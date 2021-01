Célébrant le 72e jour de la République le 26 janvier 2021, les Indiens assisteront fièrement à la cérémonie de hissage du drapeau et inaugureront le sentiment de patriotisme. Bien que la journée soit généralement célébrée avec une grande pompe et un spectacle chaque année, les célébrations seront un peu différentes en 2021, en raison des restrictions du COVID-19 qui ont mis un terme à d’énormes rassemblements sociaux. Ainsi, les gens profiteront de la journée en regardant le défilé de la fête de la République et d’autres programmes organisés au Rajpath de New Delhi sur leur télévision. Cependant, vous pouvez toujours regarder la télévision en compagnie de quelques délices alléchants.

Voici quelques-unes des recettes faciles que vous pouvez essayer chez vous pour égayer vos célébrations de la Fête de la République 2021. Comme le tricolore symbolise le drapeau national et représente l’unité dans la diversité, vous pouvez également faire des délices dans les trois couleurs.

Riz Tiranga: La préparation du riz Tiranga rendra votre fête de la République vibrante et délicieuse. Le plat fait avec une couche tricolore peut être préparé facilement avec du riz cuit, des épinards verts et une couche de safran orange. Il peut être servi avec de la raita ou du curry.

Sauté Tricolore Capsicum Masala: Les Capsicums sont facilement disponibles en différentes couleurs et vous pouvez faire ce Sauté Tricolore Capsicum Masala en utilisant des poivrons de différentes couleurs, parfaitement enrobés d’épices. Le plat a l’air aussi bien que la variante et peut être servi avec du roti, du chapati, du paratha ou avec du riz.

Tricolore Kheer: Toute célébration en Inde est considérée comme incomplète sans avoir kheer, le dessert préféré chaud. L’ajout de tricolore rendra le plat plus attrayant. Alors que le riz parfaitement cuit dans du lait et mélangé à des fruits secs égayera déjà les célébrations, l’ajout de safran et de pistaches au kheer ordinaire le rendra plus délicieux.

Tri Fruit Barfi: Ce dessert n’est pas si difficile à préparer que cela puisse paraître. Vous pouvez préparer les barfis dans les trois couleurs – safran, blanc et vert – et faire la couche tricolore et la garnir de poudre de pistache.

Jalebi tricolore: Bien que cette année, les gens évitent de se rassembler chez les vendeurs et les confiseries pour obtenir des jalebis, vous pouvez le préparer chez vous et ressentir l’essence de la célébration de la fête de la République. Tout ce qui est nécessaire pour préparer cette recette est de la farine tout usage, de la semoule à grains fins, de la levure chimique et du sirop de sucre. Pour la coloration, vous pouvez utiliser de la poudre de pista pour la couleur verte et du safran pour la couleur orange.