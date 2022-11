Des rats accusés d’avoir mangé 500 kilogrammes de cannabis stockés par la police indienne

New Delhi

CNN

—



Des rats du nord de l’Inde ont été accusés d’avoir mangé des centaines de kilogrammes de cannabis saisis à des trafiquants de drogue et stockés dans des entrepôts de la police.

“Les rats sont de petits animaux, et ils n’ont pas peur de la police”, a noté un tribunal de la ville de Mathura, dans l’Uttar Pradesh, après avoir appris que la police locale n’était pas en mesure de fournir près de 200 kilogrammes de cannabis confisqué qui devait être utilisé. comme preuve dans une affaire récente.

Des documents judiciaires ont indiqué que la police avait été invitée à fournir 386 kilogrammes de cannabis, mais l’accusation a signalé au tribunal que plus de 700 kilogrammes de marijuana stockés dans diverses stations de Mathura pourraient être touchés par l’infestation de rats.

Et ce n’était – prétendument – ​​pas la première fois que les rats frappaient. Le juge chargé de l’affaire a cité la police de Mathura comme accusant les rongeurs d’avoir détruit un total de plus de 500 kilogrammes de cannabis qui avaient été saisis dans diverses affaires et stockés au poste de police de Shergarh et de la route de la ville.

Le tribunal a ensuite établi des directives pour que la police vende aux enchères ou se débarrasse du cannabis.

« Il y a une menace de rat dans presque tous les postes de police. Par conséquent, les dispositions nécessaires doivent être prises pour protéger le cannabis qui a été confisqué », indique le document judiciaire.

Cependant, les récits concernant la séquence exacte des événements qui ont suivi la consommation présumée de cannabis par les rats semblent un peu flous.

S’exprimant après le procès, le surintendant de la police de la ville de Mathura, Martand Prakash Singh, a déclaré à CNN que le cannabis avait été “détruit par les pluies et les inondations” et non par les rats.

“Il n’y avait aucune référence aux rats dans le (rapport soumis au tribunal) … la police a seulement mentionné que le cannabis saisi avait été détruit par les pluies et les inondations”, a-t-il déclaré.

Si les rats sont coupables, ils pourraient maintenant prendre les choses en douceur. Une étude réalisée en 2016 par l’Université de la Colombie-Britannique a révélé que le principal ingrédient psychoactif de la marijuana rendait les rats de laboratoire paresseux.

Les chercheurs ont formé 29 rats pour réaliser une expérience dans laquelle les rongeurs devaient choisir entre une tâche simple ou plus difficile pour gagner des friandises.

Les rats choisissaient généralement la tâche la plus difficile et la plus gratifiante, mais après avoir reçu de la marijuana, les mêmes rats choisissaient la tâche la plus facile.