Des rats à l’extérieur d’Ottawa Tim Hortons suscitent des appels à l’action de la part des résidents

Lorsque Joe Remollino a conduit sa voiture dans le service au volant de Tim Hortons au 1611, rue Bank un matin avant le lever du soleil la semaine dernière, il a vu ce qu’il estimait être des centaines de rats, se dispersant lorsque les phares de sa voiture tombaient sur eux.

“C’est comme si le sol bougeait”, a déclaré le préposé à l’entretien du bâtiment. “C’était comme une fourmilière, juste fou.”

Il a dit avoir demandé à l’employé à la fenêtre du service au volant s’il y avait des travaux de construction qui auraient pu causer l’apparition soudaine de tant de rats.

“Et elle a dit:” C’est normal “”, a déclaré Remollino, qui est revenu et a filmé l’activité autour de la fenêtre.

Le 11 octobre, les inspecteurs ont découvert que l’entreprise du 1611, rue Bank n’était pas conforme à une ordonnance visant à protéger un local alimentaire “contre l’entrée de parasites et à l’abri des conditions qui conduisent à l’hébergement ou à la reproduction de parasites”. (Stu Mills/CBC)

Santé publique Ottawa a visité le site à plusieurs reprises et émis des avis de non-conformité concernant le défaut de l’entreprise de garder l’entrée exempte de parasites et de nettoyer les ordures et les déchets alimentaires de l’extérieur.

Le service au volant passe derrière le restaurant, un ancien garage de réparation automobile, le long d’un mur de soutènement en calcaire. Au point de sortie de la voie se trouvent des poubelles et de grandes bennes à ordures commerciales utilisées par Tim Hortons et un restaurant Central Bergham adjacent.

Ish Thomas vit dans un immeuble voisin depuis sept ans et a déclaré au cours des dernières semaines qu’il avait observé en plein jour des rats creuser des trous dans son jardin.

Joe Remollino a pris une vidéo des rats qu’il a vus un matin. (Joe Remollino)

“Je crains que lorsqu’il fait froid et qu’il commence à neiger, ils commencent à affluer à l’intérieur”, a déclaré Thomas.

Ni Santé publique Ottawa ni les services des règlements municipaux d’Ottawa n’ont accepté une entrevue, mais dans un courriel, les agences ont déclaré qu’elles discutaient avec les propriétaires de la région d’une stratégie de lutte contre les rats.

À compter de juin, Santé publique Ottawa a déterminé le bâtiment n’était pas à l’abri des parasites. OPH a constaté les mêmes lacunes la semaine dernière.

Dans une autre maison voisine, une résidente a déclaré qu’elle craignait également que les rongeurs tentent de se frayer un chemin à l’intérieur.

Un résident d’Ottawa dit que des rats se sont installés dans sa cour — et il craint qu’ils n’y restent pas Ish Thomas, dont l’arrière-cour borde le service au volant de Tim Hortons à Bank Street et Heron Road, dit que les rats se sont installés dans la cour ces dernières semaines, le laissant inquiet de se déplacer à l’intérieur lorsque l’hiver arrivera.

Les navetteurs attendant le bus à un arrêt à quelques mètres des bennes à ordures ont déclaré qu’il était courant de voir des rats émerger du mur de calcaire et se précipiter le long de la voie près des bennes à ordures.

“Cela devient assez rapidement incontrôlable ici”, a déclaré Bill Dowd, fondateur de Skedaddle Humane Wildlife Control, après avoir regardé la vidéo tournée par Remollino.

Dowd a déclaré que la diminution de la population de la colonie nécessiterait la suppression des sites de tanière et un meilleur assainissement autour de la zone des ordures, où le shortening congelé s’est accumulé sur le sol.

Les appels à Tim Hortons sont restés sans réponse.

La société mère du restaurant, Restaurant Brands International Inc., n’a pas répondu aux questions.