est un sergent de l’Union, un rôle qu’il joue depuis près de 20 ans lors de reconstitutions à travers le pays. C’était sa première année à participer à l’événement de Hainesville.

“Il y a une valeur certaine à enseigner aux gens la véritable histoire”, a-t-il déclaré. “L’histoire américaine est bonne et mauvaise, mais nous ne pouvons pas choisir ce que nous allons croire et ne pas croire. Ceux qui n’apprennent pas de l’histoire sont condamnés à la répéter.

On pense que la reconstitution de la guerre civile moderne a commencé lors des commémorations du centenaire de la guerre civile de 1961 à 1965. Il a gagné en popularité au cours des années 1980 et 1990 en grande partie grâce au succès de la reconstitution du 125e anniversaire près du champ de bataille original de Manassas, à laquelle ont assisté plus de 6 000 reconstitueurs.

On pense que l’ événement de la guerre civile de Hainesville est le seul événement de reconstitution dans le comté de Lake après l’annulation en 2019 d’un événement plus important à Wauconda.

“C’est la fin de la saison pour beaucoup d’entre nous”, a déclaré Carle, qui cherche à recruter des reconstitueurs et à attirer chaque année plus de spectateurs à l’événement de Hainesville. «Nous essayons toujours d’avoir le plus gros pour la fin. … Nous avons fait un bon spectacle. Je pense que pour beaucoup de gens c’est ça. Ils aiment entendre le rugissement des canons.