Des ratons laveurs attaquent 2 résidents de Vancouver et leurs animaux de compagnie, à des heures d’intervalle à la même intersection

AVERTISSEMENT : Cet article contient des détails et des images illustrant des attaques d’animaux que certains lecteurs peuvent trouver dérangeants.

Deux résidents de Vancouver et leurs animaux de compagnie ont été attaqués par des ratons laveurs à quelques heures d’intervalle à la fin de la semaine dernière.

Le premier incident jeudi soir a vu Emma Yandole souffrir de lacérations qui ont nécessité plusieurs points de suture à la jambe.

Yandole et un ami promenaient leurs chiens près de la rue Arbutus et de la West First Avenue. Le chien de son amie a été gravement coupé lors de l’attaque, selon Yandole, dont le propre chien s’est échappé indemne après qu’un raton laveur leur ait sauté dessus depuis des buissons voisins.

Quelques heures plus tard, vers 1 h 30 du matin vendredi soir, Jake Moss a également été blessé après avoir été sauté par trois ratons laveurs à la même intersection.

Son chien, un Shih Tzu nommé Pingu, a perdu un œil dans l’attaque.

Pingu, le chien Shih Tzu de Jake Moss, a perdu son œil droit dans l’attaque de 3 ratons laveurs vendredi soir. (Radio-Canada)

Les résidents de Kitsilano s’expriment, affirmant que les autorités ne font pas assez pour lutter contre les ratons laveurs agressifs dans leur quartier.

« C’est effrayant. Par exemple, je ne veux pas descendre dans ce bloc », a déclaré Yandole à CBC News. « C’est triste parce que je vis dans ce quartier depuis 20 ans. Ça a toujours été bien.

« J’ai déjà vu des ratons laveurs plusieurs fois, et ils s’éloignent un peu. Mais cette fois, c’était vicieux. »

Un raton laveur dans la région de Lanaudière au Québec est photographié en train de lécher des outils de barbecue en juin 2022. La ville de Vancouver affirme qu’elle n’a pas de règlement spécifique concernant les animaux. (Ivanoh Demers/CBC/Radio-Canada)

Moss dit que lui et son chien ont été attaqués sur trois côtés par les animaux sauvages avec « du sang coulant partout », a-t-il décrit.

« Au début, je les ai ramassés et je les ai jetés de quelques mètres, pensant qu’ils s’arrêteraient sûrement à ce moment-là, mais ils ne l’ont pas fait », a-t-il déclaré.

« Ils n’arrêtaient pas de revenir pour plus. Je ne pensais pas qu’ils feraient ça. »

Moss et Yandole disent tous deux que l’un de leurs voisins a nourri les ratons laveurs, ce qui s’est peut-être habitué aux humains et a conduit à des attaques audacieuses – quelque chose de déjà vu avec ours et coyote attaques contre les humains.

John Gray, directeur des services animaliers de la ville de Vancouver, a déclaré qu’une enquête était en cours sur l’alimentation de la faune à une adresse près de l’endroit où les attaques se sont produites à Kitsilano, du côté ouest de Vancouver.

« Bien que nous n’ayons pas de politique du raton laveur, nous avons un nouveau règlement sur l’alimentation de la faune qui interdit de nourrir les animaux sauvages partout à Vancouver », a déclaré Gray dans un communiqué.

Le responsable a ajouté que la ville avait reçu 527 plaintes liées au raton laveur jusqu’à présent cette année, avec 1 016 plaintes reçues en 2022.

Emma Yandole a subi de multiples lacérations et a dû recevoir de nombreux points de suture à la jambe à la suite de l’attaque du raton laveur, ainsi qu’un vaccin contre le tétanos. (Radio-Canada)

Les ratons laveurs sont protégés en vertu de la loi provinciale Loi sur la faune . Le BC Conservation Officer Service (BCCOS) affirme qu’il protège le public contre les espèces sauvages dangereuses – comme les ours et les coyotes – mais que les ratons laveurs ne relèvent pas de son mandat.

« [The BCCOS] a récemment reçu plusieurs appels concernant des ratons laveurs agressifs dans la région de Vancouver », a déclaré un porte-parole dans un communiqué.

« Lorsqu’ils sont informés de la présence de ratons laveurs, les agents de conservation suggèrent au public de contacter les entreprises de lutte antiparasitaire et les trappeurs privés. »

Le chien du voisin d’Emma Yandole, photographié ici, a également été blessé par la première attaque de raton laveur. (Radio-Canada)

Les experts disent de ne pas nourrir la faune

Andrea Wallace, responsable du bien-être des animaux sauvages pour la BC SPCA, a déclaré que nourrir les animaux sauvages provoque davantage de conflits entre l’homme et la faune.

« Ils s’attendent à ce que les gens leur donnent à manger et ce n’est pas une bonne chose », a-t-elle déclaré à Michelle Eliot, animatrice de CBC La Colombie-Britannique aujourd’hui. « C’est dangereux pour tout le monde. »

Wallace a déclaré que tant que les résidents géreraient leurs ordures et garderaient les sources de nourriture contenues, ils pourront coexister avec bonheur avec les ratons laveurs – qui sont bénéfiques pour contrôler les populations de rongeurs et les plantes pollinisatrices.

La SPCA de la Colombie-Britannique affirme que les ratons laveurs ne devraient jamais être nourris par les humains et que les résidents de la Colombie-Britannique devraient s’efforcer de gérer leurs déchets afin que les ratons laveurs ne soient pas habitués à la nourriture humaine. (Jennyt/Shutterstock)

Bill Green, propriétaire de Raincity Pest Control, basé à Vancouver, a déclaré à CBC News que les ratons laveurs femelles peuvent protéger leurs petits pendant la saison de reproduction, qui commence au printemps.

Il estime que les services de lutte antiparasitaire pour les ratons laveurs pourraient coûter entre 350 $ et environ 600 $.

Pour sa part, Moss dit qu’il y a deux poids deux mesures en jeu en ce qui concerne la façon dont les agents de conservation traitent les ratons laveurs.

« Nous avons coyotes tués pour être dans un parc où des attaques ont eu lieu, alors que nous savions qu’il y avait quelqu’un qui les nourrissait », a-t-il déclaré. « Si vous vivez dans un manoir à 5 000 000 $ et… un ours commence à chercher de la nourriture, il lui tirera dessus avec un fusil.

« Mais les ratons laveurs vicieux qui ont maintenant attaqué plusieurs animaux et attaqué plusieurs personnes ? Ils ne sont apparemment pas un problème. »