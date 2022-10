Des rats de laboratoire ayant reçu une greffe de cerveau humain pourraient apporter un nouvel éclairage sur les maladies, selon des chercheurs | Nouvelles du Royaume-Uni

Une équipe de recherche aux États-Unis a montré que des tissus cérébraux humains implantés chez des rats peuvent s’intégrer dans le cerveau de leur hôte, promettant de donner aux scientifiques une toute nouvelle façon d’étudier les troubles cérébraux, mais soulevant également des questions éthiques.

Le professeur Sergiu Pasca et ses collègues de l’Université de Stanford en Californie ont pris des amas de cellules cérébrales humaines de la taille d’une graine de sésame appelées “organoïdes” cultivés dans un tube à essai et les ont implantés dans le cerveau de bébés rats.

Dans la recherche, publiée dans la revue Nature, ils rapportent que non seulement le tissu cérébral humain survit, mais qu’il s’intègre dans le cerveau du rat, établissant des connexions avec les cellules cérébrales du rat et étant alimenté par l’approvisionnement en sang du rat.

Les organoïdes se sont également développés dans le cerveau du rat, jusqu’à environ la taille d’un pois.

Les cellules nerveuses humaines deviennent environ six fois plus grosses chez le rat que dans le tube à essai.

L’équipe a ensuite mené une série d’expériences qui ont montré que les cellules du cerveau humain pouvaient recevoir des signaux sensoriels des moustaches du rat, mais pouvaient également envoyer des instructions à d’autres parties du cerveau du rat lorsqu’elles étaient entraînées à le faire.

“Ils peuvent recevoir des informations sensorielles, mais ils participent également à certains des circuits neuronaux du rat”, explique le professeur Pasca.

L’objectif de l’équipe de recherche est de développer des modèles “in vivo” pour l’étude du cerveau humain et de ses maladies.

Les fondements cellulaires ou chimiques complexes des troubles cérébraux comme l’autisme et la schizophrénie sont très difficiles à étudier chez les sujets humains. Les souris et les rats sont de piètres substituts du cerveau humain et la recherche sur les primates est éthiquement douteuse.

Et tandis que les organoïdes dans les tubes à essai ont conduit à une nouvelle compréhension du fonctionnement des nerfs au niveau cellulaire, ils ne deviennent jamais aussi gros ou complexes que les tissus cérébraux humains sains.

Mais la croissance d’organoïdes du cerveau humain dans une autre espèce est un pas de plus vers la vision de l’intérieur de l’esprit humain, espèrent les chercheurs. En particulier lorsqu’il s’agit de tester de nouveaux médicaments pour les maladies du cerveau.

Image:

Photo de fichier



“Imaginez qu’avec ce modèle, vous disposez d’un moyen non invasif de tester le médicament sur des cellules humaines “in vivo”, explique le professeur Pasca.

Mais, si la recherche allait au-delà de cela, l’introduction de cellules cérébrales humaines dans des animaux soulèverait de profondes questions éthiques. L’équipe de recherche affirme n’avoir observé aucune différence de comportement entre les rats avec des greffes de cerveau humain et ceux qui n’en ont pas.

Et compte tenu de la durée de vie limitée des rats, le tissu cérébral humain, qui met des années à atteindre la maturité, ne peut se développer que dans une certaine mesure.

Lire la suite:

Le Royaume-Uni risque de «fuite des cerveaux» alors que les scientifiques quittent la Grande-Bretagne

Le jeu peut tuer des enfants avec des problèmes cardiaques non diagnostiqués

La plupart des experts semblent penser qu’étant donné la petite taille d’un cerveau de rat et la taille encore plus petite du tissu humain transplanté, les rats ne deviendront même pas partiellement humains – et la quantité de circuits du cerveau humain est trop petite pour avoir sa propre conscience.

Mais à mesure que le domaine progresse, les scientifiques auront besoin d’être surveillés, disent les experts.

“Des questions cruciales entourent la question de savoir si un organoïde peut avoir une conscience et un statut moral”, écrivent les chercheurs en organoïdes humains J Gray Camp et Barbara Treutline dans un article accompagnant la publication.

“Un discours actif est nécessaire”, écrivent-ils, “pour développer des cadres et des limites pour la recherche qui utilise des organoïdes pour modéliser les circuits du cerveau humain”.

Une prochaine étape évidente pourrait être de mettre des organoïdes du cerveau humain dans des primates.

Leurs cerveaux sont suffisamment grands pour accueillir beaucoup plus de tissus cérébraux humains et vivent beaucoup plus longtemps que les rats, ce qui permet aux cellules cérébrales de mûrir.

Mais cela, selon le professeur Pasca, est actuellement une ligne rouge : “La transplantation chez les primates n’est pas quelque chose que nous ferions, ou encouragerions à faire.”