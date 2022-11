Des rats secouent la tête en musique comme nous, selon une étude

Des chercheurs de l’Université de Tokyo ont découvert que les rats peuvent synchroniser leurs mouvements de tête avec le rythme d’une chanson.

Garder le rythme de la musique a longtemps été considéré comme un trait uniquement humain. D’autres animaux réagissent à la musique ou peuvent être entraînés à y répondre – comme on le voit dans les vidéos en ligne d’oiseaux dansants, par exemple – mais ce n’est pas la même chose que la capacité à reconnaître un rythme, selon l’étude publiée dans Science Advances.

Pour tester si les rats pouvaient bouger avec le rythme, l’étude s’est principalement concentrée sur la capacité des animaux à danser sur la Sonate pour deux pianos en ré majeur de Mozart, K. 448.

“Les rats affichés de manière innée – c’est-à-dire sans aucune formation ni exposition préalable à la musique – battent la synchronisation le plus distinctement entre 120 et 140 bpm (battements par minute), auxquels les humains présentent également la synchronisation de battement la plus claire”, Hirokazu Takahashi, professeur agrégé au L’école supérieure des sciences et technologies de l’information de l’Université de Tokyo, a déclaré dans un communiqué de presse.

Se déplacer avec précision sur une chanson dépend de la vitesse à laquelle le cerveau peut réagir à quelque chose.

“Cette nouvelle découverte offre non seulement un aperçu plus approfondi de l’esprit animal, mais également des origines de notre propre musique et de notre danse”, indique l’étude.



À l’aide de capteurs de tête spécialisés, les chercheurs ont pu déterminer même les plus petits mouvements. (Université de Tokyo)

Les 10 rats ont été équipés d’accéléromètres miniatures capables de mesurer les moindres mouvements de la tête. L’étude a également impliqué 20 humains qui portaient des accéléromètres sur des écouteurs. Des extraits d’une minute du K. 448 de Mozart ont été joués à quatre tempos de la vitesse originale : 75 %, 100 %, 200 % et 400 %.

La version originale est de 132 battements par minute (bpm) et les chercheurs ont découvert que les rats trouvaient le tempo le plus clair dans la plage de 120 à 140 bpm.

Après avoir constaté le succès de l’expérience de Mozart, les rats ont pu écouter d’autres musiques, notamment “Another One Bites the Dust” de Queen, “Born This Way” de Lady Gaga, “Beat It” de Michael Jackson et “Sugar” de Maroon 5.

Selon les chercheurs, les rats et les humains secouaient la tête à un rythme similaire et “le niveau de secousses de la tête diminuait au fur et à mesure que la musique s’accélérait”.

“Au meilleur de notre connaissance, il s’agit du premier rapport sur la synchronisation innée des battements chez les animaux qui n’a pas été atteint par l’entraînement ou l’exposition musicale”, a déclaré Takahashi.

Des recherches antérieures indiquent que les humains peuvent prédire les rythmes à venir dans les chansons, mais d’autres études sont nécessaires pour confirmer si les rats peuvent également le faire.

“Je m’intéresse également à comment, pourquoi et quels mécanismes du cerveau créent des champs culturels humains tels que les beaux-arts, la musique, la science, la technologie et la religion”, a déclaré Takahashi. “Je crois que cette question est la clé pour comprendre comment le cerveau fonctionne et développe l’IA (intelligence artificielle) de nouvelle génération. »