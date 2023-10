Des biologistes marins ont découvert cette semaine deux récifs coralliens immaculés au large des îles Galápagos, dont l’un s’étend sur plus de huit terrains de football. Les récifs se situent entre 370 et 420 mètres sous la surface et leur découverte élargit notre compréhension des récifs profonds et d’eau froide de la réserve marine des Galápagos, dont les premiers ont été découverts. il y a à peine six mois.

“Ces informations sont non seulement précieuses d’un point de vue scientifique, mais elles fournissent également une base solide pour une prise de décision qui protège efficacement ces écosystèmes, en sauvegardant la diversité biologique qu’ils abritent et en garantissant leur résilience dans un environnement en constante évolution”, a déclaré le directeur de l’Institut. Direction du parc national des Galápagos Danny Rueda Córdova dans un communiqué.

L’expédition de 24 scientifiques représentant 13 organisations et universités a débuté le 18 septembre. Le plus petit des deux récifs découverts mesure 250 mètres, tandis que le plus grand mesure 800 mètres de long. Les deux récifs présentent une riche diversité d’espèces de coraux durs, ce qui suggère qu’ils existent depuis des milliers d’années et soutiennent la biodiversité marine.

La technologie de numérisation laser a cartographié les récifs coralliens avec une résolution extrêmement élevée, capturant des détails aussi petits que 2 millimètres. Les scans ont permis d’identifier les animaux vivant sur le fond marin. Il s’agissait d’un objectif majeur de l’expédition, car la plupart des technologies de cartographie sous-marine ne peuvent pas imager les organismes vivants en raison de leur résolution grossière.

Les premiers récifs coralliens des grands fonds marins des Galápagos ont été découverts en avril, révélant des structures anciennes dont l’existence n’était pas connue auparavant dans la région. La découverte originale a été faite par un submersible occupé par des humains juste au-dessus de la crête d’un volcan submergé ; des images fixes de haute qualité et des vidéos 4K ont révélé une vie marine à couper le souffle.

L’équipe de recherche comprenait, entre autres, des scientifiques du Schmidt Ocean Institute, de la Direction du parc national des Galapagos et de la Fondation Charles Darwin (CDF).

“La découverte de récifs aussi profonds et aussi durables nous rapproche d’importants progrès vers la protection des dimensions cachées de la diversité océanique et la compréhension du rôle que jouent les habitats profonds dans le maintien de la santé de nos océans”, a déclaré Stuart Banks du CDF dans un communiqué.

L’équipe a également exploré des monts sous-marins, des montagnes sous-marines élevées, pas assez hautes pour constituer des îles, au sein du parc marin national d’Isla del Coco. Les chercheurs ont observé plusieurs espèces de coraux des grands fonds chargés d’œufs sur ces monts.

Cliquez pour voir des images des récifs nouvellement découverts et de la vie bizarre qui les habite.