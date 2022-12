Des recettes de fudge, de caramel et de nougat qui en valent la peine

Les caramels à mâcher, alternativement, sont des bonbons non cristallins, ce qui signifie que le sucre ne peut pas recristalliser pendant la cuisson, ce qui donne une consistance lisse. Leur processus en deux étapes commence par la cuisson du sucre jusqu’à une couleur ambrée profonde, de sorte qu’il développe des saveurs complexes et douces-amères (plus la couleur est foncée, moins les bonbons sont sucrés). Au cours de cette étape, évitez de remuer le mélange et essuyez les parois de la casserole avec un pinceau à pâtisserie humide pour dissoudre les cristaux de sucre, ce qui pourrait déclencher la cristallisation. L’inclusion de sirop de maïs, un ingrédient fonctionnel dans la fabrication de bonbons, est intentionnelle et nécessaire : il contient principalement du glucose, un ingrédient courant dans les bonbons non cristallins, pour ses propriétés d’inhibition de la cristallisation. Ne l’omettez pas (de cette recette ou de toute autre recette de bonbons où elle apparaît).

Une fois que vous avez cuit un caramel noir, de la crème et du beurre sont ajoutés pour stopper la cuisson. (J’infuse la crème avec du café, ce qui, bien que facultatif, contrecarre davantage la douceur.) Ensuite, il est à nouveau cuit à une température comprise entre le stade de boule moyenne et le stade de boule ferme, selon la façon dont vous aimez vos caramels : 250 degrés donne des caramels plus doux. , des caramels légèrement plus oozier, tandis que 255 degrés donne des caramels plus fermes et plus moelleux. C’est à vous.

Timing délicat, nougat tendre