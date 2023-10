Des rats et des loutres causent des ravages absolus sur le vol Bangkok-Taipei | Nouvelles du monde

Pour visionner cette vidéo, veuillez activer JavaScript et envisager de passer à un site Web.

vidéo Nous avons tous entendu parler de serpents dans un avion, mais maintenant, un rat et une loutre ont semé le chaos après qu’un agent de bord a été mordu à bord d’un vol. Cela s’est produit mercredi après-midi sur un vol VietJet reliant Bangkok à Taipei, lorsque les passagers ont remarqué pour la première fois le rat aux yeux rouges brillants alors qu’ils se dirigeaient vers les toilettes. Le personnel a ensuite fouillé l’avion et a rapidement remarqué une longue loutre se reposant sous le siège d’un passager. Une caisse de 28 tortues vivantes, un serpent, une marmotte, deux autres loutres et deux rongeurs inconnus ont également été retrouvés par la police à l’atterrissage de l’avion à Taipei. Un passager choqué qui a enregistré la scène a déclaré : « Le vol a décollé comme prévu et le pilote a ordonné que les ceintures de sécurité puissent être détachées. Je suis revenu des toilettes et mon ami m’a murmuré doucement « il y a un rat dans l’avion ». « J’étais confus alors il a répété « rat de compagnie, rat de compagnie, il a un corps blanc et il n’est pas petit ». «Je l’ai dit au personnel de cabine et ils ont vérifié l’avion. C’est alors qu’ils trouvèrent la grosse loutre sous l’un des sièges. Ils ont continué à chercher le rat blanc et un employé a attrapé le rat. Il les a mordus à la main alors qu’ils le rapportaient à la cuisine à l’arrière de l’avion. Le personnel de cabine a ensuite fait une annonce ordonnant à toute personne transportant des animaux à bord du vol de se faire connaître. Une loutre a été repérée sous le siège d’un passager (Photo : ViralPress)



La découverte des animaux a déclenché le chaos pendant le vol (Photo : ViralPress)



Les passagers choqués ont remarqué un rat aux yeux rouges brillants alors qu’ils se dirigeaient vers la salle de bain (Photo : ViralPress)



Le rat a mordu une hôtesse de l’air (Photo : ViralPress) Plusieurs sièges ont ensuite été fouillés avant qu’une passagère ne demande un remboursement complet et admette qu’il s’agissait de ses animaux. Plus: Tendance

Le personnel a ensuite demandé qu’un passager puisse « parler couramment chinois » pour les aider à discuter de la situation avec la femme, qui aurait acheté les animaux sur un marché de Bangkok. Chaque sac a été fouillé une fois le vol atterri à l’aéroport international de Taiwan Taoyuan, selon la personne qui a filmé la vidéo. Les animaux ont été retirés du vol lors de son atterrissage à Taipei (Photo : ViralPress) Une enquête a maintenant été ouverte sur la façon dont le passager aurait fait passer les créatures en contrebande à travers la sécurité de l’aéroport international de Bangkok Suvarnabhumi. Le suspect qui n’a pas été coopératif est interrogé par la police et pourrait être condamné à une amende pouvant aller jusqu’à 1 million de dollars NT (25 533 £). Les tortues seront maintenues en quarantaine et le reste sera envoyé à l’Université des sciences et technologies de Pingtung pour confirmation avant élimination. Contactez notre équipe de presse en nous envoyant un e-mail à [email protected]. Pour plus d’histoires comme celle-ci, consultez notre page d’actualités. Obtenez ce dont vous avez besoin

