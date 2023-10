Arx0nt – Getty Images

Les dattes sont un super fruit super sain et super polyvalent. Cultivé dans divers pays (dont l’Égypte, l’Arabie saoudite et l’Iran), ainsi qu’en Californie et en Arizona, le fruit est largement disponible frais ou séchés – et les deux sont délicieux.

« Il existe un large assortiment de variétés, et chacune a des saveurs riches et différentes », explique Michael Crupain, MD MPHauteur de The Power Five : aliments essentiels pour une santé optimale, qui fait partie du corps professoral de la Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health. « Même si certaines personnes s’inquiètent de leur teneur en sucre, les dattes sont en réalité un aliment à faible indice glycémique, en partie parce qu’elles sont riches en fibres. Les dattes sont un excellent substitut ou un incontournable lorsque vous avez envie de quelque chose de sucré.

Que vous les mangiez comme collations ou que vous les utilisiez dans des plats sucrés ou salés, vous bénéficiez de nombreux bienfaits pour la santé.

Nutrition des dattes

Voici les statistiques nutritionnelles globales des dattes Medjool, une variété très populaire :

Quatre dattes Medjool dénoyautées ont :

266 calories

1,7 g de protéines

72g de glucides

6,4 g de fibres

64g de sucres (au total)

62 mg de calcium

52 mg de magnésium

60 mg de phosphore

668 mg de potassium

86 ug de bêta-carotène

144 UI de vitamine A

Les dattes bénéfiques pour la santé

Les dattes sont très nutritives

Comme l’a souligné le Dr Crupain, les dattes sont riches en sucre naturel, et également riche en calories (si c’est quelque chose que vous surveillez). Cela dit, ils ne contiennent qu’une quantité négligeable de graisses et de nombreux éléments bénéfiques pour la santé, comme des fibres et des antioxydants, ainsi que d’autres composés bénéfiquesdonnez-leur leur profil de superfruit.

C’est un superaliment

Vous avez peut-être vu les dattes considérées comme un superaliment et vous vous êtes demandé si c’était réellement vrai. “Un superaliment est un aliment riche en nutriments et offre des bienfaits pour la santé », déclare Dawn Jackson Blatner, RDNauteur de L’échange de superaliments. « Les dattes peuvent être considérées comme un superaliment car elles sont riches en composés bénéfiques, tels que les polyphénols. Préliminaire recherche suggère que ces polyphénols contenus dans les dattes – et probablement d’autres composés bénéfiques – sont associés à une grande variété de bienfaits pour la santé.

Les dattes sont riches en antioxydants

Recherche montre que les dattes sont abondantes en antioxydants phénoliques (y compris les catéchines) ainsi qu’en flavonoïdes, qui ont des propriétés antioxydantes. Voici pourquoi les antioxydants sont excellents pour la santé : ils combattent les radicaux libres (produits chimiques nocifs pour les cellules), réparent l’ADN et aident à maintenir nos cellules en bonne santé, selon École de santé publique de Harvard. C’est l’une des raisons pour lesquelles une alimentation riche en fruits et légumes est particulièrement saine pour nous, les humains.

Et riche en fibres

Selon le Clinique Mayoles fibres alimentaires sont un élément clé d’une alimentation saine, votre système de digestion avance et réduire votre risque de maladie cardiaque, diabète, et certains types de cancer, tout en vous aidant à maintenir un poids santé. Et comme les autres fruits, les dattes en sont une bonne source. Selon le Dr Crupain : « Deux dattes contiennent environ 3 grammes de fibres, soit un peu plus de 10 % de la quantité quotidienne recommandée. Les fibres contenues dans les dattes sont importantes pour vous aider à vous sentir rassasié, à nourrir vos bactéries intestinales et à rester régulier.

C’est un aliment sain pour le cœur

«Les dattes sont un aliment bon pour le cœur, principalement en raison de leur teneur en antioxydants et en fibres», explique Blatner. « Ils contiennent des composés antioxydants comme les polyphénols, qui peuvent diminuer inflammation pour soutenir la santé cardiaque. Et les fibres contenues dans les dattes peuvent contribuer à une bonne santé cholestérol et les niveaux de triglycérides. Dans l’ensemble, cela peut donner lieu à un ticker plus fort !

Les dattes ont des bienfaits sur la construction osseuse

Les dattes contiennent divers nutriments bénéfiques pour santé des os. « Ils contiennent du phosphore, du magnésium et du calcium », souligne Blatner. « Cependant, ces minéraux ne sont pas présents en grande quantité, donc même si les dattes présentent des avantages, elles ne sont pas officiellement considérées comme de « bonnes sources ». » Elle ajoute cependant : « Les dattes sont une bonne source de minéraux. cuivre [19%DV]qui est un autre minéral qui peut soutenir la santé des os.

Ils sont polyvalents

«Les dattes sont naturellement sucrées et moelleuses, et elles sont également polyvalentes», explique Blatner. « Je les considère comme des « caramels naturels » car ils ont une riche saveur de caramel, mais vous pouvez également les utiliser dans des recettes salées. Les dattes ont un noyau, alors dénoyautez-les déjà ou assurez-vous de retirer les noyaux avant de manger.

FAQ

Combien de dattes une personne peut-elle manger par jour ?

« Les dattes Medjool ont tendance à être les plus populaires aux États-Unis : vous pouvez en déguster deux ou trois par jour, car cela équivaut à une portion », explique Blatner. “Cela vous donne de l’espace dans votre journée pour profiter également d’autres types de fruits.” Et vous obtiendrez alors une plus grande variété de nutriments !

Comment manger des dattes

Voici quelques idées de Blatner pour profiter des rendez-vous :

Farcissez les dattes avec du beurre de noix, du fromage de chèvre ou même des noix hachées pour une collation.

Ajoutez des dattes hachées à gruau ou des parfaits au yaourt.

Mettez les dattes hachées dans les salades ; Blatner aime particulièrement la combinaison de chou frisé, de dattes, de noix hachées et de parmesan.

Mélangez les dattes hachées dans un lot de granola maison.

Utilisez les dattes comme liant lorsque vous préparez des bouchées énergétiques.

Mettre des dates smoothies pour ajouter naturellement de la douceur.

Savourez des bouchées de brownie à deux ingrédients en mélangeant des dattes avec de la poudre de cacao.

