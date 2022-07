Des rats boivent du glucose à partir des gouttes des patients à l’hôpital Chhattisgarh dans une vidéo virale

Une vidéo de négligence totale de la faculté de médecine de Chhattisgarh a été publiée, montrant des rats buvant du glucose après avoir grignoté un tube goutte à goutte d’un patient. Selon Live Hindustan, l’incident a eu lieu au Late Baliram Kashyap Memorial Government Medical College, situé dans la ville de Jagdalpur, dans le district de Bastar, dans le Chhattisgarh. L’incident a été révélé après que les proches d’un autre patient, qui a été admis dans le lit voisin, l’ont enregistré sur leur téléphone portable. La vidéo de l’intégralité de l’incident, qui a été tweetée par le portail d’informations, fait le tour d’Internet.

La vidéo désormais virale montre un patient allongé sur un lit, avec une perfusion intraveineuse de glucose sur la main gauche. Et quelques secondes plus tard, on peut voir un rat descendre du support de bouteille de glucose, qui est gardé juste à côté du lit du patient. Ensuite, la vidéo montre le rat grignotant et mâchant le tube goutte-à-goutte relié aux veines du patient et courant sur le support. Après cela, on peut voir un autre rat grimper sur le support et boire l’eau de glucose qui s’écoule du tuyau mâché. Selon un récent rapport de Live Hindustan, lorsque le doyen de la faculté de médecine, le Dr US Painkara, a été interrogé sur le scénario, ils ont affirmé qu’ils ne pouvaient commenter qu’après une enquête appropriée sur l’incident.

Cependant, le surintendant de l’hôpital, le Dr Tiku Sinha, aurait admis que l’hôpital était confronté au problème de l’augmentation des rats dans les locaux et a révélé qu’un contrat avait également été accordé à une entreprise privée pour la lutte antiparasitaire. Le rapport Live Hindustan a ajouté que jusqu’à présent, 1200 rats ont été tués, ce qui est un état extrêmement choquant pour un institut médical.

Le surintendant aurait ajouté que l’hôpital fait actuellement face à une pénurie de personnel, car il n’y a que 120 infirmières. Le rapport le cite en outre disant que bientôt le processus de recrutement commencera, ce qui améliorera la situation.

