Des rassemblements montrent que l’ancien Premier ministre pakistanais Khan reste une force politique

ISLAMABAD (AP) – Depuis qu’il a été renversé par le Parlement il y a cinq mois, l’ancien Premier ministre Imran Khan a démontré sa popularité avec des rassemblements qui ont attiré des foules énormes et ont signalé à ses rivaux qu’il reste une force politique considérable.

Mardi, il s’est adressé à quelque 25 000 partisans dans la ville de Peshawar, dans le nord-ouest de la province, capitale de la province profondément conservatrice de Khyber Pakhtunkhwa, frontalière de l’Afghanistan.

Khan a déclaré qu’il organiserait bientôt une marche de masse vers la capitale, comme point culminant de sa campagne pour forcer le gouvernement du Premier ministre Shahbaz Sharif à organiser des élections anticipées, que certains analystes disent que Khan pourrait gagner en raison de sa popularité croissante.

“Je vais bientôt vous appeler pour une marche sur Islamabad”, a déclaré Khan à la foule en liesse, puis a demandé: “Êtes-vous prêt pour cela?”

“Oui”, a répondu ses partisans.

Sharif a rejeté la demande d’élections anticipées, affirmant que le vote devrait avoir lieu comme prévu en 2023.

Comme lors des rassemblements précédents, le discours de mardi n’a pas été diffusé en direct par les chaînes de télévision sur les instructions de l’agence de régulation des médias du pays. Les régulateurs ont interdit la diffusion de ses discours en direct, prétendument en raison de ses récentes remarques critiques sur l’armée et la justice. Les téléspectateurs ont également eu du mal à accéder au discours via YouTube et d’autres médias sociaux.

Depuis son éviction, Khan a affirmé que le gouvernement actuel était arrivé au pouvoir à la suite d’un complot des États-Unis qui auraient été en désaccord avec sa politique étrangère plus indépendante ; Washington a nié une telle affirmation.

Khan avait été Premier ministre pendant plus de trois ans et demi jusqu’à ce qu’il soit renversé par une alliance de partis politiques lors d’un vote de censure parlementaire en avril.

Dans une nouvelle tournure de sa campagne de retour, l’ancien politicien devenu star du cricket islamiste fait face à des accusations de terrorisme pour avoir prétendument menacé la police et un juge lors d’un rassemblement le mois dernier à Islamabad. À l’époque, Khan a vivement critiqué les autorités pour avoir arrêté son proche collaborateur Shahbaz Gill pour avoir incité les troupes à la mutinerie contre les principaux généraux de l’armée.

Khan pourrait encourir plusieurs années de prison en vertu de la loi antiterroriste pakistanaise de 1997, qui accorde à la police des pouvoirs plus étendus. Il est actuellement sous caution qui le protège de l’arrestation jusqu’au 12 septembre.

“Regardez, un terroriste se tient devant vous”, a lancé sarcastiquement Khan à la foule mardi soir.

Les analystes disent que même dans l’opposition, Khan reste une force politique.

“Oui, Imran Khan gagnera les élections chaque fois que le vote aura lieu”, a prédit Rana Akram Rabbani, chroniqueuse dans un journal et ancienne personnalité politique.

Dans le discours de mardi, Khan a de nouveau attaqué Washington, affirmant que sa destitution était le résultat d’un complot organisé par les États-Unis et d’une collusion avec Sharif. Tous deux ont nié l’allégation.

Khan a déclaré que le Pakistan ne devrait pas permettre que son sol soit utilisé pour des attaques contre n’importe quel pays.

Ses commentaires interviennent au milieu d’informations selon lesquelles les drones américains utilisaient l’espace aérien pakistanais pour surveiller l’Afghanistan voisin, où les talibans afghans ont pris le pouvoir l’année dernière.

Khan est un critique virulent des opérations militaires.

Avant même d’arriver au pouvoir, il a appelé à la résolution de la question afghane par des pourparlers de paix. S’adressant aux États-Unis mardi, il a déclaré qu’il voulait l’amitié avec Washington, mais que “nous n’accepterons pas votre esclavage”.

Khan a déclaré ces derniers mois que les États-Unis voulaient qu’il parte en raison de ses choix de politique étrangère en faveur de la Russie et de la Chine, et d’une visite qu’il a effectuée le 24 février à Moscou, où il s’est entretenu avec le président russe Vladimir Poutine en tant que chars russes. roulé en Ukraine.

Khan a déclaré qu’il n’était pas au courant que l’invasion russe de l’Ukraine commencerait lors de sa visite.

Après son arrivée au pouvoir en 2018, Khan a d’abord entretenu d’excellents liens avec l’armée.

Ses ennuis ont commencé lorsqu’il a résisté à la nomination d’un nouveau chef d’espionnage par le chef de l’armée, le général Qamar Javed Bajwa.

Bien que le problème ait été résolu plus tard, les analystes disent que Khan et Bajwa n’ont jamais réparé la relation et que Khan croit toujours que Bajwa faisait partie du complot présumé visant à le renverser.

Khan a affirmé mardi que ses opposants politiques avaient tenté de creuser un fossé entre lui et l’armée qui joue traditionnellement un rôle démesuré dans la politique pakistanaise.

“J’aime mon armée”, a déclaré Khan mardi.

Munir Ahmed, Associated Press