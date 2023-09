Des recherches au sol permettent de découvrir 15 sites de tombes « potentiels » sur le site d’un ancien pensionnat du Yukon

AVERTISSEMENT : cette histoire contient des détails troublants.

Une recherche effectuée cet été à l’aide d’un radar pénétrant dans le sol sur le site d’un ancien pensionnat à Carcross, au Yukon, a révélé 15 « anomalies » qui, selon les chercheurs, sont des lieux de sépulture « potentiels ».

Le groupe à la tête du projet affirme également que des recherches historiques ont révélé que plus d’enfants sont morts au pensionnat indien de Chooutla qu’on ne l’avait estimé auparavant.

« C’est quelque chose que nous attendions depuis longtemps », a déclaré Judy Gingell, présidente du Yukon Residential School and Missing Children Project, lors d’une conférence de presse mardi pour présenter les résultats.

« Nous ne voulons pas simplement sortir et commencer à pointer du doigt, à blâmer. Nous avons besoin de la vérité et nous l’avons trouvée. Elle est ici avec nous aujourd’hui. »

Les recherches au sol sur le site de Chooutla ont débuté en juin. GeoScan, une entreprise basée en Colombie-Britannique, a été embauchée pour effectuer les travaux et a utilisé un radar à pénétration de sol (GPR) et un magnétomètre pour étudier le site en détail.

Ces travaux ont révélé 15 « anomalies » sur le site de Chooutla et ses environs, ont annoncé mardi les chercheurs. Ces sites ne sont pas nécessairement des lieux de sépulture, ont-ils déclaré.

« Cependant, les sites répondaient à plusieurs critères pour être considérés comme des sites de tombes ‘potentiels’ et nécessiteraient une enquête plus approfondie pour confirmer exactement ce qui y a été découvert », peut-on lire dans un communiqué de presse.

Les chercheurs du projet ont également utilisé des documents historiques pour identifier 33 enfants décédés à Chooutla.

Les résultats de la recherche ont été présentés lors d'une conférence de presse mardi à Whitehorse. (Jackie Hong/CBC)

Le Centre national pour la vérité et la réconciliation avait déclaré plus tôt qu’au moins 20 enfants autochtones étaient morts à Chooutla entre 1911 et 1969, tandis que le groupe du Yukon à l’origine des recherches a déclaré que ce nombre pourrait atteindre 42.

Ce nouveau chiffre, basé sur les travaux du cabinet de recherche historique Know History, « conforte les soupçons de la communauté » selon lesquels plus d’enfants sont morts à l’école que ce que la TRC avait estimé. Le travail de recherche a été effectué en grande partie aux Archives du Yukon, à Bibliothèque et Archives Canada et aux archives de l’Église anglicane.

Nicole Marion de Know History a déclaré qu’à ce stade, on n’en sait pas assez pour relier l’un de ces 33 enfants aux 15 tombes potentielles identifiées sur le site de Chooutla.

« Cela se produira au fur et à mesure que la recherche se poursuivra, si nous parvenons à trouver davantage de documents établissant ces liens. Mais pour le moment, nous n’avons pas suffisamment d’informations pour établir des corrélations. »

Interprétation « fondée sur des preuves » des travaux d’enquête au sol

Les travaux de GeoScan ont permis d’étudier plus de 37 000 mètres carrés de sol sur et autour du site de Chooutla, à l’aide d’un géoradar et de magnétomètres. L’interprétation des données était « fondée sur des preuves et s’appuyait sur la vaste expérience antérieure de l’équipe GeoScan dans les fouilles de cimetières ainsi que dans les recherches dans les pensionnats », indique le communiqué de presse.

Les 15 « anomalies » identifiées par GeoScan présentaient « des caractéristiques potentielles semblables à celles d’une tombe ».

Les chercheurs affirment que 12 de ces anomalies se trouvaient sur un terrain ouvert et plat qui semble « approprié pour placer une tombe ».

Le site dégagé de l’école Chooutla en 2019. (Mike Rudyk/CBC)

« Ceux-ci se trouvaient tous à une certaine distance du complexe scolaire et auraient probablement été hors de vue de l’école au moment où elle fonctionnait », indique le communiqué de presse.

« De plus, ces 12 personnes se trouvent toutes dans des endroits qui ont été mentionnés par les survivants des écoles et les membres de la communauté comme pouvant contenir des tombes. »

Les trois autres sites sont plus proches de l’emplacement de l’école, dans une zone qui a été de plus en plus perturbée au fil des années par des travaux de construction et de démolition.

Brian Whiting, chercheur principal chez GeoScan, a déclaré qu’il n’était pas possible d’affirmer avec certitude qu’il s’agissait d’une tombe sur la seule base de données géophysiques.

« Nous examinons des preuves indirectes qui reflètent le processus de creusement d’une tombe, la destruction des couches de sol et tout ce qui s’y trouve. Il s’agit donc de preuves indirectes », a-t-il déclaré.

Brian Whiting travaille pour GeoScan, une entreprise basée en Colombie-Britannique engagée pour effectuer une recherche au sol sur le site de Chooutla. (George Maratos/CBC)

Whiting a déclaré que la confirmation des sites de tombes nécessiterait des travaux plus « invasifs », comme des fouilles ou des analyses ADN du sol dans une certaine zone.

« La décision de faire une telle chose est une décision communautaire très, très sensible. Ce n’est pas à moi de recommander ou de ne pas recommander », a-t-il déclaré.

Le gouvernement fédéral a engagé 495 000 $ dans le projet, et le gouvernement du Yukon, 595 000 $. L’objectif était de commencer par le site de Chooutla, puis d’examiner d’autres anciens sites scolaires à Whitehorse, à Dawson City et à Shingle Point.

Dans un communiqué publié mardi, le groupe de projet a déclaré que les travaux n’étaient pas terminés.

« Nous n’en sommes qu’au début. Il y a encore beaucoup de travail à faire pour apporter des réponses aux familles et obtenir justice pour ces enfants, mais nous pensons que ces rapports nous rapprochent davantage. »

« Nous avons traversé énormément de choses », a déclaré Sandra Johnson, une aînée de la Première Nation de Carcross/Tagish. (Jackie Hong/CBC)

Sandra Johnson, une aînée de la Première Nation de Carcross/Tagish et conseillère sur le projet, a également pris la parole lors de la conférence de presse de mardi et a exhorté les survivants des pensionnats ou leurs familles à demander de l’aide et du soutien s’ils en ont besoin.

« C’est une réalité maintenant, et c’est réel. Mais nous sommes forts. Nous sommes vraiment forts. Nous avons traversé énormément de choses », a déclaré Johnson.

« Et notre communauté dans son ensemble, les Premières Nations, nous avons de merveilleux dons à partager avec le reste de l’humanité. Nous ne sommes pas vaincus. »

Un soutien est disponible pour toute personne touchée par son expérience dans les pensionnats ou par les derniers rapports.

Une ligne de crise nationale relative aux pensionnats indiens a été créée pour fournir un soutien aux survivants et aux personnes touchées. Les gens peuvent accéder à des services d’orientation émotionnelle et en cas de crise en appelant la ligne de crise nationale 24 heures sur 24 : 1-866-925-4419.