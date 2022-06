Des rebelles jihadistes présumés tuent 40 civils dans le centre du Mali

BAMAKO, Mali (AP) – Des attaques menées par des rebelles présumés djihadistes dans le centre du Mali ont tué au moins 40 civils, a déclaré lundi un responsable local.

« Nous avons enregistré des attaques d’hommes armés contre trois villages : Dialassogou, Segue et Lesago. … Les enquêteurs sont sur place aujourd’hui pour découvrir exactement ce qui s’est passé », a déclaré Moulaye Guindo, le maire de Bankass, la plus grande ville à proximité des villages attaqués, à l’Associated Press.

Les attentats ne sont pas encore revendiqués mais portent la marque de groupes armés liés à Al-Qaïda qui multiplient les violences dans le centre du Mali.

Le gouvernement malien n’a pas encore publié de déclaration sur les attaques.

Depuis plusieurs semaines, des rebelles extrémistes du centre du Mali bloquent la route entre la ville de Gao, dans le nord, et Mopti, dans le centre du Mali.

La mission de maintien de la paix des Nations Unies au Mali a publié une déclaration sur les attentats sur Twitter se disant préoccupé par « les attaques contre les civils dans la région de Bandiagara (la zone du centre du Mali) perpétrées par des groupes extrémistes. Ces attaques auraient fait des victimes et provoqué des déplacements de population.

Dans un autre incident, un soldat de la paix de l’ONU est décédé dimanche des suites de blessures causées par un engin explosif improvisé, a indiqué la mission de l’ONU au Mali dans un communiqué.

Le chef de la mission de l’ONU au Mali, El-Ghassim Wane, a déclaré que depuis le début de 2022, plusieurs attaques ont tué des casques bleus en uniforme de l’ONU.

Il a déclaré que les attaques contre les soldats de la paix peuvent constituer des crimes de guerre au regard du droit international et a réaffirmé l’engagement de la mission à soutenir la paix et la sécurité au Mali.

Depuis le début de l’année, plusieurs centaines de civils sont morts dans des attaques dans le centre et le nord du Mali. Les attaques sont imputées aux rebelles djihadistes ainsi qu’à l’armée malienne, selon un rapport de la division des droits de l’homme de la mission de l’ONU au Mali, connue sous le nom de MINUSMA.

La mission de maintien de la paix de l’ONU au Mali a commencé en 2013, après que la France a mené une intervention militaire pour évincer les rebelles extrémistes qui avaient pris le contrôle des villes et des principales villes du nord du Mali l’année précédente. La mission compte maintenant environ 12 000 soldats au Mali et 2 000 policiers et autres officiers supplémentaires. Plus de 270 soldats de la paix sont morts au Mali, ce qui en fait la mission de maintien de la paix la plus meurtrière de l’ONU, selon des responsables.

Baba Ahmed, l’Associated Press