Des recherches effrénées en Turquie et en Syrie après le séisme tuent 4 000 personnes

ADANA, Turquie (AP) – Les sauveteurs ont couru mardi pour sauver les survivants des décombres de milliers de bâtiments détruits par un tremblement de terre de magnitude 7,8 et de multiples répliques qui ont frappé l’est de la Turquie et la Syrie voisine, tuant plus de 4 000 personnes.

Des pays du monde entier ont dépêché des équipes pour aider aux efforts de sauvetage, mais un jour après le tremblement de terre, le nombre d’équipes d’urgence sur le terrain est resté faible, leurs efforts étant entravés par des températures glaciales et près de 200 répliques, ce qui a rendu la recherche instable. structures périlleuses.

Nurgul Atay a déclaré à l’Associated Press qu’elle pouvait entendre la voix de sa mère sous les décombres d’un bâtiment effondré dans la ville d’Antakya, la capitale de la province de Hatay, mais que ses efforts et ceux d’autres pour entrer dans les ruines avaient été vains sans aucune équipe de secours et équipement lourd pour aider.

“Si seulement nous pouvions soulever la dalle de béton, nous pourrions l’atteindre”, a-t-elle déclaré. “Ma mère a 70 ans, elle ne pourra pas supporter ça longtemps.”

Dans la province de Hatay, juste au sud-ouest de l’épicentre du tremblement de terre, les responsables ont déclaré que pas moins de 1 500 bâtiments avaient été détruits et de nombreuses personnes ont signalé que des proches étaient piégés sous les décombres sans qu’aucune équipe d’aide ou de secours n’arrive.

Dans les zones où les équipes travaillaient, des acclamations occasionnelles ont éclaté toute la nuit alors que les survivants étaient sortis des décombres.

Le tremblement de terre, qui était centré dans la province de Kahramanmaras, dans le sud-est de la Turquie, a envoyé des habitants de Damas et de Beyrouth se précipiter dans la rue et a été ressenti jusqu’au Caire.

Dans la province de Hatay, des milliers de personnes se sont abrités dans des centres sportifs ou des halls de foire, tandis que d’autres ont passé la nuit dehors, blottis dans des couvertures autour des feux. Un navire de la marine a accosté mardi au port provincial d’Iskenderun, où un hôpital s’est effondré, pour transporter des survivants nécessitant des soins médicaux vers la ville voisine de Mersin.

Dans la ville turque de Gaziantep, une capitale provinciale à environ 33 kilomètres (20 miles) de l’épicentre, les gens se sont réfugiés dans les centres commerciaux, les stades, les mosquées et les centres communautaires.

Au moins 2 921 personnes ont été tuées dans 10 provinces turques, avec près de 16 000 blessés, selon les autorités turques. Le nombre de morts dans les zones contrôlées par le gouvernement syrien s’est élevé à 656 personnes, avec quelque 1 400 blessés, selon le ministère de la Santé. Dans le nord-ouest du pays, tenu par les rebelles, les groupes qui y opèrent ont déclaré qu’au moins 450 personnes étaient mortes et plusieurs centaines de blessées. Le président turc Recep Tayyip Erdogan a décrété sept jours de deuil national.

Les autorités craignent que le nombre de morts ne continue d’augmenter alors que les sauveteurs recherchent des survivants parmi les enchevêtrements de métal et de béton répartis dans la région en proie à la guerre civile de 12 ans en Syrie et à la crise des réfugiés.

Dans les dernières promesses d’aide internationale, le président sud-coréen Yoon Suk Yeol a déclaré qu’il se préparait à envoyer rapidement une équipe de recherche et de sauvetage de 60 personnes ainsi que des fournitures médicales. Le gouvernement pakistanais a envoyé tôt mardi un vol transportant des fournitures de secours et une équipe de recherche et de sauvetage de 50 membres, et a déclaré qu’il y aurait des vols d’aide quotidiens vers la Syrie et la Turquie à partir de mercredi. L’Inde a déclaré qu’elle enverrait deux équipes de recherche et de sauvetage, comprenant des chiens spécialement entraînés et du personnel médical.

Le président américain Joe Biden a appelé Erdogan pour exprimer ses condoléances et offrir son aide à l’allié de l’OTAN. La Maison Blanche a déclaré qu’elle envoyait des équipes de recherche et de sauvetage pour soutenir les efforts de la Turquie.

Le tremblement de terre a aggravé la misère dans une région qui a connu d’énormes souffrances au cours de la dernière décennie. Du côté syrien, la zone touchée est divisée entre le territoire contrôlé par le gouvernement et la dernière enclave de l’opposition du pays, qui est encerclée par les forces gouvernementales soutenues par la Russie. La Turquie abrite des millions de réfugiés de la guerre civile syrienne.

Dans l’enclave tenue par les rebelles, des centaines de familles sont restées piégées dans les décombres, a déclaré l’organisation d’urgence de l’opposition connue sous le nom de Casques blancs dans un communiqué. La région regorge de quelque 4 millions de personnes déplacées d’autres parties du pays par la guerre. Beaucoup vivent dans des bâtiments déjà endommagés par les bombardements militaires.

Les centres médicaux surchargés se sont rapidement remplis de blessés, ont déclaré des secouristes. Certaines installations ont dû être vidées, dont une maternité, selon l’organisation médicale SAMS.

Plus de 7 800 personnes ont été secourues dans 10 provinces, selon Orhan Tatar, un responsable de l’autorité turque de gestion des catastrophes.

La région se trouve au sommet de lignes de faille majeures et est fréquemment secouée par des tremblements de terre. Quelque 18 000 personnes ont été tuées dans des tremblements de terre tout aussi puissants qui ont frappé le nord-ouest de la Turquie en 1999.

Le US Geological Survey a mesuré le tremblement de terre de lundi à 7,8, avec une profondeur de 18 kilomètres (11 miles). Quelques heures plus tard, un autre séisme, probablement déclenché par le premier, a frappé à plus de 100 kilomètres (60 miles) avec une magnitude de 7,5.

La deuxième secousse a fait basculer un immeuble à plusieurs étages dans la ville turque de Sanliurfa dans la rue dans un nuage de poussière alors que les passants hurlaient, selon la vidéo de la scène.

Des milliers de bâtiments se sont effondrés dans une vaste zone s’étendant des villes syriennes d’Alep et de Hama à Diyarbakir en Turquie, à plus de 330 kilomètres (200 miles) au nord-est.

Alsayed a signalé d’Azmarin, en Syrie, tandis que Fraser a signalé d’Ankara, en Turquie. Les rédacteurs de l’Associated Press Zeynep Bilginsoy et Robert Badendieck à Istanbul, Bassem Mroue et Kareem Chehayeb à Beyrouth, Kim Tong-hyung à Séoul, en Corée du Sud, et Riazat Butt à Islamabad, ont contribué à ce rapport.

Mehmet Guzel, Ghaith Alsayed et Suzan Fraser, Associated Press