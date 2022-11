Des rats non entraînés peuvent danser et préfèrent un rythme musical similaire à celui des humains, selon une étude

Les rats NON ENTRAÎNÉS peuvent danser – et préfèrent un rythme musical similaire à celui des humains, selon une étude.

Les scientifiques pensent que cela prouve pour la première fois que les animaux ont un rythme intégré.

Des rats non entraînés peuvent danser et préférer un rythme musical similaire à celui des humains, selon une étude Crédit : Paul Biggs / Agence de presse animale

Ils ont fixé des détecteurs de mouvement à la tête de 20 personnes et dix rats, puis ont joué la Sonate pour deux pianos en ré majeur de Mozart.

Les humains et les rongeurs se balançaient de la même manière qu’ils écoutaient à une vitesse normale – 132 battements par minute.

Mais l’étude japonaise a montré qu’ils groovent moins lorsque le morceau est ralenti ou accéléré.

De nombreux animaux peuvent être entraînés à danser ou à réagir à la musique.

Mais le professeur Hirokazu Takahashi de l’Université de Tokyo a déclaré : « Il s’agit du premier rapport de synchronisation innée des battements chez des animaux sans entraînement ni exposition musicale. Ils l’ont affiché le plus distinctement entre 120 et 140 bpm, avec lesquels les humains présentent également la synchronisation la plus claire.

Il pense que les créatures sont génétiquement programmées pour ressentir la musique humaine, car le cortex auditif du cerveau est réglé de la même manière.

