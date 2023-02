Des recherches effrénées en Turquie et en Syrie après le séisme tuent 4 000 personnes

ADANA, Turquie – Les sauveteurs ont couru mardi pour sauver les survivants des décombres de milliers de bâtiments détruits par un tremblement de terre de magnitude 7,8 et de multiples répliques qui ont frappé l’est de la Turquie et la Syrie voisine, tuant plus de 4 000 personnes.

Dans les dernières promesses d’aide internationale, le président sud-coréen Yoon Suk Yeol a déclaré qu’il se préparait à envoyer rapidement une équipe de recherche et de sauvetage de 60 personnes ainsi que des fournitures médicales. Le gouvernement pakistanais a envoyé tôt mardi un vol transportant des fournitures de secours et une équipe de recherche et de sauvetage de 50 membres, et a déclaré qu’il y aurait des vols d’aide quotidiens vers la Syrie et la Turquie à partir de mercredi. L’Inde a déclaré qu’elle enverrait deux équipes de recherche et de sauvetage, comprenant des chiens spécialement entraînés et du personnel médical.