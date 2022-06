Des rebelles jihadistes présumés tuent 40 civils dans le centre du Mali

Espace réservé pendant le chargement des actions d’article

« Nous avons enregistré des attaques d’hommes armés contre trois villages : Dialassogou, Segue et Lesago. … Les enquêteurs sont sur place aujourd’hui pour découvrir exactement ce qui s’est passé », a déclaré Moulaye Guindo, le maire de Bankass, la plus grande ville à proximité des villages attaqués, à l’Associated Press.

Il a déclaré que les attaques contre les soldats de la paix peuvent constituer des crimes de guerre au regard du droit international et a réaffirmé l’engagement de la mission à soutenir la paix et la sécurité au Mali.

L’ONU Mission de maintien de la paix au Mali a commencé en 2013, après que la France a mené une intervention militaire pour évincer les rebelles extrémistes qui avaient pris le contrôle des villes et des principales villes du nord du Mali l’année précédente. La mission compte maintenant environ 12 000 soldats au Mali et 2 000 policiers et autres officiers supplémentaires. Plus de 270 soldats de la paix sont morts au Mali, ce qui en fait la mission de maintien de la paix la plus meurtrière de l’ONU, selon des responsables.