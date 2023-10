Des rassemblements pro-palestiniens et pro-israéliens ont lieu partout au Canada alors que la guerre continue

Plus d’un millier de personnes se sont rassemblées lundi après-midi au Nathan Phillips Square de Toronto, beaucoup affirmant qu’elles étaient là pour soutenir le peuple palestinien et non pour glorifier les attaques meurtrières lancées par le Hamas contre les Israéliens au cours du week-end.

Pourtant, beaucoup ont également refusé de condamner ces attaques qui auraient tué plus de 900 Israéliens, affirmant qu’il fallait plutôt se concentrer sur la manière dont Israël a maltraité les Palestiniens et occupé les terres palestiniennes pendant des décennies. Ils ont également souligné les près de 700 Palestiniens qui ont été tués par Israël en réponse aux attaques.

« Il ne s’agit pas de savoir si nous soutenons les attaques. Il s’agit de savoir contre quoi nous nous opposons », a déclaré Yara Shoufani, de la section torontoise du Mouvement de la jeunesse palestinienne, qui a organisé l’événement. L’organisation déclare sur Instagram qu’il s’agit d’un mouvement populaire et indépendant « qui lutte pour la libération de notre patrie ».

« Nous sommes une fois de plus ici pour soutenir le peuple palestinien, la nation palestinienne, dans tous les milieux, en Palestine et à l’extérieur de la Palestine, dans les camps de réfugiés, partout dans le monde, qui lutte pour rentrer chez elle. »

Manifestations partout au Canada

Le rassemblement au centre-ville de Toronto s’est déroulé dans le calme. Les partisans brandissaient des drapeaux palestiniens scandant « Palestine libre » alors qu’ils défilaient le long de la rue Queen Ouest. Il s’agissait de l’une des nombreuses manifestations pro-palestiniennes similaires organisées partout au Canada le lundi de Thanksgiving, qui comprenait des événements à Calgary, Vancouver, Winnipeg et Halifax.

Le rassemblement à Toronto s’est déroulé dans le calme. Les partisans brandissaient des drapeaux palestiniens scandant « Palestine libre » alors qu’ils défilaient le long de la rue Queen Ouest. (Mark Gollom/CBC)

Un certain nombre de rassemblements pro-israéliens ont également eu lieu lundi dans tout le pays. Mais ce sont les partisans de la cause palestinienne qui ont été critiqués. Des organisations juives et certains hommes politiques les ont condamnés, qualifiant ces rassemblements d’événements destinés à glorifier les attaques contre Israël.

La glorification de la violence n’est jamais acceptable au Canada, quel que soit le groupe ou la situation. Je condamne fermement les manifestations qui ont eu lieu et ont lieu dans tout le pays pour soutenir les attaques du Hamas contre Israël. Soyons unis contre les actes de terrorisme. —@JustinTrudeau

« La glorification de la violence n’est jamais acceptable au Canada, par aucun groupe ni dans aucune situation », a déclaré le premier ministre Justin Trudeau dans un tweet. « Je condamne fermement les manifestations qui ont eu lieu et ont lieu à travers le pays pour soutenir les attaques du Hamas contre Israël. Soyons unis contre les actes de terrorisme. »

La maire Olivia Chow a également condamné le rassemblement au centre-ville de Toronto, affirmant qu’elle avait dénoncé « sans équivoque » cet événement non autorisé.

« Glorifier les violences aveugles de ce week-end, notamment les meurtres et les enlèvements de femmes et d’enfants par le Hamas contre des civils israéliens, est déplorable », a déclaré Chow dans un tweet.

Mais Omen Sayah, un Palestinien canadien de 49 ans vivant à Mississauga, en Ontario, qui a assisté au rassemblement à Toronto, a déclaré que Chow et ceux qui dénoncent les manifestations n’ont pas une bonne compréhension de la situation à laquelle sont confrontés les Palestiniens.

Deux rassemblements ont eu lieu à Halifax le lundi de Thanksgiving – l’un en soutien à Israël, l’autre en soutien aux territoires palestiniens. (Jeorge Sadi/CBC)

« Ce sont les Palestiniens qui meurent. Nous sommes le peuple qui meurt depuis de nombreuses années », a-t-il déclaré.

Quant aux meurtres d’Israéliens par le Hamas, Sayah a déclaré qu’il ne s’agissait « pas d’attaques. Ils tentent de récupérer leurs terres ».

« Personne ne nous a défendus »

Dalia Alusta, une Palestinienne canadienne qui a également assisté au rassemblement de Toronto, a déclaré qu’il était douloureux de voir « cette quantité de sang, peu importe pour qui ».

« Mais nous avons été tués toutes ces années, personne ne nous a défendus. »

Quant aux membres des familles des Israéliens tués ou kidnappés, elle a déclaré qu’ils devraient simplement quitter Israël.

« C’est une terre occupée. Je suis désolé pour eux, mais ils ont la possibilité de partir. »

Elle a déclaré qu’elle n’était pas d’accord avec le Hamas, qu’elle ne partageait pas leur « système de valeurs morales » mais qu’elle soutenait toute résistance et que tant qu’ils se battraient pour les droits des Palestiniens, « je les défendrais ».

Lundi, le ministre israélien de la Défense a ordonné un siège complet de Gaza, affirmant que les autorités couperaient l’électricité et bloqueraient l’entrée de nourriture et de carburant. Cet ordre est intervenu deux jours après que les combattants du Hamas ont lancé un barrage de roquettes et infiltré les villes du sud d’Israël, tuant des centaines de personnes, tout en capturant et en retenant des otages dans ce que certains qualifient de « 11 septembre en Israël ».

REGARDER | Comment s’est déroulée l’attaque surprise du Hamas : Comment s’est déroulée l’attaque surprise du Hamas contre Israël Vidéo en vedetteIsraël a déclaré la guerre au Hamas après que le groupe militant palestinien a lancé une attaque surprise qui a fait des centaines de morts. Le National explique comment le Hamas n’a apparemment pas été détecté par les services de renseignement israéliens pendant les mois et les jours qui ont précédé l’attaque et ce qui pourrait arriver ensuite.

Israël, qui a officiellement déclaré la guerre au Hamas, a bombardé la bande de Gaza depuis les airs et s’est préparé à une campagne qui, selon le Premier ministre Benjamin Netanyahu, détruirait « les capacités militaires et gouvernementales » du groupe militant. Les responsables palestiniens affirment que moins de 700 personnes ont été tuées à Gaza.

À Vancouver, jusqu’à 300 manifestants se sont rassemblés avec des drapeaux palestiniens. Certains portaient le traditionnel keffieh foulard et ont appelé à la fin de ce qu’ils considèrent comme une occupation coloniale dans les territoires palestiniens.

À Winnipeg, environ 100 personnes se sont présentées au rassemblement « La résistance est un droit ». Damon Nasser, l’un des organisateurs, a déclaré que l’objectif était de montrer sa solidarité avec le peuple palestinien qui est à nouveau attaqué par Israël.

« Après plus de 70 ans d’occupation, 70 ans d’attaques de la part de l’Etat d’Israël, ils ont finalement [rose] « Je me suis levé et j’ai résisté, pas toujours de la meilleure des manières, mais il fallait s’y attendre », a-t-il déclaré. « Un plus un égale deux et cette réponse était prévisible. »

À Calgary, des rassemblements pro-palestiniens et pro-israéliens ont eu lieu respectivement à l’hôtel de ville et à la congrégation Beth Tzedec de Calgary. La police de Calgary a déclaré à CBC News lundi après-midi qu’un homme adulte avait été arrêté lors des rassemblements qui ont eu lieu à l’hôtel de ville pour « avoir causé du désordre ». La police a déclaré qu’elle ne croyait pas que l’homme soit affilié à l’un ou l’autre groupe.

Lundi soir, lors d’un événement de solidarité pro-israélien au Centre communautaire juif Soloway d’Ottawa, le premier ministre a déclaré que le Canada «condamne sans équivoque et dans les termes les plus forts possibles ces attaques terroristes perpétrées par le Hamas».

« Nous sommes aux côtés d’Israël : Trudeau »

« Nous sommes aux côtés d’Israël et réaffirmons notre soutien au droit d’Israël de se défendre conformément au droit international », a déclaré Trudeau.

REGARDER | Trudeau s’exprime lors d’un rassemblement pro-israélien: Trudeau prend la parole lors d’un événement de solidarité avec Israël Vidéo en vedetteLe premier ministre Justin Trudeau prononce un discours lors d’un événement dans la région d’Ottawa conçu pour montrer sa solidarité avec les Israéliens dans le contexte d’une guerre en cours entre Israël et le Hamas.

À Toronto, au Mel Lastman Square de North York, lors d’un rassemblement en soutien à Israël, le premier ministre de l’Ontario, Doug Ford, a qualifié les attaques d’« actes de terreur odieux » et que le « moment est venu de faire preuve de clarté morale ».

« Il ne peut y avoir aucun doute ni confusion : Israël a le droit absolu de se défendre et de défendre ses citoyens. »

Chow a déclaré à la foule qu’en tant que maire, elle ne resterait pas silencieuse.

« En cette heure sombre, je suis à vos côtés, membres de la communauté juive de Toronto. »

La police a déclaré que quatre arrestations avaient eu lieu lors de l’événement et qu’il y avait un certain nombre de contre-manifestants dans la région, mais l’événement est resté relativement paisible.