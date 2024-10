Des rebelles armés menacent la campagne de « paix » en Colombie lors du sommet mondial sur la nature

Les rebelles armés qui contrôlent de vastes étendues de l’Amazonie ont menacé le sommet sur la biodiversité COP16 qui se tiendra la semaine prochaine en Colombie, remettant en question le thème choisi par Bogota, « la paix avec la nature », alors que le pays a déployé des milliers de policiers et de soldats.

Des militants d’une faction du groupe rebelle de gauche Estado Mayor Central ont lancé des attaques dans le hameau occidental d’El Plateado le week-end dernier, blessant 17 personnes et bloquant les autoroutes quelques jours avant que la ville voisine de Cali n’accueille 14 chefs d’État et des dizaines de ministres et diplomates.

L’EMC a averti les délégués de ne pas assister au sommet qui débutera lundi, dans un message depuis retiré des réseaux sociaux.

« Ne participez pas à cet événement mercantile », a écrit le groupe sur X, en majuscules. « La COP16 est un fiasco ! Le groupe s’était auparavant engagé à ne pas mener d’attaques à Cali lors du sommet.

Le président colombien Gustavo Petro – un écologiste déclaré qui cherche des accords de paix avec la myriade de groupes armés du pays – a envoyé 11 000 policiers et soldats à Cali le week-end dernier, et 1 400 autres pour assurer le contrôle d’El Plateado. « La sécurité de la COP16 est garantie », avait alors posté Petro sur X.

Le président Gustavo Petro a recherché des accords de démobilisation avec quelque 11 groupes armés, mais cette politique ambitieuse n’a largement pas donné de résultats. © José Mendez/EPA-EFE

Des groupes armés dans la région amazonienne du pays commettent des crimes environnementaux pour faire pression politiquement sur le gouvernement, selon des analystes.

Les membres de l’EMC, fort de 3 800 membres, peuvent accroître la déforestation « à volonté », indique un rapport publié vendredi par l’International Crisis Group. L’EMC est de loin le principal coupable, mais d’autres, notamment certains fronts du groupe rebelle de l’Armée de libération nationale (ELN), sont également impliqués dans la destruction des forêts.

La déforestation permet aux intérêts commerciaux, aux élites politiques et aux commandants de la guérilla d’utiliser les terres pour le pâturage du bétail, mais elle est également programmée pour exercer une pression politique, ont déclaré les analystes.

María Victoria Llorente, directrice exécutive du groupe de réflexion Fundación Ideas para la Paz, basé à Bogotá, a déclaré : « Tandis qu’ils [the EMC] Lors des négociations avec le gouvernement l’année dernière, il y a eu une baisse significative de la déforestation, et maintenant ils se battent, elle a recommencé.»

Bram Ebus, co-auteur du rapport de Crisis Group, a déclaré : « Même si le slogan de la Colombie pour la COP16 est « la paix avec la nature », il est douloureux que son principal atout naturel, l’Amazonie, soit de plus en plus sous le contrôle de groupes armés.

« Qui contrôle l’Amazonie domine le discours, et pour le moment, ce n’est pas le gouvernement. »

Une zone déboisée de la jungle amazonienne dans la région de Puerto Asis. Un rapport de Crisis Group affirme que les membres de l’EMC, fort de 3 800 membres, peuvent accroître la déforestation « à volonté » © Luis Robayo/AFP/Getty Images

Petro poursuit une politique baptisée « paix totale », qui vise à obtenir des accords de démobilisation avec quelque 11 groupes armés. Certains, comme l’EMC, trouvent leurs origines dans des guérilleros de gauche, tandis que d’autres sont des descendants de paramilitaires contre-insurgés.

Tous sont profondément impliqués dans des activités illicites, notamment le trafic de drogue, l’exploitation minière illégale, le trafic de migrants et le racket en matière de protection.

La région occidentale entourant Cali revêt depuis longtemps une valeur stratégique pour les organisations criminelles, son accès au Pacifique en faisant une plaque tournante naturelle pour le trafic de cocaïne, de marijuana et d’or, tous produits à proximité. Les communautés rurales et urbaines historiquement défavorisées ont fourni un approvisionnement constant en recrues pour les groupes et gangs armés.

La politique ambitieuse de Petro a largement échoué à produire des résultats. Les pourparlers avec le groupe de guérilla de gauche fort de 6 000 membres, l’Armée de libération nationale, ont été suspendus le mois dernier après que ses combattants ont attaqué une base militaire, tuant deux soldats.

L’EMC s’est scindé en deux factions en avril, l’une soutenant les négociations et l’autre s’y opposant. Cette dernière faction a lancé les attaques à El Plateado le week-end dernier et opère également en Amazonie.

L’EMC a été fondée par d’anciens membres des Forces armées révolutionnaires de Colombie (Farc) qui ont rejeté l’accord de paix de 2016 entre ce groupe et le gouvernement.

La démobilisation des Farc, qui ont interdit l’abattage des arbres pour qu’ils puissent se déplacer sous la canopée de la jungle, a également entraîné la déforestation. © Pedro Ugarte/AFP/Getty Images

L’approche de Petro n’a pas gagné le soutien populaire : un sondage publié mardi a révélé que 82 pour cent des personnes interrogées préféraient des mesures de sécurité plus strictes à la poursuite des négociations avec les groupes armés illégaux.

Mais le ministre des Affaires étrangères Luis Gilberto Murillo a déclaré que le gouvernement continuerait à rechercher la paix.

« Nous préférons insister sur la paix plutôt que sur la guerre », a déclaré Murillo au Financial Times, ajoutant que la présence de groupes armés dans des régions écologiquement sensibles compliquait la capacité du gouvernement à protéger la biodiversité. La Colombie est le pays le plus riche en biodiversité au monde par kilomètre carré.

Près de 200 pays sont attendus à Cali pour discuter de la biodiversité, essentielle à la vie sur terre. Des écosystèmes sains contribuent à fournir de l’air, de l’eau et de la nourriture purs, tout en jouant un rôle essentiel dans le contrôle des maladies et la régulation du climat.

« Il existe évidemment une corrélation entre les inégalités, la pauvreté, la violence et la présence de groupes rebelles, et ceux-ci se trouvent dans des régions où l’on possède une richesse naturelle et une biodiversité considérables », a déclaré Murillo.

Le conflit colombien, mené entre les guérilleros de gauche, les paramilitaires de droite et l’État, a coûté la vie à environ 450 000 personnes entre 1958 et 2016, selon la Commission vérité de Colombie.

L’accord de 2016 avec les Farc visait à permettre à l’État d’étendre sa présence dans les zones rurales, mais sa mise en œuvre a été inégale, selon une étude publiée en mai par l’Institut Kroc d’études internationales sur la paix.

Llorente a déclaré que si le processus de paix avait permis à une partie du pays de s’ouvrir, notamment au développement de l’écotourisme, la démobilisation des Farc – qui interdisaient l’abattage des arbres pour qu’ils puissent se déplacer sous la canopée de la jungle – entraînait également la déforestation.

« Nous avons commencé à voir la pression que des groupes armés comme l’EMC peuvent exercer en Amazonie », a déclaré Llorente.